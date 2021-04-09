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PUBG 11.1 güncellemesi yenilikleri neler?

Hem ülkemizde hem de dünyada son dönemde en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG, yeni güncellemesini oyunseverlere sundu. Peki, bu güncellemede hangi yenilikler yer alıyor? PUBG 11.1 güncellemesindeki yenilikler neler? Detaylar haberimizin içeriğinde...

09 Nisan 2021 Cuma 17:10
PUBG 11.1 güncellemesi yenilikleri neler?
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Son yılların en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG, son dönemde daha az ilgi görmeye başlamıştı. Oyunun yetkilileri ise tekrar oyunu eski günlerine döndürmek için çalışmalara başladı. Bu çalışmalarının sonucunda ise PUBG 11.1 güncellemesi ortaya çıktı. Oyunseverler ise PUBG 11.1 güncellemesindeki yeniliklerini intenet üzerinden araştırmaya başladı. İşte PUBG 11.1 güncellemesindeki yenilikler...

PUBG 11.1 güncellemesindeki yenilikler

Yeni Dereceli Sezon:

Yeni yeniliklerle birlikte Dereceli Sezonlar artık 2 ay boyunca sürecek. Önceden Survivor Pass ile paralel devam eden bu sezonlar, artık Survivor Pass’ten ayrı bir şekilde devam edecek. Dağıtılacak ödüllerle ilgili de yeni düzenlemeler yapıldı.

Acil Kurtarma Balonu:

Savaş alanından güvenli bölgeye geçmek için yeni bir taşıma aracı oyuna eklendi. Acil Kurtarma ile oyuncular, yeni bir araca sahip olabilecek. Acil Kurtarma Balonu tamamen şişirilmesinin ardından 60 saniye içinde bir uçak gelecek ve oyuncuları alıp, güvenli bölgeye taşıyacak. Bu uçağın kapasitesi maksimum 4 kişi ile sınırlı olurken, oyuncuların istediği yerde paraşütle uçaktan atlayabilecekler.

Ustalık Madalyaları:

Oyuna yeni madalyalar da eklendi. Hayatta kalmaya bağlı ve zorluklara karşı madalya kazanan oyuncular, ‘So Close’ madalyası gibi yeni madalyalara da sahip olabilecek. Bu özellikle oyuna yeni 10 tane madalya eklenirken, bu madalyalar Normal veya Dereceli maçlarda kazanılabilecek.

PUBG ID:

Ustalık Madalyaları ile paralel geliştirilen bu özellik, oyuncuların aldığı madalyaları sergilemelerine yarayacak. Oyuncular buraya en fazla 2 madalya ekleyebilirken, bu madalyaları kişiselleştirebilecek olan oyuncular, ek hamleler yapabilecekler.




Son Güncelleme: 09.04.2021 17:10
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PUBGPubg 11.1Oyun
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