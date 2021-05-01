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PS PLUS 2021 Mayısıs ayı ücretsiz oyunları

Dünya teknolji devi Sony PS Plus kullancılarına ücretsiz oyun imkanları sunmaya devam ediyor. PS PLUS hangi oyunları ücretsiz olarak sunuyor? PS PLUS'ta hangi oyunlar parasız? İşte detaylar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:42
PS PLUS 2021 Mayısıs ayı ücretsiz oyunları
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Oyun tutkunları PS PLUS tarafından sağlanan ücretsiz oyunları merak ediyor. PS PLUS kullanıcılarına hangi favori oyunları ücretsiz olarak sunuyor? Ücretsiz oyunlarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor ve sizler için derledik.

Ünlü marka Sony PS Store üzerinde mayıs ayı içerisinde üç çeşit oyuunu ücretsiz olarak üyelerine sunacak.  Battlefield V, Stranded Deep ve Wreckfest: Drive Hard Die Last gibi muhteşem oyunları Playstation Plus abonelerine ve sisteme dahil olan veya dahil olacak üyelere bedava olarak indirme fırsatı sunuyor. Bu haber oyun tutkunları tarafından sevinçle karşılandı.

4 Mayısıs tarihi itibariyle bahse konu olan oyunlar PS Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilmeye başlanacak. Kullancıların ise dikkat etmesi gereken bir durum daha var. Kullanıcılar çok zaman geçirmeden 31 Mayısıs tarihine kadar üç oyunu indirmelidirler. Şirket tarafından yapılan açıklamada süre uzatımı olamayacağı ifadesi kullanıldı.

PS Plus kullanıcısı olmak istiyorsanız belirli bir ücret karşlığında üye olabilirsiniz. Aylık 40 TL olan ücret üç ay için 100 TL 12 Aylık ise 200 TL gibi bir ücret ödemesi yapmanız gerekiyor.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 23:42
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Anahtar Kelimeler:
PS Plusücretsiz Oyun
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