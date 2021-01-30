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Oyun telefonu ROG Phone 5 özellikleri

ROG serisinin dördüncü üyesi Asus'un oyun telefonu ROG Phone 5, artık TENAA sertifikalı. Modelin 5 mi yoksa 4 mü olarak adlandırılacağı henüz netlik kazanmasa da Doğu Asya ülkelerinde dört numaraya karşı batıl inançların varlığı ROG Phone 5 olmasını güçlendiriyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:43
Oyun telefonu ROG Phone 5 özellikleri
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Oyun telefonu ROG Phone 5 özellikleri ve dev pili

Oyun telefonları arasında önemli bir yere sahip olan ROG Phone serisi, iki haftalık sızıntıların ardından TENAA'ya geldi. Çin sertifikasyon kuruluşu TENAA, Uzakdoğu'dan gelen birçok telefonla ilgili ilk bilgileri sızdıran bir kurumdur.

ROG Phone 5, resmi görünümünün yanı sıra ekran, işlemci ve RAM kapasitesi gibi detayları da içeriyor. Beklendiği gibi Snapdragon 888 ile birlikte gelecek olan oyun telefonu 6.78 inçlik AMOLED ekran ile karşımızda olacak.

Batarya tarafında çift batarya kullanacak olan model 2 adet 3000mAH batarya ile gelecek. Toplam 6000 mAH batarya ile donatılan model, 12 GB RAM ile yüksek performans vaat ediyor.

Daha önce açıklandığı gibi 65W hızlı şarj özelliğine sahip olacak yeni ROG Phone oyun telefonu, Android 11 ile de piyasaya sürülecek.

Asus ROG Phone'un özelliklerinin yanı sıra tasarımda da farklılıklar var. Bu arada telefonun arkasındaki 05 sayısı da ROG Phone 5'in iddialarını güçlendiriyor.

İkinci ekran daha önce göründüğü gibi arkadan görünmektedir. Önceki modellerde ROG logosu varken, artık ROG logosu arka ekranda görülebiliyor ancak bu alanda çeşitli bildirimleri görebileceksiniz.

Temel tasarımda büyük bir değişiklikle karşılaşmamaktayız. Yine, öndeki çentik veya delikli kamera yerine, alt ve üst kenarlar yerinde kalıyor. Kameraların sayısı ve boyutu aynı olsa da bu kameraların özellikleri henüz açıklanmadı.



Son Güncelleme: 30.01.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
BataryaROGPhone 5RamAsus
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