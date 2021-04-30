Oyunseverler Excalibur Clan'da biraraya geliyor!

Excalibur Clan, oyun dünyası ile ilgili merak edilen her şeyi kapsıyor. Oyunseverlerin e-spor ile ilgili bütün gelişmeleri öğrenebileceği, en yeni oyunlardan, en yeni donanımlara dek çeşitli dolu içeriklere erişim sağlayabileceği Excalibur Clan, yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Bireyselliğin ötesinde topluluğun meydana geldiği günümüz oyun dünyasına “Oyunda güç budur!” mesajı ile her alanda destek vermeye çalışan Casper, Excalibur Clan’la oyuncuları yeni buluşma yerlerine çağırıyor. Oyun severlere oyun ile ilgili içerikler oluşturma ve onlara kolay bir şekilde ulaşma imkanı sunan Clan’da, oyuncular Casper Excalibur tarafından desteklenen bol ödüllü tunuvalara da katılım sağlayabilecekler.

Clan’ın misyon olarak hedefi oyun severleri bir araya getirmek olurken, onlara sürpriz yapmayı, oyun severleri oyun ve e-spor ile ilgili tüm detaylar hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Oyuncuların bir topluluk içinde birbirleriyle iletişim kurmalarını ve yeni takımlar oluşturmalarını sağlayan Clan, oyuncuları Discord sunucularında birleştiriyor. Dist II toz yutmuş, Jungle’da mavi çalarken yakalanmış, en zorlu görevlerde duron kullandığı sırada arkalanmış bütün oyuncular artık Clan ile rahatlayacak. Çünkü arkalarını koruyacak takım arkadaşları artık Excalibur Clan’da onları bekliyor.