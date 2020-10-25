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PH değerini koruyan 10 su sebili modeli

Evlerin vazgeçilmez bir parçası olan su sebilleri son dönemlerde PH değerini koruma özelliği ile dikkat çekmektedir. PH değerini koruyan 10 su sebili modelini içeriğimizde derledik.

25 Ekim 2020 Pazar 15:23
PH değerini koruyan 10 su sebili modeli
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Evlerde en çok kullanılan teknolojik aletlerden biri olan su sebilleri, her dönem farklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha kaliteli ve farklı özelliklere sahip modeller piyasaya çıktı. Son çıkan su sebillerinin özellikleri arasında yer alan en dikkat çeken ayrıntı ise PH değerini koruma özelliğidir. Bu özellikle birçok segmentte su sebili bulunmaktadır.

Ph değerini koruyan su sebili modelleri nelerdir?

PH değerini koruma özelliği bulunan ve uzun ömürlü 10 su sebili modeli şöyle sıralanır;

- Siemens DW12705 Su Sebili

- VESTEL SP 120 Su Sebili

- VESTEL SP 113 Gizli Damacanalı Su Sebili

- Bosh RDW1570 Gizli Damacanalı Su Sebili

- Siemens DW15701 Gizli Damacanalı Su Sebili

- Bosh RDW1576 Gizli Damacanalı Su Sebili

- Bosh RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili

- Profilo SS1161 Gizli Damacanalı Su Sebili

- Arçelik Su Pınarı Gizli Damacanalı Su Sebili 1150 GD

- Beko Bss-4600 Gizli Damacanalı Su Sebili

Siemens DW13705 su sebili

Siemens DW13705 Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik, Paslanmaz Çelik

Gizli Damacana : Yok

Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.

Çocuk Kilidi : Var

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : 180 cm

Cihaz Boyutu : 99.9 cm x 31.8 cm x 36 cm

Damacanasız Ağırlık : 17.598 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 3.0 L

Isıtma Gücü : Var

Soğutma Gücü : 90 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Sıcak, Normal)

VESTEL SP 120 Su Sebili

VESTEL SP 120 Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik,

Gizli Damacana : Yok

Soğuk Su Kapasitesi : 2 L / dk.

Çocuk Kilidi : Yok

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : Belirtilmemiş

Damacanasız Ağırlık : 13.5 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L

Isıtma Gücü : Yok

Soğutma Gücü : 90 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 2 Adet (Soğuk, Normal)

VESTEL SP 113 Gizli Damacanalı Su Sebili

VESTEL SP 113 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Belirtilmemiş

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 2 L / dk.

Çocuk Kilidi : Var

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm

Damacanasız Ağırlık : 18.9 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L

Isıtma Gücü : Var

Soğutma Gücü : 90 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Normal, Sıcak)

Bosch RDW1570 Gizli Damacanalı Su Sebili

Bosch RDW1570 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik, Antrasit

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 1.3 L / dk.

Çocuk Kilidi : Var

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Var

Kablo Uzunluğu : 180 cm

Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm

Damacanasız Ağırlık : 16.2 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 3.0 L

Isıtma Gücü : Var

Soğutma Gücü : 100 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Sıcak, Normal)

Siemens DW15701 Gizli Damacanalı Su Sebili

Siemens DW15701 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik, Antrasit

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.

Çocuk Kilidi : Var

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm

Damacanasız Ağırlık : 14 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L

Isıtma Gücü : Yok

Soğutma Gücü : 110 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 1 Adet (Soğuk, Normal,)

Bosch RDW1576 Gizli Damacanalı Su Sebili

Bosch RDW1576 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;


Ana Malzeme : Belirtilmemiş

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 1.6 L / dk.

Çocuk Kilidi : Yok

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 106 cm x 37.5 cm x 31 cm

Damacanasız Ağırlık : 17.9 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : Belirtilmemiş

Isıtma Gücü : Yok

Soğutma Gücü : 110 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 2 Adet (Soğuk, Normal,)

Bosch RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili

Bosch RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik, Antrasit

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.

Çocuk Kilidi : Belirtilmemiş

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm

Damacanasız Ağırlık : 16.3 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 2 L

Isıtma Gücü : Yok

Soğutma Gücü : 100 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 1 Adet (Soğuk, Normal,)

Profilo SS1161 Gizli Damacanalı Su Sebili

Profilo SS1161 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 1.6 L / dk.

Çocuk Kilidi : Yok

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm

Damacanasız Ağırlık : 16.1 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L

Isıtma Gücü : Yok

Soğutma Gücü : 100 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 2 Adet (Soğuk, Normal,)

Arçelik Su Pınarı Gizli Damacanalı Su Sebili 1150 GD

Arçelik Su Pınarı Gizli Damacanalı Su Sebili 1150 GD özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 2.5 L / dk.

Çocuk Kilidi : Belirtilmemiş

LED Gösterge : Yok

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm

Damacanasız Ağırlık : 16.6 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 3.6 L

Isıtma Gücü : Var

Soğutma Gücü : 110 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Isıtma, Normal)

Beko Su Sebili Bss-4600 Gizli Damacanalı

Beko Su Sebili Bss-4600 Gizli Damacanalı özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik, Antrasit

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 2.5 L / dk.

Çocuk Kilidi : Var

LED Gösterge : Yok

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm

Damacanasız Ağırlık : 16.6 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 3.6 L

Isıtma Gücü : Var

Soğutma Gücü : 100 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Isıtma, Normal)

Bosh RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili

Bosch RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;

Ana Malzeme : Plastik, Antrasit

Gizli Damacana : Var

Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.

Çocuk Kilidi : Belirtilmemiş

LED Gösterge : Var

Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok

Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş

Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm

Damacanasız Ağırlık : 16.3 kg.

Aç Kapa Anahtarı : Yok

Soğutma Tank Kapasitesi : 2 L

Isıtma Gücü : Yok

Soğutma Gücü : 100 W

Kontrol Tipi : Mekanik

Musluk Sayısı : 1 Adet (Soğuk, Normal,)



Son Güncelleme: 25.10.2020 15:23
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Anahtar Kelimeler:
Su SebiliBoshBekoVestelProfiloArçelik
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