İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!

Dünyanın en lüks araçlarını üreten dev firma Porsche, Panamera modelinde genişleyen ürün gamı ile müşterilere sunuluyor. Yenilenen tasarımı ile yeni Panarema alıcılarını bekliyor...

03 Kasım 2020 Salı 03:04
Porsche Panamera genişleyen ürün gamı ile müşterilerine sunuluyor!
Takip Et:

Yapılan açıklamalara göre Porsche Panamera ailesine yeni üyeler katılacağı aktarıldı. 700 PS gücüne çıkabilen plug-in modellere yenilerini ekleneceği ifade edilenler arasında yer alıyor. Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera 4E-Hybrid’den sonra Panamera 4S modelini de ürün gamı içinde yer alacağı bildirildi.

Aralık ayının ilk bölümünden itibaren tüm Porsche merkezlerinde yeni modeller müşterilerin beğenisine sunulacak.

Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid Özellikleri

Porsche Panamera 420 kW dört litrelik V8 çift turbo motorlu ve 100 kW güç üretek elektrikli motoru ile model serisinin en güçlü üyesi olarak görülüyor. 324 kW (440 PS) güç ortaya koyan şasi, tasarım, donanım ve bilgi-eğlence sistemleri açısından son modeli iyileştirmelerin ön plana çıkarıldığı 4S, Panamera model serisini tamamlıyor.

Elektrikli motora, 243 kW güç ortaya koyan 2,9 litrelik V6 çift turbo motorun kullanıldığı ve toplamda 340 kW’lik güç üreten yeni Panamera 4 E-Hybrid modelinde de menzil yükseltilmiş durumda.

17,9 kWh kapasitesi olan model, yeni batarya ve optimize edilen sürüş modları ile birlikte önceki hibrit modellere göre yüzde 30 daha çok menzile ulaşmış.

Model Motor Seçenekleri


Aracın modelleri olarak Spor Sedan, Ececutive ve Sport Turismo gövde seçenekleri sunuluyor. Hibrit modellerin sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana entegre edilen ve 100kW güç ve 400 Nm tork üreten elektrikli motora yer verilmiş.

Söylenenlere göre 420 kW güç ortaya koyan dört litrelik V8 çift turbolu motor ile yeni Panamera 0-100 km hıza 3,2 saniyede çıkıyor.

En fazla 315 km hıza ulaşabilen aracın E-Hybrid modeli ise 0-100 km 4,4 saniyede çıkıyor.

Evdeki Prizlerle Şarj Edilebiliyor

Porsche mobil şarj cihazı ile birlikte 7,2 kW’ye kadar şarj kapasitesi sunuluyor. Mode 3 kablo sayesinde farklı şarj noktalarında da şarj edilebiliyor.  Panamera Turbo S E-Hybrid, Porsche Tork Yönlendirme Sistemi ve Hıza duyarlı direksiyon özelliği ile kullanıcılara sunuluyor.

Dış Tasarım Dikkat Çekiyor

Aracın dış tasarımına bakıldığında ise hava giriş ızgaraları ile büyük hava girişleri oldukça estetik bir görünüm sağlıyor. Ayrıca far çubuğunun yenilenmesi ardından bagaj kapağının üstündeki konturlar da dikkatlerden kaçmıyor. Eve geliş ve evden çıkış aydınlatması ve 20-21 inçlik jantları ile son derece sportif bir görüntü ortaya koyuyor.

Ayrıca araçtaki özellik sayesinde yol levhaları ve tehlike bilgilerine yönelik Risk Radar ve kablosuz Apple CarPlay hizmeti de bulunuyor. Tüm araç modellerinde şasi ve kontrol sistemleir psortif sürüş ve konfor amacıyla düzenlenmiş bulunuyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 03:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PorschePanamera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!
Beklenen Honda N-One yeni tasarımıyla dikkatleri çekti!
Beklenen Honda N-One yeni tasarımıyla dikkatleri çekti!
Aspark Owl elektrikli arabanın fiyatı cep yakıyor!
Aspark Owl elektrikli arabanın fiyatı cep yakıyor!

Popüler Haberler

Batıniler'in liderleri Yüce İmam kimdir?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu
Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
Türk telekom 10 gb bedava internet 2020
Çukur Efsun öldü mü, diziden ayrıldı mı? Damla Sönmez Çukur'dan ayrıldı mı?
İşler Güçler dizisi ne zaman başlayacak? İşler Güçler yayın tarihi ve kanalı
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Gebelik yardımı parası nedir ? Şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ? Gebelik parası alma şartları
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
Zuhal Topal’la Sofrada yeni yarışmacısı Elif Kaçar kimdir?
2020 KPSS başvuruları hangi tarihte olacak? 2020 KPSS başvuru tarihleri
Haksız fahiş fiyat artışı şikayet bildirimi nereden nasıl yapılır?
Cemre ne zaman nereye düşecek? Havaya, Suya ve Toprağa cemre düşme tarihleri
EBA TV Uzaktan Eğitim kanalı haftalık ders programları ve ders saatleri
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Kasım 2020 Salı
Show TV Alev Alev'in tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
FOX TV Yasak Elma dizisi yeni katılanlar ve ayrılan oyuncular
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vefat eden (ölen) baba ve annenin emekli maaşını kimler alabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.