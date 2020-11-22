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Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!

Alman otomobil firması Porsche Taycan modelinin ardından yeni üç model ile müşterilerinin beğenisini topluyor. Porsche Vision Renndienst, Porsche 919 Street ve Porsche Vision Spyder olarak piyasaya sürülen yeni modeller farklı dış görünümleri ile ilgiyi üzerlerine toplamayı başarıyor.

22 Kasım 2020 Pazar 03:07
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
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Sevilen Alman otomobil firması Porsche yeni piyasaya süreceği üç otomobil modelini piyasaya sundu. Taycan modelinin ardından yeni üç araç ile adından bahsettiren Porsche’un yeni araçlarının isimleri ise Porsche Vision Renndienst,  Porsche 919 Street ve Porsche Vision Spyder olduğu duyuruldu.

Birbirinden farklı ve sıra dışı tasarımlara sahip bu üç araç, şimdiden müşterilerinin beğenisini topladı. Yarış arabası gibi görüntüye sahip olan araçlar aynı zamanda günlük kullanıma uygun tasarlanması ile benzerleri arasında fark yaratıyor.

Porsche Vision Spyder


Porsche Vision Renndienst

 Porsche 919 Street



Son Güncelleme: 22.11.2020 03:07
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PorscheYeniModel
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