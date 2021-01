Playstation Store Mağazalarından 2020 yılında en fazla indirilen oyunlar açıklandı!

Sony firmasının oyun konsolu olan Playstation’ın 2020 yılında mağazalarında en fazla hangi oyunu sattığı duyuruldu. Playstation Store’de en fazla talep gören ve indirilen oyunların listesi açıklanırken pek çok konsol sahibi bu oyunları araştırmaya başladı.

İndirilen oyunlarveiçin ayrı ayrı listelenirken ilk sırada Call of Duty: Black Ops Cold War’ın olduğu açıklandı. ABD’deoyun olan Black Ops Cold War’ı Playstation 5’in çıkış oyunlarından olan Spider-Man: Miles Morales takip etti. Playstation 5’in gücünü ortaya koyan Demon’s Souls oyunu ise listeye 5. Sıradan katıldı.

Playstation 4’e özel olarak üretilen Ghost of Tsushima ve Last of Us Part II ABD’de beş ve altıncı sıralarda kendilerine yer bulurken listenin ilk sırasında yine Call of Duty: Black Ops Cold War bulunuyor. Avrupa’da en fazla indirilen oyun ise FIFA 21 olarak açıklanırken GTA V, Avrupa ve ABD’li konsol oyuncuları tarafından en fazla indirilen 3. Oyun oldu.

En çok indirilen oyunlar

En çok indirilen PS5 oyunları (ABD)

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K21 Next Generation Demon’s Souls Madden NFL 21 FIFA 21 Sackboy: A Big Adventure Immortals Fenyx Rising 10.Watch Dogs: Legion

En çok indirilen PS5 oyunları (Avrupa)

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy: A Big Adventure 10.Rainbow Six Siege

En çok indirilen PS4 oyunları (ABD)

Call of Duty: Black Ops Cold War GTA 5 Call of Duty: Moden Warfare Minecraft Ghost of Tsushima The Last of Us Part 2 NBA 2K21 NBA 2K20 Final Fantasy 7 Remake 10.Madden NFL 21

En çok indirilen PS4 oyunları (Avrupa)