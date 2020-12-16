Profilime kim baktı uygulaması kullanırken dikkat edin!

Profilime kimlerin baktığını nasıl öğrenebilirim? Eğer sosyal medya kullanıcıysanız bu soruya cevap aramışsınızdır. Profiline kimlerin baktığını merak eden kişiler böyle bir uygulamanın olup olmadığını araştırmaya başladı.

Profilime Kimlerin Baktığını Görme Uygulaması Var Mı?

Milyonlarca instagram kullanıcısı profiline kimlerin baktığını öğrenebilmek için uygulama aramaktadır.

İnstagram Profilime Kimlerin Baktığını Görme Uygulaması Var Mı?

İnstagram, Twitter Facebook profilime bakan kişiler kimler? Sorusunun cevabı olarak hem ücretli hem de ücretsiz olarak farklı uygulamalar çıkmaktadır.

Bu uygulamaların ne kadar gerçek olduğu ise tartışma konusu. Kimileri belli bir ücret ödeyerek profiline bakanları öğrenmek istiyorken kimileri de ücretsiz olarak profiline bakanları öğrenebilmektedir.