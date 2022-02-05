Popüler olan en iyi bluetooth kulaklık modelleri hangileri ?

Bluetooth kulaklık hem kullanış kolaylığından hem de özelliklerinden dolayı insanların sık sık tercih ettiği bir kategori olmaya başladı. Her bütçeye hitap eden kulaklıklar oldukça iyi performans sergiliyor. Yazımızda bu seneye damga vuran Bluetooth kulaklık modellerinden bahsettik.

2021 yılının en iyi Bluetooth kulaklıkları

Sennheiser Momentum Free Bluetooth Kulaklık

Marshall Minör II Bluetooth Kulaklık

Jabra Elite 65T Bluetooth Kulaklık

JBL Tüne 220 TWS Bluetooth Kulaklık

JBL Reflect Mini 2 Bluetooth Kulaklık

Samsung Galaxy Buds Pro Bluetooth Kulaklık

Sony WF – XB700L Bluetooth Kulaklık

Beats Powerbeats Pro Bluetooth Kulaklık

Sony WF 1000XM3 Bluetooth Kulaklık

Apple Airpods Bluetooth Kulaklık

Apple Airpods Pro Bluetooth Kulaklık

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Bluetooth Kulaklık

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Kulaklık

Bose Soundsport Free Bluetooth Kulaklık

Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth Kulaklık

Sennheiser Momentum Free Bluetooth kulaklık özellikleri

Bu kulaklık 2021 yılının en çok konuşulan kulaklıklarından biridir. Verilen parayı hak eden kulaklık özel tasarımı ile saatlerce kullanım imkanı sunuyor. Kaliteli mikrofonu olan bu kulaklık yanında 4 farklı boyutta kulaklık ucu da gönderiyor. Özellikleri ise şu şekilde;

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Var

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Siyah

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: 10 m

Kullanım Süresi (Genel): 6 Saat

Şarj Tipi: USB

Şarj Süresi: 90 Dakika

Hızlı Şarj: Yok

Marshall Minör II Bluetooth Kulaklık özellikleri

2021 yılının bir diğer en iyi kulaklığı ise Marshall Minör II kulaklığıdır. Üç farklı renk ile mavi, kahverengi ve beyaz olarak sunulmaktadır. Bu yılın en çok satan kulaklıkları arasında yer alıyor. 120 dakika şarj edildikten sonra 12 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Mikrofon kalitesinin yanı sıra kristal derecede dinleme keyfi de sunuyor. Belli başlı özellikleri ise şu şekildedir;

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Var

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Siyah – Kahverengi – Beyaz

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: 10 m

Kullanım Süresi (Genel): 12 Saat

Şarj Tipi: USB

Şarj Süresi: 120 dk

Hızlı Şarj: Var

Jabra Elite 65T Bluetooth Kulaklık özellikleri

Bu yıl adından sıkça bahsettiren kulaklıklardan biri de Jabra Elite 65T kulaklık oldu. Bu kulaklık tam olarak dörtlü mikrofon teknolojisine sahip. Aynı zamanda piyasada olmayan arama ve ses kalitesine de sahip. Fiyatı performansına değen bu ürün bir şarj ile 5 saat dinleme imkanı sunuyor. İşte özellikleri;

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Var

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Gümüş – Altın

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: 10 m

Kullanım Süresi (Genel): 5 Saat

Şarj Tipi: Kutulu

Şarj Süresi: 120 dakika

Hızlı Şarj: Var

JBL tüne 220 TWS Bluetooth Kulaklık özellikleri

Bu yılın en iyilerinden biri de JBL 220 TWS kulaklık oluyor. Ses bozulması olmadan 19 saate kadar performans sergileyebiliyor. Aynı zamanda dokunmatik özelliği ile de müşterilerin dikkatini çekiyor. Bunların yanı sıra parça değiştirme özelliği, arama cevaplama özelliği ve uyku modunu aktifleştirme özelliği de sunuyor. İşte detayları;

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Yok

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Beyaz – Siyah – Mavi – Pembe

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: 10 m

Kullanım Süresi (Genel): 3 Saat

Şarj Tipi: Kutulu

Şarj Süresi: 120 Dakika

Hızlı Şarj: Yok

JBL Reflect Mini 2 Bluetooth Kulaklık özellikleri

Bu model aktif gürültü engelleyici özelliği sunarken Smart Ambient teknolojisi ile de gereken durumlarda kulaklığın sesini kısıp çevredeki seslerin duyulmasını sağlıyor. Şarjı doldurulduktan sonra 21 saatlik aralıksız kullanım sunuyor. Bunların yanı sıra sesli komut sayesinde işlem yapabiliyor. İşte detaylar;

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Var

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Beyaz – Siyah – Mavi

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: Belirtilmemiş

Kullanım Süresi (Genel): 7 Saat

Şarj Tipi: Kutulu

Şarj Süresi: 120 dakika

Hızlı Şarj: Yok

Samsung Galaxy Buds Pro Bluetooth Kulaklık özellikleri

Samsung telefonlarının yanı sıra kulaklıkta da müşterilerini kendine hayran bırakıyor. Bu kulaklık stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor. Bunun yanı sıra hızlı şarj özelliği ve tasarımı ile de oldukça dikkat çekici. Piyasaya bomba gibi düşen bu kulaklık su geçirmezlik testini geçerek aktif gürültü engelleme özelliği ile de müşterilerin beğenisini topluyor.

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Var

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Siyah – Gümüş – Mor

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: Belirtilmemiş

Kullanım Süresi (Genel): 8 Saat

Şarj Tipi: Kutulu

Şarj Süresi: Belirtilmemiş

Hızlı Şarj: Var

Sony WF – XB700L Bluetooth Kulaklık özellikleri

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Yok

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Siyah – Mavi

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: Belirtilmemiş

Kullanım Süresi (Genel): 9 Saat

Şarj Tipi: Kutulu

Şarj Süresi: 120 dakika

Hızlı Şarj: Var

Beats Powerbeats Pro Bluetooth Kulaklık özellikleri

Beğeni toplayan kulaklıklardan olan bu kulaklık üzerinde bulunan düğmeler sayesinde oldukça kolay kullanım sağlamaktadır. Aynı zamanda her türlü kulak yapısına uyumlu olduğu için de tercih edilen bir markadır. Bunların yanı sıra su geçirmez ve 18 saate kadar da kesintisiz kullanım sunmaktadır.

Şık tasarımı ve duruşu ile kullanıcıların beğenisini toplayan bu kulaklık siyah, mavi, beyaz, yeşil renkleri ile satışa sunulmaktadır. Oldukça hafif olan kulaklık, boyutu küçük olduğu için yer kaplamıyor. Bunların yanı sıra spora göre de ritim özelliği aktif edilebilmektedir.

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Yok

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Beyaz – Siyah – Mavi – Yeşil

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: 10 m

Kullanım Süresi (Genel): 9 Saat

Şarj Tipi: Kutulu

Şarj Süresi: 120 dakika

Hızlı Şarj: Var

Sony WF 1000XM3 Bluetooth Kulaklık özellikleri

Bu yılın en iyi kulaklıklarından biri olan Sony WF 1000XM3 oldukça iyi performansı ile kullanıcıların beğenisini topluyor. Tasarımı ile görsel şölen yaşatan kulaklık aktif gürültü engelleme teknolojisi ile de iyi bir performans sunuyor. Bunların yanı sıra kulaklıkta çoklu bağlantı özelliği de bulunuyor. Konuşma sırasında çevredeki tüm sesleri pasif hale getiriyor ve sadece konuşmaya odaklanmanızı sağlıyor.

Bağlantı Tipi: Bluetooth

NFC: Var

Çoklu Bağlantı: Var

Mikrofon: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Renkler: Siyah – Altın

Gürültü Engelleyici: Var

Kullanım Mesafesi: 10 m

Kullanım Süresi (Genel): 8 Saat

Şarj Tipi: Kutulu

Şarj Süresi: 90 dk

Hızlı Şarj: Var

Apple AirPods Bluetooth Kulaklık özellikleri

Bu kulaklık en çok tercih edilen kulaklıklardan birisi. Bu kulaklık sayesinde 24 saat müzik dinleyebiliyor. Kablosuz şark kutusu sayesinde de şarj edilebiliyor. Tüm Apple modelleri ile uyumlu olan bu kulaklık dokunmatik özelliği ile de dikkat çekiyor. Aynı zamanda sesli asistana bağlanma özelliğine de sahip.

Model: Airpods 2.nesil

Ses: Stereo

Bağlantı: Gerçek Kablosuz

Kullanım Süresi: 5 saat

Şarj Süresi: 15 dk’lık Şarj ile 3 saat dinleme

Bluetooth: 5.0

Ağırlık: 40 gram

Renk: Beyaz

Apple AirPods Bluetooth Kulaklık özellikleri

Yüksek teknoloji donanımı ile ilgi toplayan bu kulaklık, aktif gürültü engelleyici özelliği ile dışarıdaki sesleri neredeyse sıfıra indiriyor. Aynı zamanda hareket ve konuşma algılamaya yarayan ivmeölçere de sahip. Hem suya hem de tere karşı oldukça dayanıklı.

Model: Airpods Pro

Ses: Stereo

Bağlantı: Gerçek Kablosuz

Kullanım Süresi: 5 saat

Şarj Süresi: 5 dk’lık Şarj ile 1 saat dinleme

Bluetooth: 5.0

Ağırlık: 45,6 gram

Renk: Beyaz

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Bluetooth Kulaklık özellikleri

2021 yılının dikkat çeken kulaklıklarından biri de bu kulaklık. Ergonomik tasarımı ile gözleri üzerine toplayan kulaklık, kullanıcılarına konforlu müzik dinleme deneyimi yaşatıyor. Bunun yanı sıra 28 saate kadar da kullanım sunuyor. Tek dokunuşla asistana bağlanabiliyor.

Model: Momentum True Wireless 2

Ses: Stereo

Bağlantı Tipi: Gerçek Kablosuz

Kullanım Süresi: 7 saat

Şarj Süresi: 1.5 saat

Kullanım Mesafesi: 10 metre

Bluetooth: 5.1

Renk: Beyaz, Siyah

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth kulaklık özellikleri

Bu kulaklık sporculara özel üretilmiş hafif ve şık tasarımlıdır. Kulaklık sayesinde günlük işlerinizde müzik dinleme fırsatı buluyor ve 10 metre mesafeye kadar uzaktan kullanım imkanı sunuyor.

Model: Neckband

Bağlantı Tipi: Gerçek Kablosuz

Ses: Stereo

Kullanım Süresi: 10 saat

Şarj Süresi: 2 saat

Kullanım Mesafesi: 10 metre

Bluetooth: 4.1

Renk: Altın, Gümüş, Siyah

Bose SoundSport Free Bluetooth kulaklık özellikleri

Bu kulaklık tüm telefonlara uyumlu çalışmaktadır. Hem spor yaparken hem de günlük işlerinizde kullanabileceğiniz kulaklık, suya ve toza karşı oldukça dayanıklıdır. Aynı zamanda sesli asistan desteği de sunmaktadır.

Model: SoundSport Free

Ses: Stereo

Bağlantı Tipi: Kablosuz

Kullanım Mesafesi: 10 metre

Uyumluluk: iOS, Android

Bluetooth: 4.1

Kullanım Süresi: 8 saat

Şarj Süresi: 2 saat

Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth kulaklık

2021 yılının en iyilerinden biri olan Mi True Wireless Earbuds Basic 2 kulaklık hafif gövdesi ve ergonomik tasarımı ile gözleri üzerine çekiyor. Bir kerelik şarj ile 4 saatlik kullanım sunuyor. Müzik değiştirmek için ise tek tuşa basmanız yeterli.