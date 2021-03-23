POCO X3 Pro özellikleri nelerdir?

POCO, Xiaomi'nin alt markası olarak piyasaya sunulmuştur. POCO merakla beklenen POCO X3 Pro'yu tanıttı. Fiyat olarak öne çıkan telefonlardan olan POCO X3 Pro dörtlü kamera sistemi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. POCO X3 Pro telefonlarında 48MP ana kamera, 20 MP ekran içi kamerası bulunmaktadır. Performas açısından da dikkatleri üzerine toplanan POCO X3 Pro telefonunun özellikleri şunlardır:
Ekran
- 6,67 inç FHD+ LCD Nokta Ekran
- 2400x1080 FHD+
- 120 Hz yenileme hızı
- 240 Hz dokunma önekleme hızı
- DynamicSwitch
- Kontrast oranı: 1500:1
- Parlaklık: 450 nit (tip)
- Güneş ışığı ekranı 3.0
- Okuma modu 2.0
- HDR10
Boyutları
- 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4mm; 215g
Frekanslar
- 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
- 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
- 4G: TDD-LTE: B38/40/41
Performans
- Qualcomm® Snapdragon™ 860 Mobile Platform
- 7nm işlemci teknolojisi
- Qualcomm® Kryo™ 485, Sekiz Çekirdekli İşlemi, 2.96 -Ghz'ye kadar
- Qualcomm® Adreno™ 640 GPU
Depolama
- LPDDR4X + UFS 3.1
Isı
Dağılımı
- LiquidCool Technology 1.0 Plus
- D5 bakır ısı borusu + çok katmanlı grafit
Kamera
- 48MP ana kamera
- 1/2 inç sensör büyüklüğü, 1.6μm 4'ü 1 arada büyük piksel
- f/1.79, 6P lens, AF
- 8 MP ultra geniş kamera
- 2 MP makro kamera
- f/2.4, FF (4 cm)
- 2 MP derinlik sensörü
- F/ 2,4, FF
Ön
Kamera
- 20 MP ekran içi kamera
Bağlantı
- Çok İşlevli NFC
- IR blaster
- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 6
- Çift SIM, Çift 4G bekleme
Kilit
Açma
- Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
- Yüzle kilit açma
Şarj
- 5160mAh (tip) pil
- Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı
- USB-C
Ses
- Çift hoparlör
- Yüksek kaliteli ses sertifikası
- 3,5 mm kulaklık jakı
Motor
- Z ekseni doğrusal motor
Sistem
- Android 11 tabanlı POCO için MIUI 12
Depolama
Alanı
- 6GB+128GB ve 8GB+256GB
Gövde
- Hayalet Siyahı, Donuk Mavi, Metal Bronz
- Coning® Gorilla® Glass 6 Ön
- 2.5D ön cam, 3D kavisli arka cam