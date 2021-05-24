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PES 2021’in 1.07 güncellemesi duyuruldu

Dünyanın en sevilen konsol oyunlarından olan PES 2021’e yeni güncelleme geliyor. Konami şirketinin açıklamasına göre EURO 2020 turnuvası nedeniyle PES 2021, PES 2021 LITE ve mobil PES oyununa 1.07 yama güncellemesi gelecek.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35
PES 2021’in 1.07 güncellemesi duyuruldu
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Tüm dünyada milyonlarca oyun severin tercih ettiği futbol oyunlarından olan PES 2021, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yeni bir güncelleme yayınlama hazırlanıyor. Oyun üreticisi olan Konami Dijital Entertainment yayınlanacak 1.07 yama güncellemesi ile oyunda bulunan çoğu futbolcunun forma ve yüz modellerinin güncelleneceğini, oyunda yaşanan problem ve hataların düzeltileceğini açıkladı.

Güncellemenin kaç MB olacağı henüz belli olmasa da, günümüzdeki Call Of Duty, Pubg, FİFA gibi firmaların yayınladığı güncellemelerin yüksek boyutu nedeniyle PES 2021’e gelecek güncellemenin en az 1 GB boyutunda olması bekleniyor.

Güncellemede kulüp formları, milli takım formaları, lig logoları, yüz modelleri ve oyuncu portreleri güncellenecek. Yönetici portreleri ve yorum verileri ise yeni gelecek özellikler arasında yer alıyor.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
KonamiPES 2021 1.07 Yama Güncellemesi
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