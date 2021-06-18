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Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri

Oyun severlerin en zorlandığı konulardan biri de kendilerine oyun içinde nick bulma konusu. Oyun nickleri arayanlar için haberimizde birbirinden farklı, daha önce hiç kullanılmamış nicklere yer verdik. İşte detaylar...

18 Haziran 2021 Cuma 09:24
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
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Oyun nicki nedir?

Oyun oynamayı sevenler oyun profili oluştururken en çok da nickname kısmında düşünüyorlar. Benzersiz nickler kullanmak isteyenler intenetten de konuya ilişkin araştırma yapıyor. Geçmişten bu yana efsane olmuş birçok nickname var. Eğer oyun içinde kullandığınız nickler akılda kalıcı ve dikkat çekici olursa bu sayede rakiplerinize de korku salabilirsiniz. Nickname ise oyunlarda ya da sohbet sayfalarında kullanılan takma isimlerdir. Bir nevi mahlas denilebilir.

Oyunlar için Türkçe nickler

Nickler yalnızca oyun oynarken değil aynı zamanda sosyal medya hesaplarında da kullanılıyor. Eğer kendinize uygun bir nick arıyorsanız haberin içerisinde sizlerle paylaştığımız nicklerden yararlanabilirsiniz. Öneğin Pubg Mobile oyuncusu Mezarcı, bilindik bir nicdir ve Pubg oynayan herkes bilir.

Kız nickleri

Genel olarak erkeklerin daha çok oyun oynadığı düşünülse de kızlarda oldukça çok oyun oynuyorlar. Dolayısıyla kızlar için de oldukça yaratıcı nicknameler var.

  1. Amazon : Amazon
  2. Majesty : majeste
  3. Anomoly : anomoly
  4. Malice : kötü niyet
  5. Banshee : ölüm perisi
  6. Mannequin : Manken
  7. Belladonna : Belladonna
  8. Minx : Sürtük
  9. Beretta : BerettaMirage : serap
  10. Black Beauty : Siyah güzellik
  11. Nightmare : Kâbus
  12. Calypso : Kalipso
  13. Nova : Nova
  14. Carbon : Karbon
  15. Pumps : Pompalar
  16. Cascade : Çağlayan
  17. Raven : kuzgun
  18. Colada : Colada
  19. Resin : Reçine
  20. Cosma : Cosma
  21. Riveter : Riveter
  22. Cougar : Puma
  23. Rogue : düzenbaz
  24. Countess : kontes
  25. Roulette : Rulet
  26. Enchantress : büyücü kadın
  27. Shadow : Gölge
  28. Enigma : bilmece
  29. Siren : Siren
  30. Femme Fatale : Femme Fatale
  31. Stiletto : kama

En iyi oyuncu nickleri

Haberimizde yayınladığımız listede hem oyunlarda hem de forum sayfalarında kullanabileceğiniz oldukça farklı nickler yer alıyor. Buradaki nicklerden yararlanarak en farklı ve çekici nickleri deneyebilirsiniz.

Erkek oyuncu nickleri

Erkekler için nick oldukça önemli bir unsur. Çünkü oyun oynarken kendilerine taktıkları isimlerin karşı tarafı etkileyecek ve oyunda başarılı olduklarını gösterecek nickler kullanmak istiyorlar. Son zamanlarda oyunların ve oyun oynayanların da sayısı arttığı için nick seçimi daha da zorlaştı.  

  Sniper : Keskin Nişancı

  Expert Murderer : Uzman Katil

  Fight Freedom : Mücadele Özgürlüğü

  Hyper : Aşırı

  Pluto : Plüton

  Alpha : Alfa

  Death Warrior : Ölüm Savaşçısı

  Lethal Animal : Ölümcül Hayvan

  Ghost Killer : Hayalet Katil

  Ghost Pasha : Hayalet Paşa

  Zombie Rotten : Çürümüş Zombi

  The Crucial : Önemli

  Jester : Soytarı

  Pogue : Pogue

  Jigsaw : Jigsaw

  Prometheus : Prometheus

  Bearded Angler : Sakallı Fener Balığı

  Joker’s Grin : Joker’in Sırları

  Psycho Thinker : Psiko Düşüncesi

  Beetle King : Böcek Kral

  Judge : Hakim

  Pusher : İtici

  Riff Raff : Ayak Takımı

  Ruling : Yönetmek

  Irresistible : Dayanılmaz

  Watch And Lean : İzle ve Öğren

  Who is Powerful : Kim Güçlü

  Nothing Man : Boş Adam

  Blister : Kabarcık

  Roadblock : Barikat

  Keystone : Kilit Taşı

  Rooster : Horoz

  Bowler : Top Atan Oyuncu

  Lead Soldiers : Kurşun Askerler

  Gravity : Yerçekimi

  Team Star : Takım Yıldızı

  Sandbox : Kum Havuzu

  Breadmaker : Ekmek Yapıcı

  Kill Switch : Öldürme Anahtarı

  Scrapper : Kavgacı Tip

  Kitchen : Mutfak

  Sexual Chocolate : Cinsel Çikolata

  Bugger : Herif

  Mortal Resistance : Ölümcül Direniş

  Judge World : Dünyaya Hakim

  Shut It Down : Kapa Çeneni

  Imagine Perest : Hayal Perest

  Fearless : Korkusuz

  Fear : Korku

  Shadow Chaser : Gölge Kovalayıcı

  Candy Butcher : Şeker Kasabı

  Liquid Science : Sıvı Bilimi

  Shooter : Atıcı

  Capital : Başkent

  Little Cobra : Küçük Kobra

  Captain Peroxide : Yüzbaşı Peroxide

  Prisoners : Mahkumlar

  Creative : Yaratıcı

  Creature : Yaratık

  The Order : Emir Veren

  Little General : Küçük General

  Skull Crusher : Kafatası Kırıcı

  Slow Trot : Yavaş Sürat

  Mad Irishman : Deli İrlandalı

  Snake Eyes : Yılan Gözlü

  Mad Jack : Deli Jack

  Snow Hound : Kar Tanesi

  Chuckle : Kıkırdama

  Mad Rascal : Deli Kerata

  Sofa King : Kanepe Kral

  Commando : Komando

  Speed well : Hız İyi

  Cool Whip : Serin Kırbaç

  Marbles : Misketler

  Spider Fuji : Örümcek Fuji

  Cosmo : Cosmo

  Married Man : Evli Adam

  Squats : İzinsiz Yerleşmek

  Crash : Çarpışma , Parçalanma

  Mental : Zihinsel

  Stacker of Wheat : Buğday İstifleyici

  Crazy Eights : Çılgın Sekizler

  Mercury Rebon : Mercury Yeniden Doğuş

  Sugar Man : Şeker Adam

  Crossfire : Çapraz Ateş

  Dark Saga : Karanlık Destanı

  Desert Rain : Çöl Yağmuru

  Young Crew : Genç Ekip

  Fight For Honor : Şeref İçin Savaş

  Victory : Zafer

  Suicide Jockey : İntihar Jokeyi

  Cross Thread : Çapraz Konu

  Midnight Rambler : Gece Yarısı

  Swamp Masher : Bataklık Makinesi

  Midnight War : Gece Yarısı Savaşı

  Swerve : Saptırmak

  Dancing Madman : Dans Deli Adam

  Mindless Bobcat : Zihinsel Vaşak

  Tacklebox : Takım Çantası

  Dangle : Sarkıtmak

  Mr. 44 : Bay 44

  Take Away : Paket Servisi

  Dark Horse : Kara At

  Mr. Fabulous : Bay Muhteşem

  Mr. Gadget : Bay Hile

  The China Wall : Çin Duvarı

  Desert Haze : Çöl Haze

  Mr. Lucky : Bay Şanslı

  The Dude : Ahbap

  Digger : Kazıcı

  Mr. Peppermint : Bay Nane

  The Flying Mouse : Uçan Fare

  Disco Thunder : Disco Gök Gürültüsü

  Mr. Spy : Bay Spy

  Tutorials : Öğretiçi, Göstericiler

  Pole Star : Önder, Lider, Kutup Yıldızı

  Guiding : Yol Gösteren, Rehberlik

  Game Mafia : Oyun Mafyası

  Silent Death : Sessiz Ölüm

  The Happy Jock : Mutlu İskoçyalı

  Disco Potato : Disco Patates

  Dr. Cocktail : Kokteyl

  Mr. Wholesome : Bay Yararlı

  Thrasher : Batöz

  Dredd : Dredd

  Mud Pie Man : Çamurluk Pastası

  Toe : Ayak parmağı

  Dropkick : Damla Vuruşu

  Drop Stone : Damla Taş

  Murmur : Hırıltı

  Justice : Özgürlük İçin, Adalet

  Sun Set : Gün Batımı

  Special Forces : Özel Kuvvetler

  Strong Union : Güçlü Birlik

  Tough Nut : Sert Somun

  Drugstore Cowboy : Eczane Kovboyu

  Nacho : Nacho

  Trip : Gezi

  Easy Sweep : Kolayca Tarama

  Natural Mess : Doğal Karışıklık

  Troubadour : Ozan

  Electric Player : Elektrikli Oyuncu

  Necromancer : Büyücü

  Tunip King : Şövalye Kral

  Esquire : Bey

  Twitch : Seğirme

  Fast Draw : Hızlı Çizim

  Angel Of Death : Ölüm Meleği

  Ice Wizard : Buz Sihirbazı

  Electric Wizard : Elektrik Sihirbazı

  Wet Water : Islak Su

  Hot Fire : Sıcak Ateş

  Ice Cold : Buz Soğuğu

  The Nightmare : Kabus

  Nessie : Nessie

  Vagabond Warrior : Serseri Savaşçı

  Flakes : Flakes

  New Cycle : Yeni Döngü

  Voluntary : Gönüllü

  Flint : Çakmaktaşı

  Nickname Master : Takma Ad Ustası

  Vortex : Girdap

  Freak : Anormal

  Nightmare King : Kabus Kralı

  Washer : Yıkayıcı

  Strong Hold : Güçlü Tutuş

  Dream Theater : Hayal Tiyatrosu

  Insomnia : Uykusuzluk

  Maniacs Army : Manyak Ordusu

  Gas Man : Gaz Adamı

  Night Train : Gece Treni

  Glyph : Kabartma

  Old Man Winter : İhtiyar Kış

  Wheels : Tekerlekler

  Grave Digger : Mezar Kazıcı

  Old Orange Eyes : Eski Turuncu Gözler

  Wooden Man : Ahşap Adam

  Lion : Aslan

  Eagle : Kartal

  Canary : Kanarya

  Road Warrior : Yol Savaşçısı

  İnfantry : Piyade

  Soldier : Asker

  Guillotine : Giyotin

  Old Regret : Eski Pişmanlık

  Woo Woo : Woo Woo

  Gunhawk : Silah Şahin

  Onion King : Soğan Kralı

  Yellow Menace : Sarı Tehlike

  High Kingdom Warrior : Yüksek Krallık Savaşçısı

  Osprey : Balık Kartalı

  Zero Charisma : Sıfır Karizma

  Highlander : İskoçyalı Monk

  Final Battle : Son Savaş

  Power And Rich : Güç ve Zengin

  Overrun : Aşmak

  Zesty Dragon : Zesty Dragon

  Defend YourSeLf : Kendini Savun

  MindLess Rookie : Zihinsiz Çaylak

  Rookie : Çaylak

  Massive Stroke : Büyük Darbe

  Free Power Ful : Parasız Güçlü

  Last Shot : Son Vuruş

  Recent Fighters : Son Savaşçılar

  Purposeless : Amaçsız

  Creation Epic : Yaratılış Destanı

  Stinging Strokes : Acıtan Vuruş

  UnconscionabLe : İnsafsız

  Fairy Tale : Peri Masalı

  Fearless Fighter : Korkusuz Savaşçı

  Fearful Warrior : Korkulu Savaşçı

  Doctor Healer : Şifacı Doktor

  Crocodile : Timsah

Şekilli Nickler

Nick kullanan bazı kişiler nicklerinin şekillerini de farklı yapmak istiyorlar. Eğer sizde şekilli nickler kullanmak istiyorsanız aşağıdaki listeden en sevdiğinizi seçebilirsiniz.

  1. ◥꧁དᏕYᏓ༒ᎾᎡᎢᎬᏚᎬཌ꧂◤
  3. ༒₲Ⱡ₳Đł₳₮ØⱤ༒
  4. ꧁ŠԩąƉŏώ❥•҉ǤaϻeⱤ꧂
  5. ꧁༒Fierro༒꧂
  6. ₦Ї₦ℑ₳-₢₳₥₤R
  7. ĎâŘk°ØmÈğĄ
  8. ꧁♥テⱠØ₱łł♥꧂
  9. ꧁Prettψ BØψ꧂
  10. ★彡[Geek]彡★
  11. 冰|•sγςτңε
  12. Ł۝ηℇ Ѿཞℓ єя
  13. ☆°Zeyrox°☆
  14. ꧁ঔৣ☬✞ ✞☬ঔৣ꧂
  15. ツѕereɴιтy нαѕн❥ツ
  16. ▪︎《☆》~§ķýłēx~《☆》▪︎
  17. ᎷᏒ★Gamer★࿐
  18. ꧁HR꧂ ♛• •♛™︎
  19. ༺๖ۣۣۜLeͥgeͣnͫ๖ۣۣۜD༻թг๏
  20. ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂

 

Sevgililer için oyuncu nickleri

Beraber oyun oynayan çiftler oyunda da daha uyumlu olabilmek için nicklerini uyumlu seçmeye çalışıyorlar. Eğer siz de oyununuzu sevgilinizle oynuyorsanız aşağıdaki nicklerden birini kullanabilirsiniz.

  • Kurt – Kuzu
  • Uçamayan Ayı – Uçamayan Fil
  • Pan – Kek
  • Sarı – Kırmızı
  • Ateş – Su
  • Bay Mavi – Byn Mavi
  • Biz – Biriz
  • Sen – Ben

Birbirine uyumlu sevgili nickleri

Sevgilinizle oynadığınız oyundu uyumlu nickler kullanmak istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Erkek

Kız

Rakı

Balık

Yang

Ying

Romeo

Juliet

Lee

Carter

Süleyman

Hürrem

Ezel

Eyşan

Shrek

Fiona

Bear

Honey

Neo

Trinity

Votka

Vişne

 

 

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 09:24
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