PUBG 11.1 güncellemesi yayınlandı - PUBG 11.1 güncellemesi yenilikleri

En sevilen intenet oyunlarından biri olan PUBG yeni güncellemelerini kullanıcılarına sundu. Ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG’nin yeni gelecek özellikleri büyük bir merak konusu oldu. Yeni gelen sürümüyle PUBG 11.1 ‘e dair merak edilenlerin detayı haberimizde
PUBG 11.1 Güncelleme Notları ve Detayları
Dünyada son yıllarda ortalığı kasıp kavuran hayatta kalma temalı strateji oyunu PUBG ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Oyun dördüncü yılına özel çeşitli etkinlikler düzenledi ve hala düzenlemeye devam ediyor. En son olarak ise yeni güncelleme geleceği haberi doğrulandı. Playerunknown’s Battlegrounds yani bilinen adıyla PUBG yeniş güncellemelerinin yakında yayınlanacağını açıkladı. Gelen bu yeni bilginin ardından oyuncular merakla nelerin değişeceğini ve kendilerini oyunda nelerin beklediğini merakla bekliyor.
PUBG 11.1 ile oyuncuları neler bekliyor?
PUBG 11.1 e eklenen bu yeni güncelleme ile Mini-14,VSS ve SCAR- L silahlarında hasar vermede ve gücüne artış eklendi. Oyuncuları, yeni oyun modları ve paramo haritasında güncellemeler bekliyor.
Gelen güncellemeler bunlarla sınırlı kalmıyor. PUBG ID iyileştirilmiş versiyonu ve madalyalarına yeni eklemeler yapıyor. Acil kurtarma balonu sayesinde oyuncu daha güvenli yolculuk imkanı sağlıyor. Ayrıca ölüm akışı güncellemesi arkadaş eklemek için yeni yöntemler gibi pek çok oyun içi güncellemelerde getiriyor. Kısacası PUBG 10 sezonu artık geride kaldığı ve PUBG 11.1 ile yeni bir sezonun geldiği anlamına geliyor.
PUBG 11.1 ne zaman gelecek?
Mart 2021 tarihi ile oyunun güncellenmiş versiyonu test versiyonu oyuncuların beğenisine sunulmaya başladı. En yakın zamanda tüm oyunculara ulaşması ve ana sunucuya gelmesi bekleniyor.
PUBG 11.1 güncelleme ve notları detayları
10. sezonun sona ermesiyle birlikte 11.sezonun başında ödüller dağıtılacak. Verilecek ödüller ise seviyeye göre oyunculara dağıtılacak. Ödüller ise şu şekilde ;
Dereceli amblem
10. sezon dereceli paraşüt kozmetiği
10.sezon dereceli mirado kozmetiği
Sezon sonunda en az bir derece hak etmiş oyuncuya bir dereceli amblem, birden azla derece elde etmiş altın v ve üzeri seviyeye ulaşmış oyuncular ise mirado kozmetiği ile ödüllerini alacak. Elmas v ve üzeri seviyeye ulaşmış oyuncular ise hem mirado hem paraşüt kozmetiğiyle ödüllerini alacak.
Sezon 11 dereceli başlangıç
Oyuncuların kullanımına göre yeni sezonda değişikliklere gidilmiştir. Dereceli sezon iki ay sürede gerçekleştirilecektir. Yapılan incelemelerde oyuncular eski sezonlardan değil yeni sezonlardan amblemler kullanıyor. Bu ayrıntı dikkate alınarak yeni bir ödüllendirme biçimi benimsenmiştir. Oyuncular geçmişte kazandıkları ödüllerle değil her sezon aldığı başarılara göre ödüllendirilecektir. Ödüllerde ise yüksek derecenin öneminin belirtmek amaçlı amblemlerin kalitelerinde değişikliğe gidilmiştir. Bunlara ek olarak ekstra başarı ödülü olarak isim levhaları da oyuna eklenmiştir.
Dereceli ödülleri tablo değişiklikleri
Eski sezonda platin derecesinden verilen paraşüt kozmetikleri artık altın derecesinden itibaren verilecektir.
Araç kozmetikleri ise yeni sezonda derecelide oyuncuya verilmeme kararı alınmıştır.
Platin derecesine ulaşan oyunculara animasyonlu amblemler dereceli ödülleri verilecektir.
Ekstra başarı olarak eklenen isim levhaları üstat ve il 500 derecelerindeki oyunculara verilecektir.
Seviye ödül listesi
Bronz: Bronz PUBG ID Amblem
Gümüş: Gümüş PUBG ID Amblem
Altın: Altın PUBG ID Amblem ve Dereceli Paraşüt Kozmetiği
Platin: Animasyonlu Platin PUBG ID Amblem ve Dereceli Paraşüt Kozmetiği
Elmas: Animasyonlu Elmas PUBG ID Amblem ve Dereceli Paraşüt Kozmetiği
Üstat: Animasyonlu Üstat PUBG ID Amblemi, Animasyonlu Üstat İsim Levhası ve Dereceli Paraşüt kozmetiği
İlk 500 Lider Tablosu için ekstra ödüller;
- Animasyonlu İlk 500 Amblemi
- Animasyonlu İlk 500 İsim Levhası
Yapılan güncellemeler ana sunucuya geldiğinde tüm oyunculara eklenecektir.
Sezon 11 dereceli güncellemesi
Esports moduna uygun biçimde silah belirleme oranları toplama hızlarına destek sağlamak için eşya belirleme %30-%40 oranında yükseltildi. Yapılan bu artış araçlar gibi ve diğer eşyalarda geçerli değil.
Oyuncuların yaptığı geri bildirimler dikkate alınarak Paramo normal ve özel maçlara geri getirildi. Haven ve Karakin ise artık olmayacak.
Paramo güncellemesi
Paroma arazisine rastgele noktalar eklenirken arazide değişiklikler olmaya devam ediyor. Ekstra siperler ve iyileştirmeler yapılmıştır.
Normal Maç
Bir maçta maksimum 64 oyuncu yer alabilecek.
TPP ve FPP’yi ve Solo/Duo/Squad’ı desteklemektedir.
Özel Maç
Özel maçlarda oynanabilir.
Gizli Oda anahtarı belirme sekmesi eklenmiştir.
Sandbox modu Partnerler için mevcuttur.
Acil Kurtarma Balonu
Acil Kurtarma konuşlandığında çantadan bir Fulton Balona çıkacak ve balon şişip havya yükseltdiinde 60 saniye içinde bir uçak gelecek. Envanter içinde yer alacak diğer malzemeler ise şu şekilde;
Acil Kurtarma, aşağıdaki durumlarda etkili şekilde kullanılabilir.
Oyuncular Mavi Alandan kaçamıyorsa veya Mavi Alanda sıkışmışsa,
Başka bir takımın ateşi altındaki açık bir araziden geçmeleri gerekiyorsa,
Siz ve takım arkadaşlarınız güvenli bir yerde yağma yapmak istiyorsanız.
Uçak tarafından alındıktan sonra aşağıdakilere dikkat ediniz;
Uçak tarafından alındıktan sonra ateş edemezsiniz.
Bu nedenle potansiyel olarak Motorlu Planörden gelen hava saldırılarına açık olursunuz.
İpe tutunan oyuncular, Motorlu Planör dahil hasar alacaktır.
Yükseklik 50 metreden azsa paraşüt açılamamaktadır.
Kamera TPP’ye ayarlanır ve bu modda sabitlenir.
Dükkan İyileştirmeleri
Yeni tasarlanmış G-Coin sayfasını getiriyoruz. Eşyalar, alt kategorisi seçerek kolaylıkla bulunabilecektir. Eşya içermeyen kategoriler devre dışı olacaktır.
Bazı kategoriler yeniden adlandırılmıştır.
Alt kategori eklenmiştir.
Modelleme boyutu, önizlemede ayarlanmıştır.
QoL İyileştirmeleri
Maksimum katılımcı sayısı, Özelleştir sekmesi emote ayarlarında görüntülenmektedir.
Oyuncular üç adede kadar Özel maç oturumu oluşturabilecektir; yani oyuncu, yeni bir oturumu başlatmak için beklemek zorunda kalmayacaktır.
Yeni bir anket sistemi gelecektir. Yeni bir anket başlatıldığında oyuncular bildirim merkezi üzerinden bilgilendirilecektir.
Nisan Yeni Kozmetik – Hippie
Satış Süresi
14 Nisan 2021 11:00 KST – 13 Nisan 2022 11:00 KST
13 Nisan 2021 19:00 PDT – 12 Nisan 2022 19:00 PDT
14 Nisan 2021 04:00 CEST – 13 Nisan 2022 04:00 CEST
Eşyalar
4 Adet Set
GROOVY GETUP PAKETİ
Groovy Gözlük
Groovy Bandana
Groovy Elbise
Groovy Bot
HAVALI KIYAFET PAKETİ
Havalı Boyundan Askılı Bluz
Havalı İspanyol Paça
Havalı Sandalet
ONE LOVE KIYAFET PAKETİ
One Love Bere
One Love Gömlek
One Love Pantolon
One Love Ayakkabı
GROOVY KIYAFET PAKETİ
Far Out Güneş Gözlüğü
Far Out Gömlek
Far Out İspanyol Paça
Far Out Terlik
2 Araç
“High Flyin'” Motorlu Planör
“Hippie Soul” Aquarail
2 Emote
Zafer Dansı 46
Zafer Dansı 47
19 Eşya
Silah Kozmetiği – Altın/Gümüş Beryl
Satış Süresi
21 Nisan 11:00 KST – 2 Haziran 11:00 KST
20 Nisan 19:00 PDT – 1 Haziran 19:00 PDT
21 Nisan 04:00 CEST – 2 Haziran 04:00 CEST
Eşyalar
1 Set
SÜSLÜ BERYL PAKETİ
Altın Kaplama – Beryl M762
Gümüş Kaplama – Beryl M762