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PlayStation Plus Ekim ayında iki harika oyunu bedava veriyor!

Milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan PlayStation Plus Ekim ayında iki harika oyunu bedava veriyor! Sony Ekim ayında kullanıcıları Need For Speed Payback ile Vampyr oyunlarının ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 23:02
PlayStation Plus Ekim ayında iki harika oyunu bedava veriyor!
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PlayStation Plus sahiplerine sevindirici haber sonunda geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan PlayStation Plus’un Ekim ayı içinde kullanıcılarına ücretsiz olarak vereceği iki oyun sonunda belli oldu. Bu oyunlardan ilkinin Need For Speed Payback olduğu ve ikincisinin ise birçok ödül elde eden Vampyr oyunu olduğu ifade edildi.

Need For Speed Payback

US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklama kapsamında Ekim ayı içinde bedava verileceği ifade edilen Payback ilk çıktığı dönemde de geniş kitleler tarafından beğeniyle oynanmıştı. İlk olarak 2017 senesinde satışa sunulan başarılı oyun Las Vegas’ın hayali versiyonu Fortune Valley’de geçiyor. Hız tutkunlarının asla vazgeçemeyeceği seri Need For Speed kalitesini bu oyunda da yansıtmış durumda. Diğer yandan serinin bir önceki oyunundan farklı olarak Payback’te online oyun imkanı da bulunuyor.


Vampyr

Donthod Entertainment tarafından ortaya konan Vampyr, 1918 senesinin Londra’sında oynanıyor. Dr. Jonatahn Reid’in canlandırıldığı oyunda İspanyol gribi belasıyla savaşmakta olan şehirde hastaları iyileştirmek için tüm çabalar sarfediliyor. Hikaye Reid’in bir vampir tarafından ısırılması sonrasında bambaşka bir yöne eviriliyor. Başarılı senaryosu ve dikkat çeken grafikleri ile Vampyr oyuncuları unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.



Son Güncelleme: 30.09.2020 23:02
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