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PlayStation 5 indirime girecek mi? Ne zaman girecek?

Oyunseverlerin yıllardır merakla beklediği Playstation 5, Sony tarafından nihayet piyasa sürüldü. Yoğun ilgiyle karşılanan Playstation 5’in Türkiye satış fiyatının 8299 olarak belirlenmesiyle konsolu satın almak isteyen oyun tutkunları fiyatının ne zaman düşeceğini merakla beklemeye başladı. Detaylara haberimizde yer verdik.

15 Aralık 2020 Salı 16:09
PlayStation 5 indirime girecek mi? Ne zaman girecek?
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Oyunseverlerin yıllardır merakla beklediği PlayStation 5, Sony tarafından nihayet piyasa sürüldü. Yoğun ilgiyle karşılanan Playtation 5’in Türkiye satış fiyatının 8299 olarak belirlenmesiyle konsolu satın almak isteyen oyun tutkunları fiyatının ne zaman düşeceğini merakla beklemeye başladı. Detaylara haberimizde yer verdik.

PLAYSTATİON 5 PİYASAYA SÜRÜLDÜ MÜ? FİYATI NE KADAR?

Sony markasının oyun konsolu Playstation 5, 19 Kasım 2020 itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Oyunseverlerin büyük ilgiyle karşıladığı konsolun satış fiyatı 8299 TL olarak belirlendi. Bazı oyunseverler piyasaya sürülür sürülmez konsolu satın alırken bazı oyunseverler ise fiyatını yüksek bularak fiyatının düşeceği tarihi beklemeye başladı. PLAYSTATİON 5 İNDİRİME GİRECEK Mİ? Microsoft’a ait Xbox Series X oyun konsolunun 9299 TL ile satışa sürülmesinin ardından, Sony’e ait PlayStation 5 1000 TL farkla satışa sunuldu. Xbox Series X’e göre daha ucuz olan PlayStation 5’in fiyat konusunda daha tercih edilebilir olmasından dolayı şuanlık herhangi bir indirim olacağını düşünmek söz konusu değil. Ancak Xbox Series X modelinde herhangi bir indirim uygulanırsa, kullanıcıların eğilimlerinin diğer konsollara kaymasını engellemek açısından PlayStation 5 üzerinde bir indirim uygulanabilir.

İNTERNET SİTELERİNDE PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN İNDİRİME GİRECEK?

Alışveriş siteleri zaman zaman kampanyalar düzenleyerek ürünleri indirimli bir şekilde satışa sunuyor. Oyun konsolları da bu indirimlerin içinde yer alıyor. Microsoft’un Xbox oyun konsolları fiyatlarında indirim yapması Sony markasına ait PlayStation konsollarının fiyatlarını da etkiliyor. Şimdilik bu oyun konsolları üzerinde bir indirim yapılması beklenmiyor ancak yakın zamanda alışveriş sitelerinde indirimler olabileceği de göz önünde bulunduruluyor.

 


Son Güncelleme: 15.12.2020 16:09
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Anahtar Kelimeler:
PlayStation 5SonyOyun Konsolu
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