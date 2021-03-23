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POCO X3 Pro özellikleri nelerdir?

POCO, Xiaomi'nin alt markası olarak piyasaya sunulmuştur. POCO merakla beklenen POCO X3 Pro'yu tanıttı. Peki POCO X3 Pro hangi özelliklere sahiptir? detaylar haberimizde yer almaktadır. 

23 Mart 2021 Salı 22:42
POCO X3 Pro özellikleri nelerdir?
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POCO, Xiaomi'nin alt markası olarak piyasaya sunulmuştur. POCO merakla beklenen POCO X3 Pro'yu tanıttı. Fiyat olarak öne çıkan telefonlardan olan POCO X3 Pro dörtlü kamera sistemi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. POCO X3 Pro telefonlarında 48MP ana kamera, 20 MP ekran içi kamerası bulunmaktadır. Performas açısından da dikkatleri üzerine toplanan POCO X3 Pro telefonunun özellikleri şunlardır:

Ekran

 

- 6,67 inç FHD+ LCD Nokta Ekran

- 2400x1080 FHD+

- 120 Hz yenileme hızı

- 240 Hz dokunma önekleme hızı

- DynamicSwitch

- Kontrast oranı: 1500:1

- Parlaklık: 450 nit (tip)

- Güneş ışığı ekranı 3.0

- Okuma modu 2.0

- HDR10

Boyutları

- 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4mm; 215g

 

Frekanslar

 

- 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8

- 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

- 4G: TDD-LTE: B38/40/41

 

Performans

- Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platform

- 7nm işlemci teknolojisi

- Qualcomm® Kryo™ 485, Sekiz Çekirdekli İşlemi, 2.96 -Ghz'ye kadar

- Qualcomm® Adreno™ 640 GPU

Depolama

- LPDDR4X + UFS 3.1

 

Isı

Dağılımı

- LiquidCool Technology 1.0 Plus

- D5 bakır ısı borusu + çok katmanlı grafit

Kamera

 

- 48MP ana kamera

- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4'ü 1 arada büyük piksel

- f/1.79, 6P lens, AF

- 8 MP ultra geniş kamera

- f/2.2, FOV 119°

- 2 MP makro kamera

- f/2.4, FF (4 cm)

- 2 MP derinlik sensörü

- F/ 2,4, FF

 

Ön

Kamera

- 20 MP ekran içi kamera

Bağlantı

- Çok İşlevli NFC

- IR blaster

- Bluetooth 5.0

- Wi-Fi 6

- Çift SIM, Çift 4G bekleme

 

 

Kilit

 

Açma

- Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü

- Yüzle kilit açma

 

Şarj

- 5160mAh (tip) pil

- Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı

- USB-C

 

Ses

- Çift hoparlör

- Yüksek kaliteli ses sertifikası

- 3,5 mm kulaklık jakı

Motor

- Z ekseni doğrusal motor

 

Sistem

 

- Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12

 

Depolama

 

Alanı

- 6GB+128GB ve 8GB+256GB

 

Gövde

- Hayalet Siyahı, Donuk Mavi, Metal Bronz

- Coning® Gorilla® Glass 6 Ön

- 2.5D ön cam, 3D kavisli arka cam



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
POCO X3 ProTelefonözellik
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