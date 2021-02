Playstation Plus Şubat oyunları belli oldu

Geçtiğimiz ocak ayında da Shadow of the Tomb Raider, GreedFall ve Maneater gibi inanılmaz oyunları bedavaya veren Playstation Plus, bu ay da hayranlarını şaşırtmıyor.

Toplam fiyatları 470 liradan fazla tutanve, sadece ayda 40 liraya alınabilen Playstation Plus üyeliğiyle beraber bedava hale geliyor. AAA seviyesinde bir oyun olan Control, 2019 yılında Yılın Oyunu kategorisine bile aday gösterilmeyi başarmıştı.

Destruction AllStars isimli oyunun ise 2 Şubat’ta Playstation 5’e çıkması bekleniyor.