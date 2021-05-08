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Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü, ne zaman düzelir? Paribu Service Unavailable hatası ne demek?

Kripto para borsalarından biri olan Paribu'ya erişim sağlayamayan kullanıcılar Paribu neden açılmıyor, Paribu çöktü mü, ne zaman düzelir sorularına yanıt arıyor. Paribu erişim sorunuyla ilgili ayrıntılı bilgi haberimizde yer alıyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 01:11
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü, ne zaman düzelir? Paribu Service Unavailable hatası ne demek?
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Kripto para işlemlerinin gerçekleştirildiği Paribu uygulamasına gece saatlerinden beri erişim sağlanamıyor. BitTorrent ve Holo’nun artış göstermesi fakat Paribu’nun işlem yaptırmaması sonrasında kullanıcılar ‘Service Unavailable’ hatası ile karşılaştı.

Paribu çöktü mü?

Türkiye’nin en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Paribu’ya bir süredir erişim sağlanamıyor. Sosyal medyada Paribu etiketiyle başlık açan kullanıcılar bu platformlarda şikayetlerini dile getirdiler.

Service Unavailable hatası ne demek?

503 Service Unavailable hatası, web sunucusunun kullanılamadığı durumlarda meydana gelen bir http durum kodu hatasıdır. Bu hata herhangi bir web tarayıcısında, tabletlerde ve akıllı telefonlarda görülebilmektedir. Hatanın giderilmesi için sunucunun sorunu çözmesini beklemeli ya da intenet hattınızı yeniden başlatabilirsiniz.




Son Güncelleme: 08.05.2021 01:11
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Paribu çöktü MüParibu
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