PlayStation Plus üyeliği nasıl alınır? Üyelik avantajları nelerdir?

Oyunseverler tarafından ilgiyle takip edilen PlayStation video oyun konsolu serisi markası , teknolojinin de gelişmesiyle PlayStation Plus üyeliğini devreye soktu. Peki bu üyeliğin avantajları nelerdir? Detaylar haberimizde.

PlayStation Plus nedir? PlayStation kullanıcılarına hangi avantajları sağlar?

PlayStation Plus kullanıcılar için bir abonelik sistemidir. Ücretli abonelikle kullanıcılar birçok hizmetten yararlanabilir. Bu hizmetler kullanıcılara bir avantaj da sağlamaktadır. PS Plus Üyelik Avantajları; üyeler birden çok oyunculu oyunları çevrimiçi olarak rahatça oynayabilir. Üyeler, PlayStation 4 oyunlarını PlayStation Store’dan indirimli bir şekilde satı alabilirler. Üyeler, oyunları satın almadan önce bu oyunların beta ve demolarına erişip, deneyebilir ayrıca oynadıkları oyunların kayıtlarını bulut depolamada saklayabilir.

PlayStation Plus deneme sürümü var mı?

PlayStation severler, PlayStation Plus’un önceden denenip denenemediğini merak ediyorlar. Kullanıcılar, bu uygulamayı 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir. Eğer bu denemenin sonunda aboneliklerini iptal etmezlerse, ücretli aboneliğe geçerler. Ücretli aboneliğe geçmek istemeyen kullanıcılar deneme sonunda aboneliklerini iptal etmeliler.

PlayStation Plus üyeliği nasıl aktif hale getirilir?

PS Plus üyeliği için önce kullanıcıların ücretsiz denemeyi kullanması gerekiyor. Bu sürenin ardından ödeme bilgileri sisteme kaydedildikten sonra “Cüzdana Otomatik Para Ekle” seçeneği etkinleşir. Her ay kullanıcıların abonelik ücreti bu seçenekte bulunan bakiyeden alınır.

PlayStation Plus üyeliklerine nereden erişilir?

Plus üyeliğini, PlayStation Store üzerinden ya da mağazalardaki PlayStation Plus hediye kartıyla alabilirsiniz.

PlayStation Plus üyelik ücretleri ne kadar?

PS Plus üyelikleri üç şekilde gerçekleştirilebilir. 1 aylık, 3 aylık ve 1 yıllık üyelikler bulunur. Kullanıcılar bu sürelere göre ücret öderler.

Üyelikler;

1 aylık PlayStation Plus üyeliği 23,99 TL,

3 aylık PlayStation Plus üyeliği 74,99 TL,

1 yıllık PlayStation Plus üyeliği 179,99 TL .