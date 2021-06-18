Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri

Oyun nicki nedir?
Oyun oynamayı sevenler oyun profili oluştururken en çok da nickname kısmında düşünüyorlar. Benzersiz nickler kullanmak isteyenler intenetten de konuya ilişkin araştırma yapıyor. Geçmişten bu yana efsane olmuş birçok nickname var. Eğer oyun içinde kullandığınız nickler akılda kalıcı ve dikkat çekici olursa bu sayede rakiplerinize de korku salabilirsiniz. Nickname ise oyunlarda ya da sohbet sayfalarında kullanılan takma isimlerdir. Bir nevi mahlas denilebilir.
Oyunlar için Türkçe nickler
Nickler yalnızca oyun oynarken değil aynı zamanda sosyal medya hesaplarında da kullanılıyor. Eğer kendinize uygun bir nick arıyorsanız haberin içerisinde sizlerle paylaştığımız nicklerden yararlanabilirsiniz. Öneğin Pubg Mobile oyuncusu Mezarcı, bilindik bir nicdir ve Pubg oynayan herkes bilir.
Kız nickleri
Genel olarak erkeklerin daha çok oyun oynadığı düşünülse de kızlarda oldukça çok oyun oynuyorlar. Dolayısıyla kızlar için de oldukça yaratıcı nicknameler var.
- Amazon : Amazon
- Majesty : majeste
- Anomoly : anomoly
- Malice : kötü niyet
- Banshee : ölüm perisi
- Mannequin : Manken
- Belladonna : Belladonna
- Minx : Sürtük
- Beretta : BerettaMirage : serap
- Black Beauty : Siyah güzellik
- Nightmare : Kâbus
- Calypso : Kalipso
- Nova : Nova
- Carbon : Karbon
- Pumps : Pompalar
- Cascade : Çağlayan
- Raven : kuzgun
- Colada : Colada
- Resin : Reçine
- Cosma : Cosma
- Riveter : Riveter
- Cougar : Puma
- Rogue : düzenbaz
- Countess : kontes
- Roulette : Rulet
- Enchantress : büyücü kadın
- Shadow : Gölge
- Enigma : bilmece
- Siren : Siren
- Femme Fatale : Femme Fatale
- Stiletto : kama
En iyi oyuncu nickleri
Haberimizde yayınladığımız listede hem oyunlarda hem de forum sayfalarında kullanabileceğiniz oldukça farklı nickler yer alıyor. Buradaki nicklerden yararlanarak en farklı ve çekici nickleri deneyebilirsiniz.
Erkek oyuncu nickleri
Erkekler için nick oldukça önemli bir unsur. Çünkü oyun oynarken kendilerine taktıkları isimlerin karşı tarafı etkileyecek ve oyunda başarılı olduklarını gösterecek nickler kullanmak istiyorlar. Son zamanlarda oyunların ve oyun oynayanların da sayısı arttığı için nick seçimi daha da zorlaştı.
Sniper : Keskin Nişancı
Expert Murderer : Uzman Katil
Fight Freedom : Mücadele Özgürlüğü
Hyper : Aşırı
Pluto : Plüton
Alpha : Alfa
Death Warrior : Ölüm Savaşçısı
Lethal Animal : Ölümcül Hayvan
Ghost Killer : Hayalet Katil
Ghost Pasha : Hayalet Paşa
Zombie Rotten : Çürümüş Zombi
The Crucial : Önemli
Jester : Soytarı
Pogue : Pogue
Jigsaw : Jigsaw
Prometheus : Prometheus
Bearded Angler : Sakallı Fener Balığı
Joker’s Grin : Joker’in Sırları
Psycho Thinker : Psiko Düşüncesi
Beetle King : Böcek Kral
Judge : Hakim
Pusher : İtici
Riff Raff : Ayak Takımı
Ruling : Yönetmek
Irresistible : Dayanılmaz
Watch And Lean : İzle ve Öğren
Who is Powerful : Kim Güçlü
Nothing Man : Boş Adam
Blister : Kabarcık
Roadblock : Barikat
Keystone : Kilit Taşı
Rooster : Horoz
Bowler : Top Atan Oyuncu
Lead Soldiers : Kurşun Askerler
Gravity : Yerçekimi
Team Star : Takım Yıldızı
Sandbox : Kum Havuzu
Breadmaker : Ekmek Yapıcı
Kill Switch : Öldürme Anahtarı
Scrapper : Kavgacı Tip
Kitchen : Mutfak
Sexual Chocolate : Cinsel Çikolata
Bugger : Herif
Mortal Resistance : Ölümcül Direniş
Judge World : Dünyaya Hakim
Shut It Down : Kapa Çeneni
Imagine Perest : Hayal Perest
Fearless : Korkusuz
Fear : Korku
Shadow Chaser : Gölge Kovalayıcı
Candy Butcher : Şeker Kasabı
Liquid Science : Sıvı Bilimi
Shooter : Atıcı
Capital : Başkent
Little Cobra : Küçük Kobra
Captain Peroxide : Yüzbaşı Peroxide
Prisoners : Mahkumlar
Creative : Yaratıcı
Creature : Yaratık
The Order : Emir Veren
Little General : Küçük General
Skull Crusher : Kafatası Kırıcı
Slow Trot : Yavaş Sürat
Mad Irishman : Deli İrlandalı
Snake Eyes : Yılan Gözlü
Mad Jack : Deli Jack
Snow Hound : Kar Tanesi
Chuckle : Kıkırdama
Mad Rascal : Deli Kerata
Sofa King : Kanepe Kral
Commando : Komando
Speed well : Hız İyi
Cool Whip : Serin Kırbaç
Marbles : Misketler
Spider Fuji : Örümcek Fuji
Cosmo : Cosmo
Married Man : Evli Adam
Squats : İzinsiz Yerleşmek
Crash : Çarpışma , Parçalanma
Mental : Zihinsel
Stacker of Wheat : Buğday İstifleyici
Crazy Eights : Çılgın Sekizler
Mercury Rebon : Mercury Yeniden Doğuş
Sugar Man : Şeker Adam
Crossfire : Çapraz Ateş
Dark Saga : Karanlık Destanı
Desert Rain : Çöl Yağmuru
Young Crew : Genç Ekip
Fight For Honor : Şeref İçin Savaş
Victory : Zafer
Suicide Jockey : İntihar Jokeyi
Cross Thread : Çapraz Konu
Midnight Rambler : Gece Yarısı
Swamp Masher : Bataklık Makinesi
Midnight War : Gece Yarısı Savaşı
Swerve : Saptırmak
Dancing Madman : Dans Deli Adam
Mindless Bobcat : Zihinsel Vaşak
Tacklebox : Takım Çantası
Dangle : Sarkıtmak
Mr. 44 : Bay 44
Take Away : Paket Servisi
Dark Horse : Kara At
Mr. Fabulous : Bay Muhteşem
Mr. Gadget : Bay Hile
The China Wall : Çin Duvarı
Desert Haze : Çöl Haze
Mr. Lucky : Bay Şanslı
The Dude : Ahbap
Digger : Kazıcı
Mr. Peppermint : Bay Nane
The Flying Mouse : Uçan Fare
Disco Thunder : Disco Gök Gürültüsü
Mr. Spy : Bay Spy
Tutorials : Öğretiçi, Göstericiler
Pole Star : Önder, Lider, Kutup Yıldızı
Guiding : Yol Gösteren, Rehberlik
Silent Death : Sessiz Ölüm
The Happy Jock : Mutlu İskoçyalı
Disco Potato : Disco Patates
Dr. Cocktail : Kokteyl
Mr. Wholesome : Bay Yararlı
Thrasher : Batöz
Dredd : Dredd
Mud Pie Man : Çamurluk Pastası
Toe : Ayak parmağı
Dropkick : Damla Vuruşu
Drop Stone : Damla Taş
Murmur : Hırıltı
Justice : Özgürlük İçin, Adalet
Sun Set : Gün Batımı
Special Forces : Özel Kuvvetler
Strong Union : Güçlü Birlik
Tough Nut : Sert Somun
Drugstore Cowboy : Eczane Kovboyu
Nacho : Nacho
Trip : Gezi
Easy Sweep : Kolayca Tarama
Natural Mess : Doğal Karışıklık
Troubadour : Ozan
Electric Player : Elektrikli Oyuncu
Necromancer : Büyücü
Tunip King : Şövalye Kral
Esquire : Bey
Twitch : Seğirme
Fast Draw : Hızlı Çizim
Angel Of Death : Ölüm Meleği
Ice Wizard : Buz Sihirbazı
Electric Wizard : Elektrik Sihirbazı
Wet Water : Islak Su
Hot Fire : Sıcak Ateş
Ice Cold : Buz Soğuğu
The Nightmare : Kabus
Nessie : Nessie
Vagabond Warrior : Serseri Savaşçı
Flakes : Flakes
New Cycle : Yeni Döngü
Voluntary : Gönüllü
Flint : Çakmaktaşı
Nickname Master : Takma Ad Ustası
Vortex : Girdap
Freak : Anormal
Nightmare King : Kabus Kralı
Washer : Yıkayıcı
Strong Hold : Güçlü Tutuş
Dream Theater : Hayal Tiyatrosu
Insomnia : Uykusuzluk
Maniacs Army : Manyak Ordusu
Gas Man : Gaz Adamı
Night Train : Gece Treni
Glyph : Kabartma
Old Man Winter : İhtiyar Kış
Wheels : Tekerlekler
Grave Digger : Mezar Kazıcı
Old Orange Eyes : Eski Turuncu Gözler
Wooden Man : Ahşap Adam
Lion : Aslan
Eagle : Kartal
Canary : Kanarya
Road Warrior : Yol Savaşçısı
İnfantry : Piyade
Soldier : Asker
Guillotine : Giyotin
Old Regret : Eski Pişmanlık
Woo Woo : Woo Woo
Gunhawk : Silah Şahin
Onion King : Soğan Kralı
Yellow Menace : Sarı Tehlike
High Kingdom Warrior : Yüksek Krallık Savaşçısı
Osprey : Balık Kartalı
Zero Charisma : Sıfır Karizma
Highlander : İskoçyalı Monk
Final Battle : Son Savaş
Power And Rich : Güç ve Zengin
Overrun : Aşmak
Zesty Dragon : Zesty Dragon
Defend YourSeLf : Kendini Savun
MindLess Rookie : Zihinsiz Çaylak
Rookie : Çaylak
Massive Stroke : Büyük Darbe
Free Power Ful : Parasız Güçlü
Last Shot : Son Vuruş
Recent Fighters : Son Savaşçılar
Purposeless : Amaçsız
Creation Epic : Yaratılış Destanı
Stinging Strokes : Acıtan Vuruş
UnconscionabLe : İnsafsız
Fairy Tale : Peri Masalı
Fearless Fighter : Korkusuz Savaşçı
Fearful Warrior : Korkulu Savaşçı
Doctor Healer : Şifacı Doktor
Crocodile : Timsah
Şekilli Nickler
Nick kullanan bazı kişiler nicklerinin şekillerini de farklı yapmak istiyorlar. Eğer sizde şekilli nickler kullanmak istiyorsanız aşağıdaki listeden en sevdiğinizi seçebilirsiniz.
- ◥꧁དᏕYᏓ༒ᎾᎡᎢᎬᏚᎬཌ꧂◤
- ༒₲Ⱡ₳Đł₳₮ØⱤ༒
- ꧁ŠԩąƉŏώ❥•҉ǤaϻeⱤ꧂
- ꧁༒Fierro༒꧂
- ₦Ї₦ℑ₳-₢₳₥₤R
- ĎâŘk°ØmÈğĄ
- ꧁♥テⱠØ₱łł♥꧂
- ꧁Prettψ BØψ꧂
- ★彡[Geek]彡★
- 冰|•sγςτңε
- Łηℇ Ѿཞℓ єя
- ☆°Zeyrox°☆
- ꧁ঔৣ☬✞ ✞☬ঔৣ꧂
- ツѕereɴιтy нαѕн❥ツ
- ▪︎《☆》~§ķýłēx~《☆》▪︎
- ᎷᏒ★Gamer★࿐
- ꧁HR꧂ ♛• •♛™︎
- ༺๖ۣۣۜLeͥgeͣnͫ๖ۣۣۜD༻թг๏
- ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
Sevgililer için oyuncu nickleri
Beraber oyun oynayan çiftler oyunda da daha uyumlu olabilmek için nicklerini uyumlu seçmeye çalışıyorlar. Eğer siz de oyununuzu sevgilinizle oynuyorsanız aşağıdaki nicklerden birini kullanabilirsiniz.
- Kurt – Kuzu
- Uçamayan Ayı – Uçamayan Fil
- Pan – Kek
- Sarı – Kırmızı
- Ateş – Su
- Bay Mavi – Byn Mavi
- Biz – Biriz
- Sen – Ben
Birbirine uyumlu sevgili nickleri
Sevgilinizle oynadığınız oyundu uyumlu nickler kullanmak istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.
|
Erkek
|
Kız
|
Rakı
|
Balık
|
Yang
|
Ying
|
Romeo
|
Juliet
|
Lee
|
Carter
|
Süleyman
|
Hürrem
|
Ezel
|
Eyşan
|
Shrek
|
Fiona
|
Bear
|
Honey
|
Neo
|
Trinity
|
Votka
|
Vişne