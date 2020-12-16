İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Profilime kim baktı uygulaması kullanırken dikkat edin!

Sosyal medya kullanıcılarının profiline bakanları gördükleri bu uygulamalar son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının araştırma içerisinde olduğu bu uygulamayı kullanırken dikkat edin!

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:08
Profilime kim baktı uygulaması kullanırken dikkat edin!
Takip Et:

Profilime kimlerin baktığını nasıl öğrenebilirim? Eğer sosyal medya kullanıcıysanız bu soruya cevap aramışsınızdır. Profiline kimlerin baktığını merak eden kişiler böyle bir uygulamanın olup olmadığını araştırmaya başladı.

Profilime Kimlerin Baktığını Görme Uygulaması Var Mı?

Milyonlarca instagram kullanıcısı profiline kimlerin baktığını öğrenebilmek için uygulama aramaktadır.

İnstagram Profilime Kimlerin Baktığını Görme Uygulaması Var Mı?

İnstagram, Twitter Facebook profilime bakan kişiler kimler? Sorusunun cevabı olarak hem ücretli hem de ücretsiz olarak farklı uygulamalar çıkmaktadır.

Bu uygulamaların ne kadar gerçek olduğu ise tartışma konusu. Kimileri belli bir ücret ödeyerek profiline bakanları öğrenmek istiyorken kimileri de ücretsiz olarak profiline bakanları öğrenebilmektedir.



Son Güncelleme: 16.12.2020 16:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ProfilimeKimBaktıUygulamasıTwitterİnstagramFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?

Popüler Haberler

Profilime kim baktı uygulaması kullanırken dikkat edin!
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Aralık 2020 Çarşamba Bankaların 50 Bin TL mevduat faiz oranları
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Saygı yeni sezon ne zaman başlayacak? Blu TV Saygı 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Konuşanlar neden yok, bitti mi? Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri ve kullanıcı yorumları
Hasta kabul sekreteri olmak için aranan şartlar nelerdir, ne kadar maaş alırlar?
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu
Walking Dead 10. Sezon nerede yayınlanıyor? WD yeni sezon bilgileri
Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Recep İvedik 6 gişe rakamları
Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler
Ebul Kasım kimdir, hangi yıllarda yaşamıştır? Gerçek tarihte Ebul Kasım hayatı ve ölümü
Çukur Efsun Kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Subaşı rol aldığı dizi ve yapımlar
2020 Tek taş yüzük modelleri
TV8 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ünlü şarkıcı Kubat'ın gerçek adı nedir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır? Çıkardığı albümler hangileridir?
Zümrüdüanka dizisi Nevcihan'ı kim canlandırıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.