Pokemon GO oynarken daha az şarj kullanımı için yapmamız gerekenler

Pokemon Go oyunu oynayan herkes tarafından oldukça sevilen bir oyun. Ve dünya genelinde favori olmuş bir oyun niteliği taşımakta. Herkes bu oyunu oynamak ve daha çok oynamak istiyor. Ancak telefonlarımızın bataryası pek de böyle düşünüyor gibi değiller. Oldukça çabuk bitme konusunda kararlılar. Peki oyuncular bunun için neler yapabilirler?

Pokemon Go oyunu esnasında telefonumuz için pil tasarrufunu nasıl yapabiliriz?

Bu oyun genel olarak her an oynanabilen bir oyundur. Çünkü her an her yerde pokemon çıkabilir ve bunları yakalamak oyun için oldukça önemlidir. Bu durumda ise telefonda oyunun sürekli açık kalması gerekmekte. Bataryanın düşmanı olmasında ise esas sebep bu. Telefonda sürekli açık olan oyun bataryayı oldukça hızlı bitirmekte. Bunun için bir takım tedbirler alırsak eğer telefonumuzun bataryası daha uzun süre gidecek ve daha dayanıklı hale geldiği için daha çok pokemon yakalayacaksınız.

Telefonunuzu pil tasarrufu modunda kullanmanız bataryanın süresini uzatacaktır. Bunun yanında AR modunu kapatmak faydalı bir tercihtir. Bu mod oyunu daha gerçekçi hale getirmek için yapılmıştır ve bu mod kamera kullanmayı da zorunlu hale getirir. Bunun olmaması için bu modu kapatın. Telefonunuzu günlük kullanımınızdayken ekran parlaklığını azaltmanız gerekmektedir. Ve en önemli çözüm yolu ise taşınabilir bir şarj cihazı edinip onu yanınızdan ayırmamanız olacaktır. Yenileme hızını azaltmak da bu durum için faydalı olacaktır ve merak etmeyin ki bu pokemon olduğunun bilgisinin gelmesini engellemez.