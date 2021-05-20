POCO’dan fiyat performans şampiyonu: POCO M3 Pro

Son yıllarda dünyada başarılı işlere imza atan Çin’in Xiaomi şirketine bağlı bir marka olan POCO şirketi, uygun fiyatlı cihazları ile özellikle Türkiye gibi yerlerde çok sevilmişti. Şirket, yeni tanıtmış olduğu POCO M3 Pro ile fiyat performans konusundaki başarısını sürdürmeye devam edeceğini gösteriyor. Cihaz sadece özellikleri ile değil 1.600 Türk Lirası olan satış fiyatı ile de kullanıcıların takdirini kazandı.

Özellikleri ve fiyatı ile tam bir fiyat performans şampiyonu olan POCO M3 Pro’nun 6.5 inçlik ekranı, 1080 x 2400 çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızını sağlayan bir ekrana sahip. Telefonun 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki adet sürümü bulunuyor. Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. Bu depolama, microSD kart sayesinde 1 TB seviyesine kadar çıkarılabiliyor.

Telefonun arka kısmında f/1.79 diyafram aralığına sahip 48 MP, f/2.4 diyafram aralığına sahip 2MP makro kamerası ve 2MP olan bir derinlik kamerası bulunuyor. Ön kısımdaysa 8 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor.

18W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik bataryası ile uzun ömürlü bir kullanım vaad eden POCO M3 Pro, kullanıcı sürümünde ise Xiaomi’nin kullandığı MIUI 12 sürümünü kullanıyor. Ayrıca cihaz, 5G desteği sağlayan en uygun fiyatlı cihaz konumunda bulunuyor.