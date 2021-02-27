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PlayStation Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları

Dijital çağda özellikle gençlerin vaktini geçirdiği oyun olan Playstation Plus nedir? Abonelerine ücretsiz oyunları sunacak mıdır? Tamamı haberimizin içeriğinde yer almaktadır.

27 Şubat 2021 Cumartesi 23:19
PlayStation Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları
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Günümüz dijital oyunları arasında en çok seçilen Playstation Plus olmuştur. Kadın, erkek pandemi döneminde evlerde adeta oyunlar vakit geçirmenşn tek yolu oldu. PS kendini her gün yenilerken ücretsiz oyunlarda müşterilerinin hizmetine bu oyunları sunuyor.

Bazı oyunlar Playstation'da ücretsiz olacak. Tarihi de veren şirket müjdeleri birbiri ardına sıralayacak. İki Mart itibariyle oyunların bazıları ücretsiz olacak. 

Salgın döneminde evlerinde tıkılı vatandaşlarımız için ilaç görevi gören bu uğraşılara rağbet ise her geçen gün artarak devam ediyor. 

İşte ücretsiz oyunlar:

1- FINAL FANTASY VII REMAKE

2- REMNANT: FROM THE ASHES

3- MAQUETTE

4- FARPOINT

Şirket bu oyunlardan herhangi bir ücret,ödeme talep etmeyecek. Gönül rahatlığı ile bu oyunları oyanayabilir evde kalmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 27.02.2021 23:19
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