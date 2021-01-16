Playstation Store Mağazalarından 2020 yılında en fazla indirilen oyunlar açıklandı!

Sony firmasının oyun konsolu olan Playstation’ın 2020 yılında mağazalarında en fazla hangi oyunu sattığı duyuruldu. Playstation Store’de en fazla talep gören ve indirilen oyunların listesi açıklanırken pek çok konsol sahibi bu oyunları araştırmaya başladı.
Playstation 4’e özel olarak üretilen Ghost of Tsushima ve Last of Us Part II ABD’de beş ve altıncı sıralarda kendilerine yer bulurken listenin ilk sırasında yine Call of Duty: Black Ops Cold War bulunuyor. Avrupa’da en fazla indirilen oyun ise FIFA 21 olarak açıklanırken GTA V, Avrupa ve ABD’li konsol oyuncuları tarafından en fazla indirilen 3. Oyun oldu.
En çok indirilen oyunlar
En çok indirilen PS5 oyunları (ABD)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- NBA 2K21 Next Generation
- Demon’s Souls
- Madden NFL 21
- FIFA 21
- Sackboy: A Big Adventure
- Immortals Fenyx Rising
- 10.Watch Dogs: Legion
En çok indirilen PS5 oyunları (Avrupa)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- FIFA 21
- Demon’s Souls
- Watch Dogs: Legion
- Immortals Fenyx Rising
- NBA 2K21 Next Generation
- Sackboy: A Big Adventure
- 10.Rainbow Six Siege
En çok indirilen PS4 oyunları (ABD)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- GTA 5
- Call of Duty: Moden Warfare
- Minecraft
- Ghost of Tsushima
- The Last of Us Part 2
- NBA 2K21
- NBA 2K20
- Final Fantasy 7 Remake
- 10.Madden NFL 21
En çok indirilen PS4 oyunları (Avrupa)
- FIFA 21
- FIFA 20
- GTA 5
- Call of Duty: Moden Warfare
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- NBA 2K20
- The Last of Us Part 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- 10.Red Dead Redemption 2
Son Güncelleme: 16.01.2021 17:24