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Papara SuperMassive 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Papara SuperMassive 2021 League of Legends güncel oyuncu kadrosu

2021 gelmesi ile LoL League of Legends kış mevsimi başladı. Lig’in iddialı isimleri yer arasında yer alan Papara SuperMassive LoL 2021 kadrosunda kimler mevcut?

05 Şubat 2021 Cuma 12:16
Papara SuperMassive 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Papara SuperMassive 2021 League of Legends güncel oyuncu kadrosu
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2021 Kış mevsimleri devam ederken League of Legends takımları için yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Birçok takım kendi takımı için değişikliğe gidiyor.  İddialı takımlar arasında yer alan Papara SuperMassive oyuncu kadrosunda kimleri bulunduracak? Her yıl düzenli şekilde düzenlenen League of Legends 2021 yılı için kitlesini değişik süprizler hazırlamaya devam ediyor.

Papara SuperMassive Yeni LoL kadrosu 2021

Üst Koridor : "Ragner" Onurcan Aslan  Geçen dönemde Galatasaray takımında oynayan oyuncu bu yıl SuperMassive transfer oldu. 20 yaşındaki oyuncu 2018 yılı itibari ile Espor hayatına başladı.
 

Ormancı: Tunahan "Kireas" Kevioğlu  Espor kariyerine 3 yıl önce başlayan başarılı oyuncu Beşiktaş ile yoluna başladı. Şu an SuperMassive’de yer alan oyuncu  önceden Dark Passage’de yer aldı.

 

Orta Koridor : Yunus Emre "Ksaez" Şahin  A takımında yer alan oyuncu yeni katıldı.
 

Alt Koridor : Muhammed Hasan "Kaori" Şentürk  Geçtiğimiz sezonun başarılı oyuncuları arasında yer alan oyuncu  bu yıl Papara’da yer alacak.

 

Destek : Batuhan "Absolute"Okta Eski SUP oyuncusu olan oyunu  Dark Passage takımında geçtiğimiz sene oynadı.

 

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 12:16
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Anahtar Kelimeler:
Papara SupermassiveLeague Of Legends2021 Kış
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