Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!

Arkamızda kalan haftalarda Playstation 5’in çıktığı duyurulmuştu. İlgililerinin merakını toplamayı başaran Playstation 5 için insanlar sabırsızlıkla bekliyorlar. Playsation 5 bazı mağazalarda yerini aldı bile.

Dünya üzerinde çok fazla kullanıcıya sahip olan Playstation beşinci modelini de çıkardı. Fakat Playstation 5 fiyatları ile dudak uçuklattı. Yeni çıkan bu oyun konsolunun ücreti 8000 Türk Lirası değerinde.

Resmi Gazetelerde de yerini alan gümrük vergisi uygulamaya konuldu. Türkiye’de %50 oranındaki ilave gümrük vergisinin hemen ardından çıkan Playstation 5 fiyatları ile sevenlerini hayrete düşürmeyi başardı. Vatandaşlarla paylaşılan %50 oranındaki gümrük vergisi 30 Eylül 2020 tarihi itibari ile %20 seviyelerine inecek. Bu gümrük vergilerine ilave olarak %20 oranındaki ÖTV ile %18 oranındaki KDV fiyatları artırdı.

Bazı intenet sitelerine göre TRT bandrol ücreti ile Kültür Bakanlığı Payı da eklenince bu olay gündemde yerini almıştı. Fakat bu haberler kısa bir süre içerisinde yalanlandı. Konuya ilişkin Başkent Üniversitesi Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl açıklamalarda bulundu. Bingöl’e göre oyun konsollarının 9504 GTİP numarasına sahip olduğunu ve Resmi Gazetelerde yayınlanan Kültür Bakanlığı Payı ilavesine ilişkin bir karar olmadığını belirtti.

Fiyatı dudak uçuklatan Playstation 5 ile ilgili Bingöl’ün açıklamalarında 10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen TRT’ye gönderilen bandrol ile bandrol oranları listesinde oyun konsollarının olmadığını açıkladı. Buna göre Kültür Bakanlığı Payı ve TRT bandrol fiyatlarının olmaması bekleniyor. 30 Eylül 2020’den itibaren ilave gümrük vergisi oranı %50’den %20’lere gerileyecek.