PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda sınırlı sayıda Playstation 5’in satışına başlanacağı belirtilmişti. Playstation 5 almak isteyen pek çok kişi Amazon’da satışa çıkacak oyun konsolunun fiyatı ve satışa çıkacağı tarihi araştırmaya başladı.

Gelişmiş tetik hissi ile geçmiş serilerden farklı olan Playstation 5 sunduğu özellikler ile daha çıkmadan adından söz ettirmişti. DualSense desteği sunan oyun kolları ile 120 fps’ye kadar hız destekleyen Playstation 5 aynı zamanda 4K görüntü desteğini de sunuyor. 4K UHD Blu-ray oynatıcı özelliği bulunan oyun konsolu gücünü AMD Zen 2 CPU 3.5 GHz’den alıyor. İçerisinde aynı zamanda AMD RDNA 2 ekran kartı ve 16 GB DDR6 RAM sunan Playstation 5 kullanıcılarına en iyi oyun deneyimi sunan oyun konsolu oldu.

Playstation 5, PS Plus Collection sayesinde PS4 oyunlarının da oynanmasına imkan sağlayarak eski nesil oyun konsolu oyunlarının daha kaliteli ve daha hızlı yükleme ekranları ile sınırsız aksiyon sunuyor.