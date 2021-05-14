Playstation 5 için yeni oyun konsolları satışa sunulacak

Sony Playstation resmi bloğunda, Playstation 5’e özel geceyarısı ve kozmik kırmızı renklerinde iki yeni oyun konsolu (DualSense) yayınladı. Henüz açıklanan bu konsollar, asıl beyaz konsolun iki renkteki tasarımını devam ettiriyor. Kozmik kırmızı konsolunda siyah ve kırmızı renkler ön planda iken, Gece yarısı Siyahı konsolunda ise gri ve daha açık bir siyah tercih edilmiş.

Her iki kumanda için ABD’de ön sipariş başlamış durumda. Geceyarısı Siyahı (Midnight Black) konsolu 69.99 Dolar satış etiketi ile, Kozmik Kırmızı (Cosmic Red) ise 74.99 satış etiketi ile satışa sunulacak.

Renklerinin farklı olması haricinde yeni Geceyarısı Siyahı ve Kozmik Kırmızı oyun konsolları piyasada halihazırda bulunan konsollarla aynı özellikte olacak.