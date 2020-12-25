İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Amazon Türkiye tarafından yapılan son açıklamalarda en yeni oyun konsolunun sınırlı stok ile Amazon'da satılacağı belirtildi. Açıklamalar sonrasında konsol severler, Playstation 5 Amazon Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? sorularını araştırıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 19:48
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
Takip Et:

Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda sınırlı sayıda Playstation 5’in satışına başlanacağı belirtilmişti. Playstation 5 almak isteyen pek çok kişi Amazon’da satışa çıkacak oyun konsolunun fiyatı ve satışa çıkacağı tarihi araştırmaya başladı.

Gelişmiş tetik hissi ile geçmiş serilerden farklı olan Playstation 5 sunduğu özellikler ile daha çıkmadan adından söz ettirmişti. DualSense desteği sunan oyun kolları ile 120 fps’ye kadar hız destekleyen Playstation 5 aynı zamanda 4K görüntü desteğini de sunuyor. 4K UHD Blu-ray oynatıcı özelliği bulunan oyun konsolu gücünü AMD Zen 2 CPU 3.5 GHz’den alıyor. İçerisinde aynı zamanda AMD RDNA 2 ekran kartı ve 16 GB DDR6 RAM sunan Playstation 5 kullanıcılarına en iyi oyun deneyimi sunan oyun konsolu oldu.

Playstation 5, PS Plus Collection sayesinde PS4 oyunlarının da oynanmasına imkan sağlayarak eski nesil oyun konsolu oyunlarının daha kaliteli ve daha hızlı yükleme ekranları ile sınırsız aksiyon sunuyor.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PlayStation 5Amazon TürkiyeSınırlı StokSatış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı
Oppo, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!
WhatsApp yeni güncelleme ile bazı İOS ve Android cihazlarına erişimi kesecek!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin yaşı ve oynadığı diziler
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Çocukluk dizisi konusu
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Gerçek adı ne? Baran Can Eraslan oynadığı diziler
Survivor 2021 başlangıç tarihi ve yayın günü belli oldu!
Hercai dizisi Aslan Aslanbey (Doğan Bayraktar) kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Amir Ümit karakterine Sevi Demirçivi hayat veriyor
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak nerelidir?
Exxen Fight Club yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
Kredi borcu devam edilen ev satılabilir mi? Satış nasıl yapılabilir?
Hekimoğlu Memoli ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?
Sergen Yalçın'dan 'x' diye bahseden spor spikeri Nazlı Canyurt kimdir?
TEB konut kredisi faizini yüzde 1,15 olarak güncelledi - Teb konut kredisi hesaplaması ve faiz oranları
Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri
Payitaht Abdülhamid dizisine katılan Alara Turan kimdir? Fatma Sultan karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı
Ramo dizisindeki Taner karakteri kimdir?
Exxen Öğrenci Evi konusu ne, oyuncuları kimler? Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?
Akrep dizisi Akrep’i kim canlandırıyor? Yusuf Çim'in biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.