PUBG 11.1 güncellemesi yayınlandı - PUBG 11.1 güncellemesi yenilikleri

En sevilen intenet oyunlarından biri olan PUBG yeni güncellemelerini kullanıcılarına sundu. Ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG’nin yeni gelecek özellikleri büyük bir merak konusu oldu. Yeni gelen sürümüyle PUBG 11.1 ‘e dair merak edilenlerin detayı haberimizde

PUBG 11.1 Güncelleme Notları ve Detayları

Dünyada son yıllarda ortalığı kasıp kavuran hayatta kalma temalı strateji oyunu PUBG ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Oyun dördüncü yılına özel çeşitli etkinlikler düzenledi ve hala düzenlemeye devam ediyor. En son olarak ise yeni güncelleme geleceği haberi doğrulandı. Playerunknown’s Battlegrounds yani bilinen adıyla PUBG yeniş güncellemelerinin yakında yayınlanacağını açıkladı. Gelen bu yeni bilginin ardından oyuncular merakla nelerin değişeceğini ve kendilerini oyunda nelerin beklediğini merakla bekliyor.

PUBG 11.1 ile oyuncuları neler bekliyor?

PUBG 11.1 e eklenen bu yeni güncelleme ile Mini-14,VSS ve SCAR- L silahlarında hasar vermede ve gücüne artış eklendi. Oyuncuları, yeni oyun modları ve paramo haritasında güncellemeler bekliyor.

Gelen güncellemeler bunlarla sınırlı kalmıyor. PUBG ID iyileştirilmiş versiyonu ve madalyalarına yeni eklemeler yapıyor. Acil kurtarma balonu sayesinde oyuncu daha güvenli yolculuk imkanı sağlıyor. Ayrıca ölüm akışı güncellemesi arkadaş eklemek için yeni yöntemler gibi pek çok oyun içi güncellemelerde getiriyor. Kısacası PUBG 10 sezonu artık geride kaldığı ve PUBG 11.1 ile yeni bir sezonun geldiği anlamına geliyor.

PUBG 11.1 ne zaman gelecek?

Mart 2021 tarihi ile oyunun güncellenmiş versiyonu test versiyonu oyuncuların beğenisine sunulmaya başladı. En yakın zamanda tüm oyunculara ulaşması ve ana sunucuya gelmesi bekleniyor.

PUBG 11.1 güncelleme ve notları detayları

10. sezonun sona ermesiyle birlikte 11.sezonun başında ödüller dağıtılacak. Verilecek ödüller ise seviyeye göre oyunculara dağıtılacak. Ödüller ise şu şekilde ;

Dereceli amblem

10. sezon dereceli paraşüt kozmetiği

10.sezon dereceli mirado kozmetiği

Sezon sonunda en az bir derece hak etmiş oyuncuya bir dereceli amblem, birden azla derece elde etmiş altın v ve üzeri seviyeye ulaşmış oyuncular ise mirado kozmetiği ile ödüllerini alacak. Elmas v ve üzeri seviyeye ulaşmış oyuncular ise hem mirado hem paraşüt kozmetiğiyle ödüllerini alacak.

Sezon 11 dereceli başlangıç

Oyuncuların kullanımına göre yeni sezonda değişikliklere gidilmiştir. Dereceli sezon iki ay sürede gerçekleştirilecektir. Yapılan incelemelerde oyuncular eski sezonlardan değil yeni sezonlardan amblemler kullanıyor. Bu ayrıntı dikkate alınarak yeni bir ödüllendirme biçimi benimsenmiştir. Oyuncular geçmişte kazandıkları ödüllerle değil her sezon aldığı başarılara göre ödüllendirilecektir. Ödüllerde ise yüksek derecenin öneminin belirtmek amaçlı amblemlerin kalitelerinde değişikliğe gidilmiştir. Bunlara ek olarak ekstra başarı ödülü olarak isim levhaları da oyuna eklenmiştir.

Dereceli ödülleri tablo değişiklikleri

Eski sezonda platin derecesinden verilen paraşüt kozmetikleri artık altın derecesinden itibaren verilecektir.

Araç kozmetikleri ise yeni sezonda derecelide oyuncuya verilmeme kararı alınmıştır.

Platin derecesine ulaşan oyunculara animasyonlu amblemler dereceli ödülleri verilecektir.

Ekstra başarı olarak eklenen isim levhaları üstat ve il 500 derecelerindeki oyunculara verilecektir.

Seviye ödül listesi

Bronz: Bronz PUBG ID Amblem

Gümüş: Gümüş PUBG ID Amblem

Altın: Altın PUBG ID Amblem ve Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Platin: Animasyonlu Platin PUBG ID Amblem ve Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Elmas: Animasyonlu Elmas PUBG ID Amblem ve Dereceli Paraşüt Kozmetiği

Üstat: Animasyonlu Üstat PUBG ID Amblemi, Animasyonlu Üstat İsim Levhası ve Dereceli Paraşüt kozmetiği

İlk 500 Lider Tablosu için ekstra ödüller;

- Animasyonlu İlk 500 Amblemi

- Animasyonlu İlk 500 İsim Levhası

Yapılan güncellemeler ana sunucuya geldiğinde tüm oyunculara eklenecektir.

Sezon 11 dereceli güncellemesi

Esports moduna uygun biçimde silah belirleme oranları toplama hızlarına destek sağlamak için eşya belirleme %30-%40 oranında yükseltildi. Yapılan bu artış araçlar gibi ve diğer eşyalarda geçerli değil.

Oyuncuların yaptığı geri bildirimler dikkate alınarak Paramo normal ve özel maçlara geri getirildi. Haven ve Karakin ise artık olmayacak.

Paramo güncellemesi

Paroma arazisine rastgele noktalar eklenirken arazide değişiklikler olmaya devam ediyor. Ekstra siperler ve iyileştirmeler yapılmıştır.

Normal Maç

Bir maçta maksimum 64 oyuncu yer alabilecek.

TPP ve FPP’yi ve Solo/Duo/Squad’ı desteklemektedir.

Özel Maç

Özel maçlarda oynanabilir.

Gizli Oda anahtarı belirme sekmesi eklenmiştir.

Sandbox modu Partnerler için mevcuttur.

Acil Kurtarma Balonu

Acil Kurtarma konuşlandığında çantadan bir Fulton Balona çıkacak ve balon şişip havya yükseltdiinde 60 saniye içinde bir uçak gelecek. Envanter içinde yer alacak diğer malzemeler ise şu şekilde;

Acil Kurtarma, aşağıdaki durumlarda etkili şekilde kullanılabilir.

Oyuncular Mavi Alandan kaçamıyorsa veya Mavi Alanda sıkışmışsa,

Başka bir takımın ateşi altındaki açık bir araziden geçmeleri gerekiyorsa,

Siz ve takım arkadaşlarınız güvenli bir yerde yağma yapmak istiyorsanız.

Uçak tarafından alındıktan sonra aşağıdakilere dikkat ediniz;

Uçak tarafından alındıktan sonra ateş edemezsiniz.

Bu nedenle potansiyel olarak Motorlu Planörden gelen hava saldırılarına açık olursunuz.

İpe tutunan oyuncular, Motorlu Planör dahil hasar alacaktır.

Oyuncular istediği zaman ipi bırakıp paraşütünü açabilir.

Yükseklik 50 metreden azsa paraşüt açılamamaktadır.

Kamera TPP’ye ayarlanır ve bu modda sabitlenir.

Dükkan İyileştirmeleri

Yeni tasarlanmış G-Coin sayfasını getiriyoruz. Eşyalar, alt kategorisi seçerek kolaylıkla bulunabilecektir. Eşya içermeyen kategoriler devre dışı olacaktır.

Bazı kategoriler yeniden adlandırılmıştır.

Alt kategori eklenmiştir.

Modelleme boyutu, önizlemede ayarlanmıştır.

QoL İyileştirmeleri

Maksimum katılımcı sayısı, Özelleştir sekmesi emote ayarlarında görüntülenmektedir.

Oyuncular üç adede kadar Özel maç oturumu oluşturabilecektir; yani oyuncu, yeni bir oturumu başlatmak için beklemek zorunda kalmayacaktır.

Yeni bir anket sistemi gelecektir. Yeni bir anket başlatıldığında oyuncular bildirim merkezi üzerinden bilgilendirilecektir.

Nisan Yeni Kozmetik – Hippie

Satış Süresi

14 Nisan 2021 11:00 KST – 13 Nisan 2022 11:00 KST

13 Nisan 2021 19:00 PDT – 12 Nisan 2022 19:00 PDT

14 Nisan 2021 04:00 CEST – 13 Nisan 2022 04:00 CEST

Eşyalar

4 Adet Set

GROOVY GETUP PAKETİ

Groovy Gözlük

Groovy Bandana

Groovy Elbise

Groovy Bot

HAVALI KIYAFET PAKETİ

Havalı Boyundan Askılı Bluz

Havalı İspanyol Paça

Havalı Sandalet

ONE LOVE KIYAFET PAKETİ

One Love Bere

One Love Gömlek

One Love Pantolon

One Love Ayakkabı

GROOVY KIYAFET PAKETİ

Far Out Güneş Gözlüğü

Far Out Gömlek

Far Out İspanyol Paça

Far Out Terlik

2 Araç

“High Flyin'” Motorlu Planör

“Hippie Soul” Aquarail

2 Emote

Zafer Dansı 46

Zafer Dansı 47

19 Eşya

Silah Kozmetiği – Altın/Gümüş Beryl

Satış Süresi

21 Nisan 11:00 KST – 2 Haziran 11:00 KST

20 Nisan 19:00 PDT – 1 Haziran 19:00 PDT

21 Nisan 04:00 CEST – 2 Haziran 04:00 CEST

Eşyalar

1 Set

SÜSLÜ BERYL PAKETİ

Altın Kaplama – Beryl M762

Gümüş Kaplama – Beryl M762