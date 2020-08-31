İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri

Sony, PlayStation 2020 yılı abonelik ücretlerini arttırdığını açıkladı. Kullanıcılar PlayStation Plus aboneliği ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:47
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Takip Et:

Sony, Türkiye’deki Playstation Plus aboneliğine zam yapacağını açıkladı. 29 Ekim 2020 tarihinden sonra gelecek olan zam kullanıcıları üzdü.

Sony’den PlayStation Plus zammı hakkında gelen açıklama şöyle;

‘’Nisan ayında gönderdiğimiz bildirimin ardından PlayStation Plus abonelikleri için fiyat değişikliğine devam edeceğimizi size bildirmek isteriz. 29 Ekim 2020’den itibaren piyasa koşullarından dolayı Türkiye için PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları artacak. Bu, söz konusu tarihte veya sonrasında yapılması gerekn yinelenen ödemelerin yeni bir fiyatta olacağı anlamına gelir.’’

PlayStation Plus yeni fiyatları

Yeni PlayStation abonelik fiyatları oldukça zamlı. Normalde 1 aylık abonelik 24 TL iken 40 TL’ye yükseldi. 3 aylık abonelik fiyatı ise 75 TL’den 100 TL’ye çıktı.

1 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 24 TL


-Yeni fiyat: 40 TL

3 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 75 TL

-Yeni fiyat: 100 TL

12 aylık PlayStation Plus aboneliği

-Eski fiyat: 180 TL

Yeni fiyat: 240 TL



Son Güncelleme: 31.08.2020 19:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonyPlayStation
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
Volkswagen ilk elektrikli SUV otomobili iD.4'ün seri üretimine başladı
Volkswagen ilk elektrikli SUV otomobili iD.4'ün seri üretimine başladı
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri

Popüler Haberler

Esnaf Kefalet Kredisi nasıl çekilir? 2020 Esnaf Kefalet Kooperatifi üyelik şartları ve gerekli evraklar nelerdir?
Erken emekli olmak mümkün mü? 2020 erken emekli olma yöntemleri
3179 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3179 nitelik kodu özel şartı nedir?
Asuman'la Sevgili Dünürüm program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2020 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
Kaymakamlıklar aracılığı ile muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Yeşil tarife nedir? Elektrikte yeşil tarife YETA uygulaması detayları
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Eylül 2020
Emekliye PTT’den 60 Ay vadeli kredi kampanyası
2019 Yılı Tatil Takvimi Belli Oldu! Milli ve Dini Bayram Tatil Günleri
Sözleşmeli öğretmen ataması yapılan öğretmenlerin atama takvimi ne zaman yayınlanacak, göreve ne zaman başlayacaklar?
Düşük faizli KOBİ ve esnaf destek kredisi sağlayan bankalar hangileri?
2019 Devlet kömür yardımı nasıl alınır? Kömür yardımı kimlere verilir? Şartları nedir?
3003 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Dar gelirli ailelere devletten büyük maddi destek yardımı! Koronavirüsle mücadele sosyal yardımı başvurusu
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
İşkur 1 Eylül 2020 Salı güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.