PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı mı? PS5 Türkiye satış fiyatı ne kadardan başlıyor?

Dünya üzerinde milyonlarca oyunsever tarafından merakla beklenen ve ayrıntıları araştırılan PlayStation 5 hakkında yeni bilgiler elde edilmeye başlandı. Son olarak cihazın ne zaman satışa sunulacağı ve hangi fiyat etiketi ile satılacağı belli oldu. Yapılan açıklama sonrasında milyonlarca kişi planlarını yapmaya başladı.

PlayStation 5 Ne Zaman Çıkacak?

PS 5 Türkiye Satış Fiyatı

tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında yeni cihaz PS 5’in çıkış tarihi 12 Ekim 2020 olarak açıklandı. Dünyanın kalan ülkeleri ile beraber 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren cihazlar satın alınabilecek.

Yapılan açıklamalara göre cihazın fiyatının 499,99 dolar olduğu görüldü. PS 5 Digital Edition fiyatının ise 399,99 dolar olduğu aktarıldı. Bu açıklamalara göre cihaz Türkiye’de yaklaşık 3.750 TL ve vergiler eklenerek ortaya konan rakamdan satılacak. Digital Edition için ise 3000 TL ve vergilerin eklenmesi sonucunda elde edilen rakam üzerinden satışlar gerçekleştirilecek.