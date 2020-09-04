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PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!

Gündemde büyük yankı uyandıran PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? Playstation'dan abonelik ücretlerine zam! ile ilgili olarak merak edilen 4 Eylül 2020 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? Playstation'dan abonelik ücretlerine zam! ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde derledik.

04 Eylül 2020 Cuma 19:47
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
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Sony, Türkiye’deki Playstation Plus aboneliğine zam yapacağını açıkladı. 29 Ekim 2020 tarihinden sonra gelecek olan zam kullanıcıları üzdü.

Sony’den PlayStation Plus zammı hakkında gelen açıklama şöyle;

‘’Nisan ayında gönderdiğimiz bildirimin ardından PlayStation Plus abonelikleri için fiyat değişikliğine devam edeceğimizi size bildirmek isteriz. 29 Ekim 2020’den itibaren piyasa koşullarından dolayı Türkiye için PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları artacak. Bu, söz konusu tarihte veya sonrasında yapılması gerekn yinelenen ödemelerin yeni bir fiyatta olacağı anlamına gelir.’’

PlayStation Plus yeni fiyatları

Yeni PlayStation abonelik fiyatları oldukça zamlı. Normalde 1 aylık abonelik 24 TL iken 40 TL’ye yükseldi. 3 aylık abonelik fiyatı ise 75 TL’den 100 TL’ye çıktı.

1 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 24 TL


-Yeni fiyat: 40 TL

3 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 75 TL

-Yeni fiyat: 100 TL

12 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 180 TL

Yeni fiyat: 240 TL



Son Güncelleme: 04.09.2020 19:47
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PlayStationSony
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