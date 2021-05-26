PS Plus Haziran 2021 oyunları ne zaman çıkacak?

Dünyadaki PS Plus aboneleri Haziran ayında piyasaya sürülecek oyunları belerken, İspanya’nın Areajugones intenet sitesi, oyunlardan bazılarını açıkladığını ileri sürdü. Teknoloji sitesi, PlayStation 4 ve PlayStation 5’a çıkacak olan Star Wars: Squadrons, Operation: Tango ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdow gibi oyunlarınını ücretsiz olarak sisteme ekleneceğini açıkladı.

PS Plus Ne İşe Yarıyor?

PlayStation Plus abonesi olan oyun severler, sistemin sağladığı birçok avantajdan faydalanabiliyor. Bu ayrıcalıklar arasında online oyunlar, özel indirim kampanyaları, her ay bedava oyun alma bulunuyor.

Online olarak oyun oynamak isteyen kişiler, PS Plus aboneliğine sahip olmak zorunda. Bu abonelik sayesinde PS Plus’a özel indirimlere, ön sipariş kampanyalarına ve oyun eklentilerine sahip olunmasını sağlıyor. Ayrıca her ay iki tane PlayStation 4 oyununa sahip olunabiliyor.

Haziran’da çıkacağı sızdırılan oyunların dışında hangi oyunların piyasaya sürüleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Söz konusu oyunların 1 Haziran 2021 tarihi itibariye çıkacağı öğrenildi.