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Perseverance uzay aracının Mars'taki görevi ne? Perseverance Mars'tan hangi bilgileri toplayacak?

2020 yılında NASA, Mars görevi için uzaya gönderdiği Perseverance büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kızıl Gezegen’e giden Persevarence uzay aracın Marsta’ki görevi nedir? Mars’tan hangi bilgileri toplayacak?

19 Şubat 2021 Cuma 02:14
Perseverance uzay aracının Mars'taki görevi ne? Perseverance Mars'tan hangi bilgileri toplayacak?
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Kısa zaman öncesinde uzaya fırlatılan araç Mars’a iniş yaptı. Görüntüleri dünya ile paylaşan Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Perseverance hakkında birçok bilgiyi paylaşmaya devam ediyor. NASA’nın araştırmaları devam ederken Mars’a gönderilen Perseverance aracı taşıyan Ingenuity adında helikopter olmasıdır. Türkçe anlamı ‘yaratıcılık’ olması ile Perseverance ‘azim’ anlamını taşımaktadır.

Perseverance’nin Mars’taki görevi nedir?

NASA 2020 görevinde Mars’a Perseverance adında Türkçe karşılığı ‘Azim’ adındaki aracı Kızıl gezegene yaklaşık 7 ay öncesinde gönderdi. Bir ton ağırlığına sahip araç Jezero isimli kratere iniş yapılması bekleniyor. Bilim insanları konu ile alakalı kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce nehirin bulunduğunu ve nehirin aynı bölgede ki göle aktığını düşünüyor. Bu nedenle Perseverance Mars’ta yaşam izleri sürecek ve Mars’tan toprak veya taş önekleri dünyaya getirecektir.

Dünya ile Mars arası ne kadar?

Dünya’nın Mars’a olan uzaklığı iki gezegenin güneş etrafındaki yörüngelerine göre değişiklik göstermektedir. 55 milyon kilometre veya 400 milyon kilometre arasında farklılık gösterebilir. Mars’a ulaşılan uzay araçları genellikle 9 ay sürdüğünü açıklayan NASA, insansız uzay araçlarının ise kızıl gezegene 128 veya 333 gün olduğunu söylüyor.



Son Güncelleme: 19.02.2021 02:14
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Anahtar Kelimeler:
MarsDünyaPerseveranceUzayNasaKızıl Gezegen
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