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Playstation Plus Şubat oyunları belli oldu

Playstation Plus kullanıcıları yaşadı! Her ay birbirinden güzel bedava oyunlar dağıtan Playstation Plus üyeliği, bu ay Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition ve Concrete Genie’yi bedavaya veriyor.

02 Şubat 2021 Salı 01:58
Playstation Plus Şubat oyunları belli oldu
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Geçtiğimiz ocak ayında da Shadow of the Tomb Raider, GreedFall ve Maneater gibi inanılmaz oyunları bedavaya veren Playstation Plus, bu ay da hayranlarını şaşırtmıyor.

Toplam fiyatları 470 liradan fazla tutan Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition ve Concrete Genie, sadece ayda 40 liraya alınabilen Playstation Plus üyeliğiyle beraber bedava hale geliyor. AAA seviyesinde bir oyun olan Control, 2019 yılında Yılın Oyunu kategorisine bile aday gösterilmeyi başarmıştı.

Destruction AllStars isimli oyunun ise 2 Şubat’ta Playstation 5’e çıkması bekleniyor. 



Son Güncelleme: 02.02.2021 01:58
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Anahtar Kelimeler:
PlayStationPlayStation PlusControl: Ultimate EditionConcrete GenieDestruction AllStars
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