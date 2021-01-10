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PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus Abonelik ücretleri haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 10.01.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

10 Ocak 2021 Pazar 19:58
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
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Sony, Türkiye’deki Playstation Plus aboneliğine zam yapacağını açıkladı. 29 Ekim 2020 tarihinden sonra gelecek olan zam kullanıcıları üzdü.

Sony’den PlayStation Plus zammı hakkında gelen açıklama şöyle;

‘’Nisan ayında gönderdiğimiz bildirimin ardından PlayStation Plus abonelikleri için fiyat değişikliğine devam edeceğimizi size bildirmek isteriz. 29 Ekim 2020’den itibaren piyasa koşullarından dolayı Türkiye için PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları artacak. Bu, söz konusu tarihte veya sonrasında yapılması gerekn yinelenen ödemelerin yeni bir fiyatta olacağı anlamına gelir.’’

PlayStation Plus yeni fiyatları

Yeni PlayStation abonelik fiyatları oldukça zamlı. Normalde 1 aylık abonelik 24 TL iken 40 TL’ye yükseldi. 3 aylık abonelik fiyatı ise 75 TL’den 100 TL’ye çıktı.

1 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 24 TL

-Yeni fiyat: 40 TL

3 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 75 TL

-Yeni fiyat: 100 TL

12 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 180 TL

Yeni fiyat: 240 TL



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:58
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