Konsol oyuncuları tarafından uzun süredir merakla beklenen PlayStation 5, Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı. Sony tarafından belirlenen satış fiyatı ile ülkemizde 8.299 TL üzerinden ön siparişe sunulacak olan konsolun 19 Kasım 2020’den itibaren kargolanmaya başlayacağı ifade ediliyor.

PS 5 Kontrolcüsü 1099 TL

, daha önce ülkemizdeki diğer mağazalarda satışa sunulmasına rağmen ilgi görmemişti. Şimdilerde ise Amazon Türkiye güvenesiyle satılacak olan konsolların oyunseverler tarafından ilgiyle satın alınması bekleniyor. Amazon Türkiye’de ön siparişe açılan konsolun modeline bakıldığında disk girişli modelinin olduğu görülüyor. Disk girişi bulunmayan modelin ülkemizde gelecek sene satışa sunulacağı öne sürülüyor.

Diğer yandan PS 5 kontrolcülerine bakıldığında her ne kadar mükemmel bir tasarım ile karşılaşılsa bile fiyatı dudak uçuklatıyor. PS 5 DualSense kontrolcüsü 1099 TL üzerinden satılırken PS5 HD Kamera aksesuarı 949 TL ve PS 5 Media Remote ise 479 TL üzerinden satılıyor.