Paramotor nedir? Paramotor hakkında bilgiler ve tarihçesi

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı Hakurk’ta teröristlere ait bir üs noktasında saldırı amaçlı kullanıldığı anlaşılan bir paramotor ele geçirilmesi sonrasında paramotorun ne olduğu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Paramotor nedir?
Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en güvenileni ve en basit aracıdır. Taşınması kolay bir motor yapısına sahip olan Paramotor yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır.
Paramotor Tarihçesi
Dünya da kullanılan ilk paramotor 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byne tarafından Essex’te kullanılmıştır. 1986 yılında Fransız La Mouette firmasının geliştirdiği yeni bir paramotor modeli, Fransa o dönemde ki buluşlar arasında en fazla meşhur olan ve en fazla tercih edilen buluşlardan olmuştur. İlk çıkışından itibaren sadece hobi aracı olarak kullanılan paramotorlar Avrupa’da hızla yayılmıştır. 13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma tarafından ilk defa motorlu üretilmiştir ve yine aynı şekilde hobi alanında en fazla tutulan buluş olmuştur.