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Persona 5 oyunu önerilen minimum sistem gereksinimleri neler?

Milyonlarca kişinin severek oynadığı Japon oyunu Persona 5 oyununun sistem gereksinimleri merak edilmektedir. Persona 5X isimli ile tanıtılan oyunun mobil olarak oynanabileceği düşünülüyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:53
Persona 5 oyunu önerilen minimum sistem gereksinimleri neler?
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Perfect World Games isimli oyun şirketi sevilen oyun Code Name X oyununun oyuncuların beğenisine sunulacağını açıkladı. Henüz ismi belli olmayan oyunun dosya ismi olarak ise P5 belirlenmiş. Persone 5X ismi ile yayınlanan Japon yapımı oyun heyecanla bekleniyor.

Milyonlarca kişi tarafından oynanan Persona 5’in sistem gereksinimleri ise merak konusu.

Persona 5 sistem gereksinimleri nedir?

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 8.1, 64bits

İşlemci: Intel Core i5-2300/ AMD FX-6350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)/ AMD Radeon HD 7870 (2GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen

İşletim Sistemi: 10, 64bits

İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 (2 GB)/ AMD Radeon HD 7970 (3 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
Persona5
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