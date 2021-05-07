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POCO C3 fiyatı ve özellikleri

POCO C3 akıllı telefon teknik özellikleri neler? POCO C3 tasarım özellikleri neler? POCO C3 ekran özellikleri neler? POCO C3 kamera özellikleri neler? POCO C3 batarya özellikleri neler? POCO C3 donanım özellikleri neler? POCO C3 fiyatı ne kadar? Xiaomi markasının alt markası olan POCO'nun yeni tanıtımını yaptığı modeli olan POCOm C3'ün özellikleri ve fiyatı herkes tarafından merak ediliyor. Peki, POCO C3 akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı ne? İşte POCO C3 akıllı telefon modelinin donanım özellikleri ve fiyatı...

07 Mayıs 2021 Cuma 20:20
POCO C3 fiyatı ve özellikleri
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Teknolojiyi yakından takip edenler tarafından merakla POCO C3 akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı herkes tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

POCO C3 akıllı telefon teknik özellikleri neler?

Xiaomi markasının alt markası olan POCO, şuana kadar ki en uygun fiyatlı akıllı telefonu olan POCO  C3 modelini teknolojiseverlere tanıttı. POCO C3 isimli akıllı telefon, gücünü MediaTek’in Helio G35 yonga setinden alıyor ve üçlü arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. 4GB RAM’e sahip olan akıllı telefonda 64GB dahili depolama alanı sunuluyor. Bununla birlikte cihaz üç farklı renk seçeneği ile satın alınabiliyor.

POCO C3 tasarım özellikleri

POCO markasının C3 modeli olan akıllı telefon, su damlası adı verilen çentiğe sahip bir ekranla kullanıcılara sunuluyor. Üst ve yan çerçeveleri kullanışlı bir şekilde olan cihazın alt çerçevesi diğer modellere göre daha kalın görünüyor. Bununla beraber akıllı telefonun arka kısmına bakıldığında kare şeklinde olan kamera modülü dikkatlerden kaçmıyor. POCO, C3 modelinin kamera modülünde 3 adet kamera ve 1 adet LED flaşla geliyor. Arka kısımda yer alan kamera modülünü hemen alt kısmında POCO logosu bulunuyor. Burada bu logonun cihaza şıklık kattığı söylenebilir. POCO, yeni akıllı telefon modelini mavi, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunuyor. Cihazda herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bunlara ek olarak bağlantı noktası konusunda microUSB 2.0 portuna sahip olan cihazda ayrıca 3,5mm kulaklık girişi de yer alıyor.

POCO C3 ekran özellikleri

POCO C3 modeli, 6,53 inç boyutunda ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte karşımıza çıkıyor. 20:9 en boy oranında sunulan bu ekran aynı zamanda 400 nite kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Cihazın ekran/gövde oranı %81,1 olarak belirtilirken ekranın inç başına piksel yoğunluğu ise 269ppi olarak belirtilmektedir

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POCO C3 kamera özellikleri

POCO C3 akıllı telefonun ekranının üzerinde bulunan damla çentikte 5MP, f/2.2 değerinde geniş açılı özçekim kamerası sunuyor. HDR desteğinde de sahip olan bu ön kamera ile birlikte 1080p çözünürlükte ve saniyede 30 kare hızında videolar çekebilmek mümkün. Arka kısımda sol üst köşede yer alan kare şeklindeki kamera modülü, ü ç kamera ve LED ışıkla geliyor. POCO, bu üçlü kurulumu 13MP geniş açılı ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik algılayıcı sensör olarak sunuyor. HDR desteğine sahip olan ana kamera ile birlikte 1080p 30fps videolar kaydedebilmeniz mümkün.

POCO C3 batarya özellikleri

POCO markasının yeni akıllı telefonu olan C3 modeli tam tamında 5.000 mAh kapasiteye sahip oldukça büyük bir bataryayla geliyor. Cihazda hızlı şarj desteği yer almazken, standart şekilde 10W şarj özelliği bulunuyor. Akıllı telefonun alt kısmında bulunan microUSB portu üzerinden cihazı şarj edebiliyorsunuz.

POCO C3 donanım özellikleri

POCO markasının C3 modeli gücünü Hello G35 yonga setinden alıyor. POCO C3, 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle geliyor. 3 ve 4 GB RAM’e sahip modeller 32 ve 64 GB dahili depolama alanlarıyla satışa sunuluyor. C3 modelinde yer alan MicroSD kart yuvası üzerinden de dahili depolama alanı arttırılabiliyor. Bununla beraber akıllı telefon kutusunda Android 10 tabanlı MIUI 12 sürümüyle yüklü bir şekilde geliyor.

POCO C3 genel özellikleri

  • Ekran:

     6,53 inç, 720 x 1600p, IPS LCD

  • İşlemci:

     MediaTek Helio G35

  • RAM:

     3GB / 4GB

  • Depolama:

     32GB / 64GB

  • Ön Kamera:

     5MP

  • Arka Kamera:

     13MP ana kamera, 2MP makro kamera, 2MP derinlik algılayıcı sensör

  • Batarya:

     5.000mAh, 10W şarj

  • Boyutlar:

     164,9 x 77 x 9 mm

  • Ağırlık:

     196 gram

  • İşletim Sistemi:

     Android 10 tabanlı MIUI 12

  • Renkler:

     Mavi, Yeşil, Siyah

POCO C3 fiyatı!

  • 3GB RAM + 32GB dahili depolama: 

    $102

  • 4GB RAM + 64GB dahili depolama: 

    $122

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 20:20
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