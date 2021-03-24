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PUBG 2 New State fragmanı - PUBG II önizlemesi

PUBG 2 New State geliyor. Bugün sabah saatlerinde PUBG Mobile, PUBG 2 New State kısa bir tanıtım videosu ile bir ön gösterim yaparak oyunseverlerin karşısına geliyor. PUBG 2 oldukça farkı bir konsept ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 03:09
PUBG 2 New State fragmanı - PUBG II önizlemesi
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PUBG 2 New State kısa bir tanıtım videosu ile ön gösterimini yaparak oyunseverlerin karşısına geliyor. PUBG 2 New State oldukça farkı bir görsel düzenleme ile oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. 

PUBG 2 New State tahminlere göre 2051 yılındaki PUBG evreninde geçecek ve fütüristik bir şekilde kullanıcıların karşına gelecek. Oyunda yeni bir harita da yer alacak.

Bazı söylentilere göre gerekli PUBG Mobile iyileştirmeleri de ortaya çıktı. Battle Royale oyunlarına güncel bir boyut kazandıracak dronelar ve moden sığınaklar da yer alacak.

 

PUBG 2 İçeriği

 

PUBG 2 New State bu yeni haliyle PUBG’yi geleceğe götürüyor. İleri teknoloji araçlar, son teknoloji teçhizatlar ve silahlar, daha fazla kurgusal ve teknolojik bir savaş deneyimi sunmayı hedefleyen PUBG 2 2021 yılı içinde mobil platformlarda oyunseverlerin kullanımına hazır hale gelecek.

PUBG Studios tarafından hayata geçirilen PUBG 2 New State, PUBG Mobile’in 2. versiyonu olarak duyurulmuştur.

 

PUBG 2’ye hangi yenilikler geldi?

 

Bu versiyonunda dikkatleri çeken ilk şey teknolojik gelişmeler oluyor. Son moda araçlar, kıyafetler ve silahlar tamamen elektronik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Âdeta bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi silah efektleri ve oyunda kullanılan teçhizatlar da oyunseverler için oldukça ilgi çekici bir durumda.

 

Oyunda yer alan yeni harita

 

PUBG 2 New State oldukça büyük bir harita ile karşımıza geliyor. Bu haritada onlarca bölüm keşfedilmeyi bekliyor. Pek çok yeni mekanın bulunduğu TROİ adlı harita yeniliklerle dolu.

 

Yenilenen teçhizatlar

 

Oyunseverleri PUBG 2’de birçok yeniliğin beklediğini söylemiştik. Güncel araçlar ve silahların yanında dronelar da yer alacak. İnsansız hava araçları, robotik kıyafetler ve daha fazlası bu yeni versiyonla birlikte teknolojik bir dünyada savaş imkanı sağlayacak.

PUBG 2 şu anda ilk etapta İOS ve Android mobil cihazlar ve tabletler olarak sadece mobil kullanıcılara sunulacak.

 

PUBG 2 ne zaman çıkacak?

 

Şu an tam olarak net bir tarih verilmese de PUBG 2 New State’in 2021 yılı içerisinde kullanıcıların indirmelerine olanak sağlayacağı biliniyor.

 

PUBG 2 fragman

 

 

PUBG 2 ön kayıt

 

PUBG 2 için ücret ödemeden ön kaydınızı yapabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde kalıcı bir araç kaplaması alma imkanına da sahip olabilirsiniz. Ön kayıt için platformunuzu seçerek ön kayıt yazan kısma tıklamanız gerekmektedir. Oyun indirilebilir hale geldiğinde size bir bildirim gelecek ve ücretsiz bir araç kaplamasına da sahip olmuş olacaksınız. Halihazırda Google play store’da ön siparişe açık olan PUBG 2 New State IOS için de yakın bir tarihte ön siparişe açılacaktır.

 

Ön Kayıt Linki

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pubg.newstate

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 03:09
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PUBGPubg 2Pubg New StateFragman
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