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POCO M2 fiyatı ve özellikleri

Xiaomi’nin alt markalarından olan POCO, yeni telefonunu müşterilerine sundu. POCO M2 adı verilen telefon, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Peki, POCO M2’nin fiyatı nedir? POCO M2 hangi özellikleri barındırıyor? İşte bu soruların yanıtı...

01 Haziran 2021 Salı 15:26
POCO M2 fiyatı ve özellikleri
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Son dönemde büyük çıkış yapan Xiaomi, alt markalarını da geliştirmeye devam ediyor. O markalardan bir tanesi de telefon üretimi yapan POCO markası. Xiaomi gibi telefon üretmeye devam eden POCO, yeni modelini kullanıcılarına sundu. POCO M2 adı verilen model, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Kullanıcılar ise bu telefonla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. POCO M2 ne kadar? POCO M2’nin özellikleri neler? Biz de bu haberimizde bu sorulara yanıt verdik...

POCO M2 tasarım özellikleri

Su damlası çentiğine sahip bir ekran olarak müşterilere sunulan POCO M2, ince bir çerçeveyle karşımıza çıkıyor. Ürünün arka tarafında ise dikey şekilde 4 kamera karşımıza çıkıyor. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş yer alıyor. Yine cihazın arkasında, kameraların altında bir parmak okuyucu mevcut.

POCO M2 modelini üç farklı renk seçeneğiyle (siyah, kırmızı ve mavi) kullanıcılarına sunmuş durumda.

POCO M2 ekran özellikleri

6,53 inç boyutunda olan telefon, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran barındırıyor. Ayrıca cihazın erkanı Coning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunmakta.

POCO M2 kamera özellikleri

8 MP, f/2.0 değerinde geniş açılı bir ön kamera sunan POCO M2, ayrıca bu kamerada HDR desteğini de barındırıyor. Bu HDR desteği sayesinde ön kameradan 1080p 30fps kalitesinde videolar çekilebilir.

Cihazın arkasında ise 13MP geniş açılı ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5MP makro kamera ve 2MP derinlik algılayıcı sensör olmak üzere toplam 4 adet kamera bulunuyor.

POCO M2 batarya özellikleri

5.000mAh kapasiteli büyük bir batarya barındıran telefon, 18W hızlı sarj desteğini de beraberinde getiriyor.

POCO M2 donanım özellikleri

6GB RAM barındıran telefon, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğini kullanıcılarına sunuyor.

POCO M2 fiyatı

Telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmamış durumda. Ancak telefonun çıkış fiyatı, 150 dolar ve 170 dolar olarak belirlenmiş. 64GB hafızaya sahip telefonlar 150 dolardan, 128GB hafıza sahip telefonlar ise 170 dolardan satışa sunuldu.


Son Güncelleme: 01.06.2021 15:26
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XiaomiPocoPoco M2Poco M2 FiyatıPoco M2 özellikleri
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