Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?

NASA tarafından Mars gezegeninin yüzeyini keşfe çıkacak olan uzay aracı Perseverance tanıtıldı. Mars gezegeninde keşfe çıkacak olan araç gezegenin yüzeyinde fotoğraflar çekecek ve bu fotoğrafları NASA merkezine ulaştıracak.

Perseverance ne zaman Mars’a inecek?

NASA Perseverance aracının Temmuz ayı uzaya fırlatıldığını ve uzun süredir beklenen Mars gezegeninin yüzeyine inme zamanının geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada söz konusu aracın 18 Şubat Perşembe günü yani bugün TSİ 23:48’de Jezero Krateri’ne iniş yapması bekleniyor.

İlk sinyali 7 dakika sonra alınacak

Keşif aracı inişe geçtiği sürede saatte ortalama 20 bin kilometrelik bir hızla Mars gezegeninin atmosferine girecek. Gezegenin yüzeyine 11 km kala aracın paraşütleri açılacak ve Perseverance ısı kalkanından ayrılacak. İticilerinde devreye girmesinin ardından araç saniyede bir metrenin dörtte üçü kadar yavaşlayacak.

Aracın yüzeye inmesi ortalama 7 dakika kadar sürecek. Bu iniş süreci NASA ve bilim dünyası tarafından ‘7 dakikalık dehşet” olarak ifade edildi. Aracın ineceği nokta gezegenin ekvatorunun kuzeyindeki 45 km genişliğe sahip Jezere kraterine yerleşecek. Aracın bu bölgeye inmesinin temel sebebi ise Mars’ta hayat var mı sorusunun bu kraterde cevap bulacağına inanılması olarak ifade ediliyor.

Perseverance uzay aracının Mars gezegenine inişi NASA TV üzerinden canlı olarak yayınlanırken, aynı anda Twitter, Youtube ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından da canlı olarak yayınlanacak.

Perverance aracı Mars’a isimleri götürdü

Perseverance uzay aracının Mars’a inmesi dünya çapında yankı uyandırdı. NASA tarafından başlatılan Mars’a adını gönder kampanyasına 10 milyon kişi başvurdu. Ülkemizde de yaklaşık 2.5 milyon insan adını Mars’a gönderdi.