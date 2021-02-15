PS4’Ten PS5’E Dosya aktarımı ve oyun katarımı aşamaları

Play Station severler son çıkan oyun konsolu olan Play Station 5’e sahip olmak istiyor. Bu doğrultuda yeni konsola geçerken eski konsolda olan oyunları ve dosyaları nasıl yeni konsola aktarılacağını merak ediyorlar. Bu işlemin nasıl yapılacağını merak edenler için haberimizde paylaştık.

PS4’TEN PS5’E OYUNLAR NASIL AKTARILIR VE DOSYALAR NASIL KAYDEDİLİR?

Oyun aktarımından önce yapılması gereken bazı işlemler vardır. Öncelikle kullanıcılar Play Station 5’de kullandıkları Play Station network hesabına giriş yapıp oturum açmalıdır.

Önceki konsolun dosyalarını yenisine aktarmak için ilk olarak Play Station 4 sistem yazılım güncellemesi yapılmış olmalıdır. Son sürüm kullanılmıyorsa, kullanıcı Ayarlar-Sistem Yazılım Güncellemesi kısmından son güncellemeye sahip olabilir. Güncelleme yapıldıktan sonra Play Station Network sisteminden senkronizasyon yapılmalıdır. Bu işlem aracılığı ile önceki konsolda bulunan tüm dosyalar ve oyunlar hiçbir problem yaşanmadan yeni konsola aktarılacaktır.

Dosya aktarımı ve oyun katarımı aşamaları

İlk Aşama: Play Station 5 oyun konsolundan Ayarlar kısmına girilerek Sistem ardından Sistem yazılım kısmına geçilmeli ve yeni güncelleme yüklenmelidir.

İkinci aşama: Ayarlar-Sistem-Sistem Yazılım-Veri aktarımı-Devam dosyaları takip edilmelidir.

Üçüncü aşama: Kişi isterse taşınacağı Play Station 4 oyun konsolunu seçmelidir.

Dördüncü aşama: Play Station 5 konsolunun ekranına “Veri aktarımına hazırlanın” mesajı gelecektir. BU MESAJI GÖRÜP “Bip” sesini duyana kadar Play Station 4’ün güç dfüğmesine basılı tutmalısınız.

Beşinci aşama: Sistemler birbirini tanıdıktan hemen sonra eski konsoldan yeni konsola aktarmak istenilen dosyalar seçilmelidir.

Altıncı aşama: Verilerin gönderme süresi dolduktan sonra “Aktarım başlat” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu sayede oyun ve dosya aktarma işlemi başlar.

Yedinci aşama: Aktarım bitince sistem tekrardan başlatılmalıdır. Sistem yeniden başlatıldıktan sonra yeni konsolda bütün dosya ve oyunlar görülecektir.

PLAY STATİON 4 OYUNLARI PLAY STATİON 5 OYUN KONSOLUNDA NASIL OYNANIR?

Eğer Play Station 5’in disk sürücüsü olan standart sürümü varsa oyunlarınızı Play Station 5’de oynayabilmek için yalnızca Play Station 4 diskini takmanız yeterlidir.

Eğer kullanıcının oynamak istediği oyun, Sony Play Station 4 oyun listesinde var olan bazı seçeneklerden biriyse kesinlikle iyi çalışmalıdır. Ama Play Station 5 Digital Edition’u olanların Play Station 4 oyunlarını kullanması maalesef mümkün değildir.

PLAY STATİON 5’ TE HARİCİ BİR DİSKTE DEPOLANAN PLAY STATİON 4 OYUNLARI OYNANABİLİR Mİ?

Play Station 5 oyun konsolu harici sabit sürücüleri destekliyor. Eğer Play Station 4 oyun konsoluna bağlı olan harici sabit disk sürücünüz varsa, içeriklerin olduğu bir sürücüyü Play Station 5’e bağlayıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ama bu işlemin yapılabilmesi için Play Station 4 oyun konsolunun kapatılmadan evvel depolama cihazının kullanmaya bırakılması için talimat verilmelidir. Bu işlem içinde Hızlı Menü-Ses/Aygıtlar-Genişletilmiş Depolama Alanını kullanmayı durdur işlemini takip etmelisiniz.