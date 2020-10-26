Paramotor nedir? Paramotor hakkında bilgiler ve tarihçesi

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı Hakurk’ta teröristlere ait bir üs noktasında saldırı amaçlı kullanıldığı anlaşılan bir paramotor ele geçirilmesi sonrasında paramotorun ne olduğu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Paramotor nedir?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en güvenileni ve en basit aracıdır. Taşınması kolay bir motor yapısına sahip olan Paramotor yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır.

Paramotor Tarihçesi

Paramotor’lar motorlu yamaç paraşütleri veya Powered Paragliding(PPG) olarak bilinir. Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir sözcüktür. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. uçuş esnasında yerden yüksekliği tamamen pilota bağlı olan paramotorlar yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilirler. Dünya genelinde 20 yıllık bir geçmişi olan paramotorlar Türkiye’de son 10 yıllık süreçte yaygınlaşmıştır. Hobi uçuşları genellikte olmak üzere reklam ve haber amaçlı havadan fotoğraf ve video çekimler içinde kullanılabilmektedir. Paramotorlar genellikle çok daha ağır ve kontrolü daha zor olan yamaç paraşütlerinin motorlu hali olarak bilinmektedir. Motorsuz olarak kullanılan yamaç paraşütlerinden çok daha güvenlidir. Ayakla ve tekerlekli olarak hareket eden iki türü bulunmaktadır.

Dünya da kullanılan ilk paramotor 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byne tarafından Essex’te kullanılmıştır. 1986 yılında Fransız La Mouette firmasının geliştirdiği yeni bir paramotor modeli, Fransa o dönemde ki buluşlar arasında en fazla meşhur olan ve en fazla tercih edilen buluşlardan olmuştur. İlk çıkışından itibaren sadece hobi aracı olarak kullanılan paramotorlar Avrupa’da hızla yayılmıştır. 13 Haziran 2006 tarihinde Kanadalı Csaba Lemak adlı firma tarafından ilk defa motorlu üretilmiştir ve yine aynı şekilde hobi alanında en fazla tutulan buluş olmuştur.