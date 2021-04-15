Persona 5 oyunu önerilen minimum sistem gereksinimleri neler?

Perfect World Games isimli oyun şirketi sevilen oyun Code Name X oyununun oyuncuların beğenisine sunulacağını açıkladı. Henüz ismi belli olmayan oyunun dosya ismi olarak ise P5 belirlenmiş. Persone 5X ismi ile yayınlanan Japon yapımı oyun heyecanla bekleniyor.
Milyonlarca kişi tarafından oynanan Persona 5’in sistem gereksinimleri ise merak konusu.
Persona 5 sistem gereksinimleri nedir?
Minimum
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: 8.1, 64bits
İşlemci: Intel Core i5-2300/ AMD FX-6350
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)/ AMD Radeon HD 7870 (2GB)
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
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İşletim Sistemi: 10, 64bits
İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX-8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 (2 GB)/ AMD Radeon HD 7970 (3 GB)
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan