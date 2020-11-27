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PS Plus aboneleri Aralık ayında bu üç oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecek!

Her ay ücretsiz oyunları PS Plus aboneleri ile buluşturan dünya devi firma Sony, Aralık ayında da birbirinden güzel oyunları ücretsiz hale getirdi. Yeni oyunlar 1 Aralık tarihinden itibaren ücretsiz bir şekilde indirilebilecek...

27 Kasım 2020 Cuma 00:47
PS Plus aboneleri Aralık ayında bu üç oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecek!
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Türkiye’de ve dünyada binlerce oyuncusu bulunan PlayStation Plus kapsamında her ay ücretsiz oyunlar verilmeye devam ediyor. Son olarak Sony Avrupa yaptığı açıklama ile beraber Aralık ayında PS Plus abonelerine vereceği ücretsiz oyunları duyurdu. Bu ayın listesinde PS 4 ve PS 5 kullanıcıları için 3 oyunun ücretsiz olarak yer alacağı aktarılanlar arasında yer aldı.


PS Plus tarafından abonelere sunulan ücretsiz oyunlara bakıldığında Just Cause 4, Rocket Arena ve Worms Rumble oyunları karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz ay verilen iddialı oyunlarının yanında bu ay verilen oyunlar her ne kadar daha az sevilen oyunlar olsa bile yine de binlerce oyuncu tarafından sevilerek oynanması bekleniyor. Worms Rumble oyunu PS kapsamında Aralık ayı başında oynanabilir duruma gelecek bir oyun olarak görülürken, çıkar çıkmaz PS Plus kapsamında ücretsiz oynanabileceği aktarılıyor.

1 Aralık’tan itibaren indirilebilecek oyunların yanı sıra 4 Ocak’a kadar Bugsnax oyunu da PS 5 sahipleri tarafından oynanabilecek



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:47
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Anahtar Kelimeler:
SonyPS 4PS 5PlayStationPS Plus
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