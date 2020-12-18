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PS4 Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır? Playstation Cyberpunk 2077'yi neden kaldırdı?

Uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077, gecikmelerden sonra PC ve PlayStation için geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Yılın en çok beklenen dijital oyunu olan Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi, oyunun sorunlarına kullanıcı tepkilerinden dolayı özür diledi ve para iadesi yapılabileceğini belirtti. Bu açıklamalardan sonra oyunu satın alan kişiler, ödemelerini nasıl alabileceklerini merak etmeye başladı.

18 Aralık 2020 Cuma 22:32
PS4 Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır? Playstation Cyberpunk 2077'yi neden kaldırdı?
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Yılın en çok beklenen dijital oyunu "Cyberpunk 2077" nin yapımcıları, oyundaki sorunlardan dolayı kullanıcıların öfkeli tepkileri için özür diledi ve paralarını iade edebileceklerini açıkladı. Keanu Reeves'in oynadığı "Cyberpunk 2077", birkaç gecikmeden sonra geçen hafta yayınlanmıştı.

Sorunların veya ani oyun çökmelerinin en çok PS4 veya Xbox One gibi eski oyun konsollarında görüldüğü bildirildi. Yapımcı CD Projekt Red özründe, oyunun bu konsollardaki performansına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini itiraf etti.

Cyberpunk 2077 bugları, sorunları neler?

Bildirilen sorunlar, görüntülerin geçiş hızında düzensizlik ve ekran yırtılmaları içerir, ancak yeni konsolları kullananlar bu sorunları yaşamadı.

Oyun ön izlemesi insanlara bir bilgisayar versiyonu olarak gönderildi ve oyunun yayınlanmasından önce hataların fark edilmemesinin sebebinin bu olduğuna inanılıyor.

Aslında oyun Nisan ayında piyasaya sürüldü ancak çıkış tarihi üç kez ertelenmişti.

Oyunu yapan firma, Ocak ve Şubat aylarında hazır olacak yamalar ile hataların giderileceğini, dileyenlerin iade edip bekleyemeyeceğini söyledi.

Oyunu dijital olarak satın alan kişiler, oyunu Sony ve Microsoft çevrimiçi mağazalarında iade edebilecek. Kutuyla birlikte satın alanlar, satın aldıkları mağazaya da geri götürebilecekler.

Daha önce Witcher oyunlarını yaratan ekibin ürettiği Cyberunk 2077, oyuncuların sanal suç dünyasına girmelerini sağlıyor. Kullanıcılar vücutlarının yeteneklerini geliştirmek için daha fazla ödeme yapabilirler.

Jonny Silverhand, Keanu Reeves tarafından canlandırılıyor.

Cyberpunk, 1980'lerde insanların çeşitli roller üstlenebileceği Dungeons and Dragons gibi bir oyun olarak başladı.

Mike Pondsmith tarafından icat edildi ve ilk sürümler, anlık mesajlaşma ve kurumsal hakimiyet gibi şeylerin yanı sıra uzak görünen ve kırk yıl önce bulunmayan uçan arabalar gibi icatlar içeriyordu.

'Oyuncuların hayal kırıklığı'

Newsbeat muhabiri Steffan Powell:

Cyberpunk 2077'nin şimdiye kadar yapılmış en iyi oyunlardan biri olması gerektiğini ve oyun meraklılarının yıllardır bununla ilgili her türlü bilgiyi ve açıklamayı izlemeye istekli olduğunu söylüyor.

Kuşkusuz, birçok oyuncu, özellikle PC'de hala yüksek puanlar veriyor, ancak oyunun pek çok konsolda gerçekten çalışmaması, yapımcıyı utandırıyor.

CD Projekt Red, şimdiye kadar sektörün en saygın oyun geliştiricilerinden biri olarak görülüyor. Kuşkusuz bu hata, oyunu yaratmak ve Noel'e hazırlamak için gerçekten çok çaba harcayan yaratıcı ekip için çok üzücü ve hayal kırıklığı yaratacaktır.

Oyunu merakla bekleyen oyuncular, üreticinin oyunun konsollardaki performansı konusunda şeffaf olmamasına kızıyor ve hayal kırıklığına uğruyor.

Günümüzde bu hataların şirketin itibarına ne kadar zarar vereceğini söylemek zor.

Sonuçta, oyun yayınlandıktan sonra oyunu kullanırken bazı hatalar bulmak alışılmadık bir durum değil ve 2020 olağanüstü bir yıl değil, bu da oyunun gelişimini normalden daha zor hale getiriyor. Ancak çok az insan, bu kadar yüksek beklentilere sahip oyunlar yaratmaya tepkilerini gizlemek için hata yapar.

Cyberpunk 2077 Playstation Store'dan kaldırıldı mı?

Cyberpunk 2077 ile yaşanan bir sorunun ardından Sony, oyunu PlayStation Store'dan silmeye karar verdi ve oyunculara oyunu iade etme fırsatı verdi. Oyunun yaratıcısı CD Projekt Red, şimdi de Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır?

Binlerce PlayStation 4 kullanıcısı, konsollarının Cyberpunk 2077'yi kaldırmadığını iddia ederek oyunu iade etmek istedi. Hem CD Projekt Red hem de Sony ciddi eleştirilere maruz kaldı. Sony, eleştirilere olumlu yanıt verdi ve oyuncuların Cyberpunk 2077'ye geri verilebileceğini söyledi. CD Projekt Red, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

CD Projekt Red, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu sözleri dile getirdi; "PlayStation ile yaptığımız görüşmelerin ardından, oyunun dijital satışlarını bir süreliğine durdurma kararı aldık. Oyunun fiziksel sürümlerini, çevrimiçi mağazalardan satın almaya devam edebilirsiniz. Oyun deneyiminizi geliştirmek amacıyla, Cyberpunk 2077'nin tüm dijital ve fiziksel sürümleri, güncelleme almaya devam edecek. Güncellemeleri beklemek istemeyen oyuncular; https://www.playstation.com/cyberpunk-2077-refunds sitesine giderek para iadelerini alabilirler. Cyberpunk 2077'yi Playstation Store'a geri getirebilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." İfadelerine yer verdi.

Oyunu ücretli bir şekilde alan oyun severler, ödemiş oldukları paralarını 

buraya 

tıklayarak geri alabilmek hakkına sahipler.

Cd Project Red hisseleri

CD Projekt Red hisseleri oyunun galasından önce düşmeye başladı. Cyberpunk 2077 çıkış tarihinin sürekli olarak ertelenmesi, şirketin değer kaybına neden oldu. Oyun piyasaya sürüldükten sonra, bu sefer oyun başarısızlıkları nedeniyle hisse senedi değer kaybetti.

Cyberpunk Fiyatı Düştü Mü?

CD Projekt Red'in PlayStation ile ilgili sorunları, stokların keskin bir şekilde düşmesine neden oldu. Şirketin hisse başına değeri 17 Aralık'ta yaklaşık 309 Zloti (653 TL) oldu. PlayStation'ın açıklamasının ardından bir hissenin değeri 250 Zlotiye (528 TL) düştü.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:32
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Anahtar Kelimeler:
Cyberbunk 2077PS4
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