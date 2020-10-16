PlayStation 5 Türkiye satış fiyatı ne kadar? PS 5 CD'siz ve CD takılabilir versiyonu fiyatları

Oyun severlerin merakla beklediği PlayStation 5’in Türkiye fiyatı belli oldu. Son dönemde döviz kurunun yükselmesi ve vergilerin artmasıyla birlikte yeni oyun konsolunun fiyatının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu.
Sony PlayStation 5’in CD takılabilir versiyonunun 8299 TL olacağın duyururken, CD takılmayan versiyonunun fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.
PlayStation 5’in özellikleri
İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz’e kadar
Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
Ses: Tempest 3D
Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)
Son Güncelleme: 16.10.2020 16:23