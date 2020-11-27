PS Plus aboneleri Aralık ayında bu üç oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecek!

Türkiye’de ve dünyada binlerce oyuncusu bulunan PlayStation Plus kapsamında her ay ücretsiz oyunlar verilmeye devam ediyor. Son olarak Sony Avrupa yaptığı açıklama ile beraber Aralık ayında PS Plus abonelerine vereceği ücretsiz oyunları duyurdu. Bu ayın listesinde PS 4 ve PS 5 kullanıcıları için 3 oyunun ücretsiz olarak yer alacağı aktarılanlar arasında yer aldı.
1 Aralık’tan itibaren indirilebilecek oyunların yanı sıra 4 Ocak’a kadar Bugsnax oyunu da PS 5 sahipleri tarafından oynanabilecek
Son Güncelleme: 27.11.2020 00:47