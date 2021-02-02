Poco X3 Pro sertifikaları ortaya çıktı! Özellikleri ile dikkat çekiyor

Poco firmasına ait X3, Pro modeli ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Eylül ayında Poco X3 modeli duyurulurken telefonun Poco X3 Pro modelini duyurdu.

Telefon ile ilgili sertifika bilgileri paylaşılıne en dikkat çeken özellik telefonun MIUI 12 çalıştıracağı belirtildi. Ek olarak telefonda Dual – Band özellikli Wi-Fi ve NFC özelliklerini sunan Poco X3 Pro, LTE desteği sunması ile 5G özellikleri olmayacağı belirtildi.

Öte yandan telefon ile ilgili 3 farklı sertifikalar da paylaşılırken 6.67 İnçlik Full HD+ ekranı ile dikkat çeken Poco X3 Pro 128 GB depolama sunuyor. 6 GB Ram ile sunulan telefon 5160 mAh bataryası ile önemli bir batarya süresi sunuyor. 8 çekirdekli Snapdragon 732G işlemci gücü ile dikkat çeken Poco x3 Pro 2.3GHz hızında olacak.

Yakın zamanda sertifikalar ile ilgili resmi açıklama yapılırken telefonun güçlü ve son derece kullanışlı olması nedeniyle Poco X3’ten daha fazla satış ve gelir elde edilmesi amaçlanıyor.