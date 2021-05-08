Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü, ne zaman düzelir? Paribu Service Unavailable hatası ne demek?

Kripto para işlemlerinin gerçekleştirildiği Paribu uygulamasına gece saatlerinden beri erişim sağlanamıyor. BitTorrent ve Holo’nun artış göstermesi fakat Paribu’nun işlem yaptırmaması sonrasında kullanıcılar ‘Service Unavailable’ hatası ile karşılaştı.

Paribu çöktü mü?

Service Unavailable hatası ne demek?

Türkiye’nin en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Paribu’ya bir süredir erişim sağlanamıyor. Sosyal medyada Paribu etiketiyle başlık açan kullanıcılar bu platformlarda şikayetlerini dile getirdiler.

503 Service Unavailable hatası, web sunucusunun kullanılamadığı durumlarda meydana gelen bir http durum kodu hatasıdır. Bu hata herhangi bir web tarayıcısında, tabletlerde ve akıllı telefonlarda görülebilmektedir. Hatanın giderilmesi için sunucunun sorunu çözmesini beklemeli ya da intenet hattınızı yeniden başlatabilirsiniz.