Piyasada bulunan en iyi RAM modelleri ve özellikleri

Bilgisayarlar da RAM, depolamayı ve hafızayı belirleyen parça olarak karşımıza çıkmaktadır. RAM, bilgisayarın performansı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden RAM ne kadar iyiyse bilgisayar da o kadar iyidir.

Bilgisayarınız İçin En İyi Ram Modelleri

CORSAIR CMK8GX4M1D3000C16

Corsair Ram en iyi modellerden birisi arasında yer almaktadır. Corsair’in 8 GB kapasitesi, 3000 MHz Ram hızı bulunmaktadır. Ram’in kullanım tipi DD’ 4 ve kiti ise singledır. Ortalama düzeyde uygulamaların kullanımında uygundur.

Kingston HyperX Fury HX426C16FB3/8

Özellikle video kurgu programları kullanan kişilerin tercih edeceği Ram’lardan birisi olan Kingston HyperX Fury HX426C16FB3/8 8 GB Ram kapasitesine sahiptir. 2666 MHZ Ram Hızının yanı sıra kullanım tipi DDR 4 ve kiti singledır. Oyun oynayan kişilerin de tercih edebileceği bir Ram’dir.

Kingston HyperX Fury HX432C16FB3/8

Uzun süre ısınmadan kullanılabilme avantajına sahip olan bu RAM, ayrıca takıp çıkarılarak da kullanılabilmektedir. 8 GB ram kapasitesine, 3200 MHz RAM hızını, DDR4 kulanım tipi ve kit olarak single bulunmaktadır. Bu RAM ayrıca otomatik hız arttırmayı da sağlamaktadır.

XPG AX4U300038G16ASR41

Enerji verimliliğinde başa koyulabilecek bir RAM olan XPG AX4U300038G16ASR41 8 GB kapasiteye, 4000 MHz hıza sahiptir. Kullanım tipi DDR 4 olan RAM’in hızlı veri transferi özelliği de mevcuttur.

CORSAIR CMK16GX4M1D3000C16

RAM kapasitesi 16 GB olan CORSAIR CMK16GX4M1D3000C16’nın RAM hızı ise 3000 MHz’dir. Kullanım tipi DDR4 olan cihaz single kite sahiptir.

CORSAIR CMK16GX4M2D3000C16

Diğerlerinden ayıran nokta olarak Double kite sahip olan bu RAM’dde 16 GB kapasite bulunmaktadır. 3000 MHz RAM hızına sahip olan DDR4 kullanım tipine sahip olan cihazın kiti double 2x8 GB’dır.

CORSAIR CMW16GX4M2C3200C16W

Dış tasarımı ile oldukça dikkat çeken bir RAM olan CORSAIR CMW16GX4M2C3200C16W’nun T_RGB ışıklandırma özelliği de mevcuttur. Oyun bilgisayarlarında sıklıkla tercih edilen RAM’in 16 GB kapasitesi, 3200 MHz hazı, DDR4 kullanım tipi ve Double 2x8 GB kiti mevcuttur.

GSkill Trident Z Neo RGB

Dış tasarımı ilgi çeken diğer bir RAM olan GSkill Trident Z Neo RGB, renkli ışıklandırmaya, 32 GB RAM kapasitesine, 3200 RAM hızına, DDR4 kullanım tipine ve Double 2x16 GB kite sahiptir.

GSkill Trident Z RGB

3600 MHz hıza sahip olan GSkill Trident Z RGB yüksek verimlilik ile çalışan bir üründür. 32 GB RAM kapasitesine sahip olan RAM, DDR4 kullanım tipine double 2x16 GB kite sahiptir.

Corsair Vengeance Lpx

En iyi RAM’lerden birisi olan Corsair Vengeance Lpx 32 GB Ram kapasitesine sahiptir. 4000 MHz Ram hızına sahip olan ve kullanım tipi DDR4 olan ürünün kiti double 2x32 GB’dır.