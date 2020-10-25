PH değerini koruyan 10 su sebili modeli

Evlerde en çok kullanılan teknolojik aletlerden biri olan su sebilleri, her dönem farklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha kaliteli ve farklı özelliklere sahip modeller piyasaya çıktı. Son çıkan su sebillerinin özellikleri arasında yer alan en dikkat çeken ayrıntı ise PH değerini koruma özelliğidir. Bu özellikle birçok segmentte su sebili bulunmaktadır.
Ph değerini koruyan su sebili modelleri nelerdir?
PH değerini koruma özelliği bulunan ve uzun ömürlü 10 su sebili modeli şöyle sıralanır;
- Siemens DW12705 Su Sebili
- VESTEL SP 120 Su Sebili
- VESTEL SP 113 Gizli Damacanalı Su Sebili
- Bosh RDW1570 Gizli Damacanalı Su Sebili
- Siemens DW15701 Gizli Damacanalı Su Sebili
- Bosh RDW1576 Gizli Damacanalı Su Sebili
- Bosh RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili
- Profilo SS1161 Gizli Damacanalı Su Sebili
- Arçelik Su Pınarı Gizli Damacanalı Su Sebili 1150 GD
- Beko Bss-4600 Gizli Damacanalı Su Sebili
Siemens DW13705 su sebili
Siemens DW13705 Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik, Paslanmaz Çelik
Gizli Damacana : Yok
Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.
Çocuk Kilidi : Var
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : 180 cm
Cihaz Boyutu : 99.9 cm x 31.8 cm x 36 cm
Damacanasız Ağırlık : 17.598 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 3.0 L
Isıtma Gücü : Var
Soğutma Gücü : 90 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Sıcak, Normal)
VESTEL SP 120 Su Sebili
VESTEL SP 120 Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik,
Gizli Damacana : Yok
Soğuk Su Kapasitesi : 2 L / dk.
Çocuk Kilidi : Yok
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : Belirtilmemiş
Damacanasız Ağırlık : 13.5 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L
Isıtma Gücü : Yok
Soğutma Gücü : 90 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 2 Adet (Soğuk, Normal)
VESTEL SP 113 Gizli Damacanalı Su Sebili
VESTEL SP 113 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Belirtilmemiş
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 2 L / dk.
Çocuk Kilidi : Var
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm
Damacanasız Ağırlık : 18.9 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L
Isıtma Gücü : Var
Soğutma Gücü : 90 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Normal, Sıcak)
Bosch RDW1570 Gizli Damacanalı Su Sebili
Bosch RDW1570 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik, Antrasit
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 1.3 L / dk.
Çocuk Kilidi : Var
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Var
Kablo Uzunluğu : 180 cm
Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm
Damacanasız Ağırlık : 16.2 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 3.0 L
Isıtma Gücü : Var
Soğutma Gücü : 100 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Sıcak, Normal)
Siemens DW15701 Gizli Damacanalı Su Sebili
Siemens DW15701 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik, Antrasit
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.
Çocuk Kilidi : Var
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm
Damacanasız Ağırlık : 14 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L
Isıtma Gücü : Yok
Soğutma Gücü : 110 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 1 Adet (Soğuk, Normal,)
Bosch RDW1576 Gizli Damacanalı Su Sebili
Bosch RDW1576 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 1.6 L / dk.
Çocuk Kilidi : Yok
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 106 cm x 37.5 cm x 31 cm
Damacanasız Ağırlık : 17.9 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : Belirtilmemiş
Isıtma Gücü : Yok
Soğutma Gücü : 110 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 2 Adet (Soğuk, Normal,)
Bosch RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili
Bosch RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik, Antrasit
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.
Çocuk Kilidi : Belirtilmemiş
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm
Damacanasız Ağırlık : 16.3 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 2 L
Isıtma Gücü : Yok
Soğutma Gücü : 100 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 1 Adet (Soğuk, Normal,)
Profilo SS1161 Gizli Damacanalı Su Sebili
Profilo SS1161 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 1.6 L / dk.
Çocuk Kilidi : Yok
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 104 cm x 31 cm x 36 cm
Damacanasız Ağırlık : 16.1 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 2.0 L
Isıtma Gücü : Yok
Soğutma Gücü : 100 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 2 Adet (Soğuk, Normal,)
Arçelik Su Pınarı Gizli Damacanalı Su Sebili 1150 GD
Arçelik Su Pınarı Gizli Damacanalı Su Sebili 1150 GD özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 2.5 L / dk.
Çocuk Kilidi : Belirtilmemiş
LED Gösterge : Yok
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm
Damacanasız Ağırlık : 16.6 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 3.6 L
Isıtma Gücü : Var
Soğutma Gücü : 110 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Isıtma, Normal)
Beko Su Sebili Bss-4600 Gizli Damacanalı
Beko Su Sebili Bss-4600 Gizli Damacanalı özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik, Antrasit
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 2.5 L / dk.
Çocuk Kilidi : Var
LED Gösterge : Yok
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm
Damacanasız Ağırlık : 16.6 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 3.6 L
Isıtma Gücü : Var
Soğutma Gücü : 100 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 3 Adet (Soğuk, Isıtma, Normal)
Bosh RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili
Bosch RDW1572 Gizli Damacanalı Su Sebili özellikleri şu şekildedir;
Ana Malzeme : Plastik, Antrasit
Gizli Damacana : Var
Soğuk Su Kapasitesi : 1.2 L / dk.
Çocuk Kilidi : Belirtilmemiş
LED Gösterge : Var
Enerji Tasarrufu Düğmesi : Yok
Kablo Uzunluğu : Belirtilmemiş
Cihaz Boyutu : 104 cm x 36. cm x 31 cm
Damacanasız Ağırlık : 16.3 kg.
Aç Kapa Anahtarı : Yok
Soğutma Tank Kapasitesi : 2 L
Isıtma Gücü : Yok
Soğutma Gücü : 100 W
Kontrol Tipi : Mekanik
Musluk Sayısı : 1 Adet (Soğuk, Normal,)