Pokemon GO oynarken daha az şarj kullanımı için yapmamız gerekenler

Pokemon Go oyunu oynayan herkes tarafından oldukça sevilen bir oyun. Ve dünya genelinde favori olmuş bir oyun niteliği taşımakta. Herkes bu oyunu oynamak ve daha çok oynamak istiyor. Ancak telefonlarımızın bataryası pek de böyle düşünüyor gibi değiller. Oldukça çabuk bitme konusunda kararlılar. Peki oyuncular bunun için neler yapabilirler?
Pokemon Go oyunu esnasında telefonumuz için pil tasarrufunu nasıl yapabiliriz?
Telefonunuzu pil tasarrufu modunda kullanmanız bataryanın süresini uzatacaktır. Bunun yanında AR modunu kapatmak faydalı bir tercihtir. Bu mod oyunu daha gerçekçi hale getirmek için yapılmıştır ve bu mod kamera kullanmayı da zorunlu hale getirir. Bunun olmaması için bu modu kapatın. Telefonunuzu günlük kullanımınızdayken ekran parlaklığını azaltmanız gerekmektedir. Ve en önemli çözüm yolu ise taşınabilir bir şarj cihazı edinip onu yanınızdan ayırmamanız olacaktır. Yenileme hızını azaltmak da bu durum için faydalı olacaktır ve merak etmeyin ki bu pokemon olduğunun bilgisinin gelmesini engellemez.