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Playstation Store Mağazalarından 2020 yılında en fazla indirilen oyunlar açıklandı!

Playstation 5 ve Playstation 4 konsollarına sahip olan pek çok kişi 2020 yılında en fazla indirilen oyunların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Sony ise son yaptığı açıklamalar ile Playstation Store'dan en fazla indirilen oyunların listesini paylaştı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:24
Playstation Store Mağazalarından 2020 yılında en fazla indirilen oyunlar açıklandı!
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Sony firmasının oyun konsolu olan Playstation’ın 2020 yılında mağazalarında en fazla hangi oyunu sattığı duyuruldu. Playstation Store’de en fazla talep gören ve indirilen oyunların listesi açıklanırken pek çok konsol sahibi bu oyunları araştırmaya başladı.

İndirilen oyunlar Playstation 5 ve Playstation 4 için ayrı ayrı listelenirken ilk sırada Call of Duty: Black Ops Cold War’ın olduğu açıklandı. ABD’de en fazla indirilen oyun olan Black Ops Cold War’ı Playstation 5’in çıkış oyunlarından olan Spider-Man: Miles Morales takip etti. Playstation 5’in gücünü ortaya koyan Demon’s Souls oyunu ise listeye 5. Sıradan katıldı.

Playstation 4’e özel olarak üretilen Ghost of Tsushima ve Last of Us Part II ABD’de beş ve altıncı sıralarda kendilerine yer bulurken listenin ilk sırasında yine Call of Duty: Black Ops Cold War bulunuyor. Avrupa’da en fazla indirilen oyun ise FIFA 21 olarak açıklanırken GTA V, Avrupa ve ABD’li konsol oyuncuları tarafından en fazla indirilen 3. Oyun oldu.

En çok indirilen oyunlar

En çok indirilen PS5 oyunları (ABD)

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  3. Assassin’s Creed Valhalla
  4. NBA 2K21 Next Generation
  5. Demon’s Souls
  6. Madden NFL 21
  7. FIFA 21
  8. Sackboy: A Big Adventure
  9. Immortals Fenyx Rising
  10. 10.Watch Dogs: Legion

En çok indirilen PS5 oyunları (Avrupa)

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  3. Assassin’s Creed Valhalla
  4. FIFA 21
  5. Demon’s Souls
  6. Watch Dogs: Legion
  7. Immortals Fenyx Rising
  8. NBA 2K21 Next Generation
  9. Sackboy: A Big Adventure
  10. 10.Rainbow Six Siege

En çok indirilen PS4 oyunları (ABD)

  1. Call of Duty: Black Ops Cold War
  2. GTA 5
  3. Call of Duty: Moden Warfare
  4. Minecraft
  5. Ghost of Tsushima
  6. The Last of Us Part 2
  7. NBA 2K21
  8. NBA 2K20
  9. Final Fantasy 7 Remake
  10. 10.Madden NFL 21

En çok indirilen PS4 oyunları (Avrupa)

  1. FIFA 21
  2. FIFA 20
  3. GTA 5
  4. Call of Duty: Moden Warfare
  5. Call of Duty: Black Ops Cold War
  6. Minecraft
  7. NBA 2K20
  8. The Last of Us Part 2
  9. The Witcher 3: Wild Hunt
  10. 10.Red Dead Redemption 2

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:24
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Anahtar Kelimeler:
PlayStation 5Playstation 4Playstation Store2020En Fazla IndirilenOyunlarListe
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