İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

PS Plus Haziran 2021 oyunları ne zaman çıkacak?

Playstation Plus Haziran 2021 oyunlarının sızdırıldığı haberlerinin ardından milyonlarca PS Plus abonesi, PS Plus oyunlarının ne zaman çıkacağını internet üzerinde aramaya yöneldi. Detaylar haberimizde…

26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:09
PS Plus Haziran 2021 oyunları ne zaman çıkacak?
Takip Et:

Dünyadaki PS Plus aboneleri Haziran ayında piyasaya sürülecek oyunları belerken, İspanya’nın Areajugones intenet sitesi, oyunlardan bazılarını açıkladığını ileri sürdü. Teknoloji sitesi, PlayStation 4 ve PlayStation 5’a çıkacak olan Star Wars: Squadrons, Operation: Tango ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdow gibi oyunlarınını ücretsiz olarak sisteme ekleneceğini açıkladı.

PS Plus Ne İşe Yarıyor?

PlayStation Plus abonesi olan oyun severler, sistemin sağladığı birçok avantajdan faydalanabiliyor. Bu ayrıcalıklar arasında online oyunlar, özel indirim kampanyaları, her ay bedava oyun alma bulunuyor.

Online olarak oyun oynamak isteyen kişiler, PS Plus aboneliğine sahip olmak zorunda. Bu abonelik sayesinde PS Plus’a özel indirimlere, ön sipariş kampanyalarına ve oyun eklentilerine sahip olunmasını sağlıyor. Ayrıca her ay iki tane PlayStation 4 oyununa sahip olunabiliyor.

Haziran’da çıkacağı sızdırılan oyunların dışında hangi oyunların piyasaya sürüleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Söz konusu oyunların 1 Haziran 2021 tarihi itibariye çıkacağı öğrenildi.


Son Güncelleme: 26.05.2021 18:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PlayStationPS PlusPS Plus Haziran 2021 Oyunları Ne Zaman çıkacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?
Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?
PUBG yeni sürüm New State ne zaman çıkacak?
PUBG yeni sürüm New State ne zaman çıkacak?
GTA 6 ne zaman çıkar? 2021 GTA 6 minimum sistem gereksinimleri
GTA 6 ne zaman çıkar? 2021 GTA 6 minimum sistem gereksinimleri
General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı
General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı
iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?
iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri

Popüler Haberler

Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
TV yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 26 Mayıs 2021 Çarşamba
Kuruluş Osman 60. bölüm izle tek parça! Kuruluş Osman son bölüm izle!
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl doğum tarihi
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen doğum tarihi
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç nerelidir?
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer'in hayat hikayesi!
Sadakatsiz dizi oyuncusu Sinan kimdir? Cemal Hünal hakkında bilgiler
E-devletten engelli maaşı nasıl sorgulanır? 2021 Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
TV8 Survivor 103. bölüm canlı izle! 26 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizi çekim yeri ve mekanları
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri kimdir? Naz Göktan nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz dizisi Cavidan karakteri kimdir? Meltem Baytok kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.