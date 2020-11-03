Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!

Yapılan açıklamalara göre Porsche Panamera ailesine yeni üyeler katılacağı aktarıldı. 700 PS gücüne çıkabilen plug-in modellere yenilerini ekleneceği ifade edilenler arasında yer alıyor. Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera 4E-Hybrid’den sonra Panamera 4S modelini de ürün gamı içinde yer alacağı bildirildi.

Aralık ayının ilk bölümünden itibaren tüm Porsche merkezlerinde yeni modeller müşterilerin beğenisine sunulacak.

Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid Özellikleri

Porsche Panamera 420 kW dört litrelik V8 çift turbo motorlu ve 100 kW güç üretek elektrikli motoru ile model serisinin en güçlü üyesi olarak görülüyor. 324 kW (440 PS) güç ortaya koyan şasi, tasarım, donanım ve bilgi-eğlence sistemleri açısından son modeli iyileştirmelerin ön plana çıkarıldığı 4S, Panamera model serisini tamamlıyor.

Elektrikli motora, 243 kW güç ortaya koyan 2,9 litrelik V6 çift turbo motorun kullanıldığı ve toplamda 340 kW’lik güç üreten yeni Panamera 4 E-Hybrid modelinde de menzil yükseltilmiş durumda.

17,9 kWh kapasitesi olan model, yeni batarya ve optimize edilen sürüş modları ile birlikte önceki hibrit modellere göre yüzde 30 daha çok menzile ulaşmış.

Model Motor Seçenekleri

Aracın modelleri olarak Spor Sedan, Ececutive ve Sport Turismo gövde seçenekleri sunuluyor. Hibrit modellerin sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana entegre edilen ve 100kW güç ve 400 Nm tork üreten elektrikli motora yer verilmiş.

Söylenenlere göre 420 kW güç ortaya koyan dört litrelik V8 çift turbolu motor ile yeni Panamera 0-100 km hıza 3,2 saniyede çıkıyor.

En fazla 315 km hıza ulaşabilen aracın E-Hybrid modeli ise 0-100 km 4,4 saniyede çıkıyor.

Evdeki Prizlerle Şarj Edilebiliyor

Porsche mobil şarj cihazı ile birlikte 7,2 kW’ye kadar şarj kapasitesi sunuluyor. Mode 3 kablo sayesinde farklı şarj noktalarında da şarj edilebiliyor. Panamera Turbo S E-Hybrid, Porsche Tork Yönlendirme Sistemi ve Hıza duyarlı direksiyon özelliği ile kullanıcılara sunuluyor.

Dış Tasarım Dikkat Çekiyor

Aracın dış tasarımına bakıldığında ise hava giriş ızgaraları ile büyük hava girişleri oldukça estetik bir görünüm sağlıyor. Ayrıca far çubuğunun yenilenmesi ardından bagaj kapağının üstündeki konturlar da dikkatlerden kaçmıyor. Eve geliş ve evden çıkış aydınlatması ve 20-21 inçlik jantları ile son derece sportif bir görüntü ortaya koyuyor.

Ayrıca araçtaki özellik sayesinde yol levhaları ve tehlike bilgilerine yönelik Risk Radar ve kablosuz Apple CarPlay hizmeti de bulunuyor. Tüm araç modellerinde şasi ve kontrol sistemleir psortif sürüş ve konfor amacıyla düzenlenmiş bulunuyor.