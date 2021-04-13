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Oyun oynayarak para kazandıran oyunlar 2021 Oyna para kazan oyunları

Oyun oynayarak para kazandıran oyunlar son yıllarda giderek arttı. Maddi kazanç elde etmek isteyen oyun severler 2021 oyna para kazan oyunlarını araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 15:32
Oyun oynayarak para kazandıran oyunlar 2021 Oyna para kazan oyunları
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun tutkusu da giderek artmaya başladı. Özellikle bilgisayarların yanı sıra telefonlar üzerinden de oyun oynanmaya başlamasının ardından oyun oynamanın başka bir etkisi de ortaya çıktı.

İntenet üzerinden oynanan birçok oyun üzerinden kullanıcılara para kazanma imkanı da sağlanıyor. Oyun severler keyifli dakikalar geçirmenin yanı sıra oyun oynarken para kazanmaya da başladı.

Oyun oynayarak gerçek para kazanmak artık mümkün oldu. Çok sayıda kişi intenette oyun oynayarak maddi kazanç elde etmeye başladı. Maddi kazanç elde edilebilecek birçok oyun bulunmaktadır.

Para kazandıran oyunlar

Second Life

The Sims tarzında hazırlanan bu oyunda Linden Dolars adı verilen para gerçek paraya çevriliyor.

Exodus 3000

Dünya yaşanmaz bir hale gelmiş ve yeniden kurulacak olan dünya düzeninde bir imparatorluk inşa edilen oyunda Mars doları denen çevrimiçi para gerçek paraya çevrilmektedir.

League Of Legends

Seviye atlayıp karakter seviyesini üst sıralara taşıdığınızda hesabınıza oldukça yüksek seviyede maddi teklifler gelecektir. 10 bin doları bulan teklifler oyun içerisinde biliniyor.

Dota 2

Lol tarzında olan bu oyun, daha çok Lol gelişmiş ve dünya çapında oynanan versiyonudur. Oyunda karakter seviyesini arttırarak hesabınızı satabilir veya hesabınızdaki eşyaları satabilirsiniz.

Counter Strike Global Offensive

Aksiyon oyunu türündeki savaş oyununda alınan rütbelerle hesapların değeri artmaktadır. Yüksek rütbeli hesaplar satılabildiği gibi level alındıkça hesabın değeri de artmaktadır.

Rust

Hayatta kalma temalı bir oyun olan Rust, oyunda başarılı olan kişilere ödül vermektedir. Bu ödülleri satarak para kazanmak mümkündür.

H1Z1

Zombi istilasına karşı hayatta kalma savaşının verildiği oyunda elde edilen eşyalar steam üzerinden satılabiliyor.

Payday 2

Bir keskin nişancı oyunu olan Payday 2’de eşyaları satarak maddi kazanç elde edebilirsiniz.

Swagbucks

Swagbucks, oyun oynayarak para kazandıran siteler arasında en popüler olanıdır. Şimdiye kadar kullanıcılarına 200 milyon doları aşan ödeme yapmıştır. Swagbucks’ın üyesi olduktan sonra, oyun tunuvalarına katılmak için kullanabileceğiniz 10 $ ‘lık bir krediye sahip olacaksınız, eğer iyi oynar ve kazanırsanız, birçok ödüle sahip olabilirsiniz.

Inbox Dollars

Hesabınızı açtıktan sonra, 5 ABD doları kazanırsınız. Online alışveriş yaparak, video izleyerek, anketleri doldurarak, yarışmalara katılarak, web aramalarını gerçekleştirerek vb. Ödüller kazanabilirsiniz. 40 dolara ulaştığınızda ödeme alacaksınız.

Cash Crate

Cash Crate 2006 yılında kuruldu ve şimdi kullanıcılarına ödeme yapan güvenilir sitelerden biri olduğunu kanıtlayan 2 milyon kullanıcıya sahiptir. Oyun kullanıcılara 12 farklı tunuvaya katılma şansı sunar. Bu tunuvalara birkaç puanla girilir ve kazanan ödülün sahibi olur.

GSN Cash Games

GSN Cash Games, 50 dolara kadar para kazandıran bir oyun sitesidir. WorldWinner olarak bilinen site 2021 yılında yeni adıyla en çok oynanan siteler arasına girdi. Hemen her kategoride oyunların olduğu sitedeki oyunları kazanarak maddi kazanç elde edebilirsiniz.

App Cent

Sitede 1000 puan 1 dolara karşılık gelmektedir. Oynadığınız oyunlarda ne kadar puan elde ederseniz bu puanları dolara çevirerek alabilirsiniz.

Clip2Play

Çok iyi oyun oynadığınızı düşünüyorsanız bu siteye girebilirsiniz. Sitede oyuncular oldukça iyi ve güçlüdür. Her kazanılan oyun için 10 puan alınır ve belli bir miktar toplandığında puanlar dolara çevrilebilir.

Bingo Zone

1 $’dan para kazanmaya başlayacak ve bir kazanan açıklanana kadar para artacak. Beklemek zorunda değilsiniz çünkü sürekli bir Bingo turu devam ediyor, böylece zaman kaybetmeden katılabilirsiniz.

Bingo For Money

2002 yılında kurulan bu sitede tombala sevenler için en ideal site olarak öne çıkıyor. Oyunlarda çok farklı ödüller verilebildiği gibi bu ödülleri dolara çevrilmektedir.

Ayrıca, 4,335 $ ‘dan başlayan dört jackpot yer alabilir ve 931,387 $’ a kadar çıkabilirsiniz. Kart başına fiyatlar 25 sentten başlar ve 2,5 dolara kadar gider. Ayrıca ücretsiz Bingo Kartları olan oyunlarda da yer alabilirsiniz.

Slingo

Slingo, lansmanından sadece birkaç yıl sonra popüler hale gelen Bingo ve Slot oyunlarının birleşimidir. 2016 yılında açılmasına rağmen en çok oynanan ve para kazandıran sitelerden biri olan Slingo’da kredi kartınızı doğrulamanız halinde 5 sterlin promosyon ödülü verilmektedir. Her Slingo tunuvası 1 saat sürmekte ve 5.000 jetona kadar oyun devam etmektedir.

Dollar Candy

Sitede sorulan bulmacaları bilen kişiler bilinen her bulmaca kadar para kazanmaktadır. Bulmaca sevenler en için en ideal oyunlardan biri olan site oldukça yüksek ödüller vermektedir.

Bulmacalar 0,99 dolarla açılır ve 4 kullanıcı oyuna başlar. Bulmacayı en hızlı şekilde çözen kişi ödülü alır.

Twicth TV

Oyun sitelerinin yanı sıra kendi sevdiğiniz oyunları Twicth TV üzerinden açtığınız yayınlarda oynayarak izleyici sayınızın artması durumunda kanal size maddi kazanç elde etme şansı da sunmaktadır. Kanal içerisinde oyunları izleyen kitleye ulaşarak belli bir sayıda izlenme sağlanması durumunda para kazanılabilir.




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:32
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OyunGamesPara KazanOnline
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