Perseid meteor yağmuru yarın gerçekleşecek

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) senenin en iyi doğa olaylarından birisi olarak kabul ettiği Perseid yıldızları şu sıralarda dünyanın çeşitli yerlerinde görülmeye başlandı. Perseid yıldızlarının yaşatacağı görsel şölen, Ağustos ayının ortalarına doğru adeta zirve yapacak.

NASA, resmi intenet sitesinden yaptığı açıklamada Perseid’lerin en bol meteor yağışlarından birisi olduğunu ifade ederken saatte 50-100 arasında meteor görüldüğünü söyledi.

Perseid yıldızlarının bu yağışları dünyanın birçok yerinden gözlenebilecek fakat hava ve ışık kirliliğinin yoğun olduğu büyük şehirlerde görülmesi daha zor olacak. Bilim insanları bu sebeple bu doğa olayını gözlemlemek isteyen insanlara büyük şehirlerden uzak ve bulutsuz gecelerde bu olayı gözlemlemelerini tavsiye ediyor. Bunun yanında Sanal Teleskop Projesi, 10 Ağustos TSİ 17.00’den itibaren bu olayı canlı olarak yayınlayacak.