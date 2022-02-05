Popüler olan en iyi bluetooth kulaklık modelleri hangileri ?

Bluetooth kulaklık hem kullanış kolaylığından hem de özelliklerinden dolayı insanların sık sık tercih ettiği bir kategori olmaya başladı. Her bütçeye hitap eden kulaklıklar oldukça iyi performans sergiliyor. Yazımızda bu seneye damga vuran Bluetooth kulaklık modellerinden bahsettik.
2021 yılının en iyi Bluetooth kulaklıkları
- Sennheiser Momentum Free Bluetooth Kulaklık
- Marshall Minör II Bluetooth Kulaklık
- Jabra Elite 65T Bluetooth Kulaklık
- JBL Tüne 220 TWS Bluetooth Kulaklık
- JBL Reflect Mini 2 Bluetooth Kulaklık
- Samsung Galaxy Buds Pro Bluetooth Kulaklık
- Sony WF – XB700L Bluetooth Kulaklık
- Beats Powerbeats Pro Bluetooth Kulaklık
- Sony WF 1000XM3 Bluetooth Kulaklık
- Apple Airpods Bluetooth Kulaklık
- Apple Airpods Pro Bluetooth Kulaklık
- Sennheiser Momentum True Wireless 2 Bluetooth Kulaklık
- Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Kulaklık
- Bose Soundsport Free Bluetooth Kulaklık
- Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth Kulaklık
Sennheiser Momentum Free Bluetooth kulaklık özellikleri
Bu kulaklık 2021 yılının en çok konuşulan kulaklıklarından biridir. Verilen parayı hak eden kulaklık özel tasarımı ile saatlerce kullanım imkanı sunuyor. Kaliteli mikrofonu olan bu kulaklık yanında 4 farklı boyutta kulaklık ucu da gönderiyor. Özellikleri ise şu şekilde;
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Siyah
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Kullanım Süresi (Genel): 6 Saat
- Şarj Tipi: USB
- Şarj Süresi: 90 Dakika
- Hızlı Şarj: Yok
Marshall Minör II Bluetooth Kulaklık özellikleri
2021 yılının bir diğer en iyi kulaklığı ise Marshall Minör II kulaklığıdır. Üç farklı renk ile mavi, kahverengi ve beyaz olarak sunulmaktadır. Bu yılın en çok satan kulaklıkları arasında yer alıyor. 120 dakika şarj edildikten sonra 12 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Mikrofon kalitesinin yanı sıra kristal derecede dinleme keyfi de sunuyor. Belli başlı özellikleri ise şu şekildedir;
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Siyah – Kahverengi – Beyaz
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Kullanım Süresi (Genel): 12 Saat
- Şarj Tipi: USB
- Şarj Süresi: 120 dk
- Hızlı Şarj: Var
Jabra Elite 65T Bluetooth Kulaklık özellikleri
Bu yıl adından sıkça bahsettiren kulaklıklardan biri de Jabra Elite 65T kulaklık oldu. Bu kulaklık tam olarak dörtlü mikrofon teknolojisine sahip. Aynı zamanda piyasada olmayan arama ve ses kalitesine de sahip. Fiyatı performansına değen bu ürün bir şarj ile 5 saat dinleme imkanı sunuyor. İşte özellikleri;
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Gümüş – Altın
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Kullanım Süresi (Genel): 5 Saat
- Şarj Tipi: Kutulu
- Şarj Süresi: 120 dakika
- Hızlı Şarj: Var
JBL tüne 220 TWS Bluetooth Kulaklık özellikleri
Bu yılın en iyilerinden biri de JBL 220 TWS kulaklık oluyor. Ses bozulması olmadan 19 saate kadar performans sergileyebiliyor. Aynı zamanda dokunmatik özelliği ile de müşterilerin dikkatini çekiyor. Bunların yanı sıra parça değiştirme özelliği, arama cevaplama özelliği ve uyku modunu aktifleştirme özelliği de sunuyor. İşte detayları;
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Yok
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Beyaz – Siyah – Mavi – Pembe
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Kullanım Süresi (Genel): 3 Saat
- Şarj Tipi: Kutulu
- Şarj Süresi: 120 Dakika
- Hızlı Şarj: Yok
JBL Reflect Mini 2 Bluetooth Kulaklık özellikleri
Bu model aktif gürültü engelleyici özelliği sunarken Smart Ambient teknolojisi ile de gereken durumlarda kulaklığın sesini kısıp çevredeki seslerin duyulmasını sağlıyor. Şarjı doldurulduktan sonra 21 saatlik aralıksız kullanım sunuyor. Bunların yanı sıra sesli komut sayesinde işlem yapabiliyor. İşte detaylar;
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Beyaz – Siyah – Mavi
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: Belirtilmemiş
- Kullanım Süresi (Genel): 7 Saat
- Şarj Tipi: Kutulu
- Şarj Süresi: 120 dakika
- Hızlı Şarj: Yok
Samsung Galaxy Buds Pro Bluetooth Kulaklık özellikleri
Samsung telefonlarının yanı sıra kulaklıkta da müşterilerini kendine hayran bırakıyor. Bu kulaklık stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor. Bunun yanı sıra hızlı şarj özelliği ve tasarımı ile de oldukça dikkat çekici. Piyasaya bomba gibi düşen bu kulaklık su geçirmezlik testini geçerek aktif gürültü engelleme özelliği ile de müşterilerin beğenisini topluyor.
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Siyah – Gümüş – Mor
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: Belirtilmemiş
- Kullanım Süresi (Genel): 8 Saat
- Şarj Tipi: Kutulu
- Şarj Süresi: Belirtilmemiş
- Hızlı Şarj: Var
Sony WF – XB700L Bluetooth Kulaklık özellikleri
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Yok
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Siyah – Mavi
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: Belirtilmemiş
- Kullanım Süresi (Genel): 9 Saat
- Şarj Tipi: Kutulu
- Şarj Süresi: 120 dakika
- Hızlı Şarj: Var
Beats Powerbeats Pro Bluetooth Kulaklık özellikleri
Şık tasarımı ve duruşu ile kullanıcıların beğenisini toplayan bu kulaklık siyah, mavi, beyaz, yeşil renkleri ile satışa sunulmaktadır. Oldukça hafif olan kulaklık, boyutu küçük olduğu için yer kaplamıyor. Bunların yanı sıra spora göre de ritim özelliği aktif edilebilmektedir.
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Yok
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Beyaz – Siyah – Mavi – Yeşil
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Kullanım Süresi (Genel): 9 Saat
- Şarj Tipi: Kutulu
- Şarj Süresi: 120 dakika
- Hızlı Şarj: Var
Sony WF 1000XM3 Bluetooth Kulaklık özellikleri
Bu yılın en iyi kulaklıklarından biri olan Sony WF 1000XM3 oldukça iyi performansı ile kullanıcıların beğenisini topluyor. Tasarımı ile görsel şölen yaşatan kulaklık aktif gürültü engelleme teknolojisi ile de iyi bir performans sunuyor. Bunların yanı sıra kulaklıkta çoklu bağlantı özelliği de bulunuyor. Konuşma sırasında çevredeki tüm sesleri pasif hale getiriyor ve sadece konuşmaya odaklanmanızı sağlıyor.
- Bağlantı Tipi: Bluetooth
- NFC: Var
- Çoklu Bağlantı: Var
- Mikrofon: Var
- Uzaktan Kumanda: Var
- Renkler: Siyah – Altın
- Gürültü Engelleyici: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Kullanım Süresi (Genel): 8 Saat
- Şarj Tipi: Kutulu
- Şarj Süresi: 90 dk
- Hızlı Şarj: Var
Apple AirPods Bluetooth Kulaklık özellikleri
Bu kulaklık en çok tercih edilen kulaklıklardan birisi. Bu kulaklık sayesinde 24 saat müzik dinleyebiliyor. Kablosuz şark kutusu sayesinde de şarj edilebiliyor. Tüm Apple modelleri ile uyumlu olan bu kulaklık dokunmatik özelliği ile de dikkat çekiyor. Aynı zamanda sesli asistana bağlanma özelliğine de sahip.
- Model: Airpods 2.nesil
- Ses: Stereo
- Bağlantı: Gerçek Kablosuz
- Kullanım Süresi: 5 saat
- Şarj Süresi: 15 dk’lık Şarj ile 3 saat dinleme
- Bluetooth: 5.0
- Ağırlık: 40 gram
- Renk: Beyaz
Apple AirPods Bluetooth Kulaklık özellikleri
Yüksek teknoloji donanımı ile ilgi toplayan bu kulaklık, aktif gürültü engelleyici özelliği ile dışarıdaki sesleri neredeyse sıfıra indiriyor. Aynı zamanda hareket ve konuşma algılamaya yarayan ivmeölçere de sahip. Hem suya hem de tere karşı oldukça dayanıklı.
- Model: Airpods Pro
- Ses: Stereo
- Bağlantı: Gerçek Kablosuz
- Kullanım Süresi: 5 saat
- Şarj Süresi: 5 dk’lık Şarj ile 1 saat dinleme
- Bluetooth: 5.0
- Ağırlık: 45,6 gram
- Renk: Beyaz
Sennheiser Momentum True Wireless 2 Bluetooth Kulaklık özellikleri
2021 yılının dikkat çeken kulaklıklarından biri de bu kulaklık. Ergonomik tasarımı ile gözleri üzerine toplayan kulaklık, kullanıcılarına konforlu müzik dinleme deneyimi yaşatıyor. Bunun yanı sıra 28 saate kadar da kullanım sunuyor. Tek dokunuşla asistana bağlanabiliyor.
- Model: Momentum True Wireless 2
- Ses: Stereo
- Bağlantı Tipi: Gerçek Kablosuz
- Kullanım Süresi: 7 saat
- Şarj Süresi: 1.5 saat
- Kullanım Mesafesi: 10 metre
- Bluetooth: 5.1
- Renk: Beyaz, Siyah
Xiaomi Mi Neckband Bluetooth kulaklık özellikleri
Bu kulaklık sporculara özel üretilmiş hafif ve şık tasarımlıdır. Kulaklık sayesinde günlük işlerinizde müzik dinleme fırsatı buluyor ve 10 metre mesafeye kadar uzaktan kullanım imkanı sunuyor.
- Model: Neckband
- Bağlantı Tipi: Gerçek Kablosuz
- Ses: Stereo
- Kullanım Süresi: 10 saat
- Şarj Süresi: 2 saat
- Kullanım Mesafesi: 10 metre
- Bluetooth: 4.1
- Renk: Altın, Gümüş, Siyah
Bose SoundSport Free Bluetooth kulaklık özellikleri
Bu kulaklık tüm telefonlara uyumlu çalışmaktadır. Hem spor yaparken hem de günlük işlerinizde kullanabileceğiniz kulaklık, suya ve toza karşı oldukça dayanıklıdır. Aynı zamanda sesli asistan desteği de sunmaktadır.
- Model: SoundSport Free
- Ses: Stereo
- Bağlantı Tipi: Kablosuz
- Kullanım Mesafesi: 10 metre
- Uyumluluk: iOS, Android
- Bluetooth: 4.1
- Kullanım Süresi: 8 saat
- Şarj Süresi: 2 saat
Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Bluetooth kulaklık
2021 yılının en iyilerinden biri olan Mi True Wireless Earbuds Basic 2 kulaklık hafif gövdesi ve ergonomik tasarımı ile gözleri üzerine çekiyor. Bir kerelik şarj ile 4 saatlik kullanım sunuyor. Müzik değiştirmek için ise tek tuşa basmanız yeterli.
- Model: True Wireless Earbuds Basic 2
- Ses: Stereo
- Bağlantı Tipi: Gerçek Kablosuz
- Kullanım Mesafesi: 10 metre
- Kullanım Süresi: 5 saat
- Şarj Süresi: 2.5 saat
- Uyumluluk: Android, iOS
- Sesli Asistan: Siri, Google
- Bluetooth: 5.0
- Renk: Siyah