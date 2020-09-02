Oyun laptopu alacaklara 10 adet oyun canavarı laptop tavsiyesi

Günümüzde Bilgisayar oyunları çok ilgi çekmektedir. Yeni oyunların hem grafikleri hem de istediği sistem gereksinimleri oyuncuları yeni bilgisayar almaya yöneltiyor. Oyuncular ise masaüstünden daha çok dizüstü bilgisayar almak istiyor. Oyuncuların yönelebileceği sistemi en iyi bilgisayarlar ise:,

LENOVA LEGİON Y530 DİZİÜSTÜ BİLGİSAYARI:

Harika bir sistemi olan Legion’ da oyunlardan harika zevk alabilirsiniz. Pil seviyesi biraz düşük olsa da bilgisayar performansı ile bu açığı kapatır. Özellikleri ise:

* GTX 1050 2 GB Grafik Kartı, 15.6 İnç Full HD Ekran

*Intel Core i7 8750H İşletim Sistemi

*16 Gigabayt RAM

*1 Terabayt HDD ile Depolama Alanı

CASPER EXCALIBUR DİZİSTÜ BİLGİSAYARI:

Sevilen Casper markasının en çok beğeni toplayan dizüstü bilgisayarlarından biridir ve fiyatı özelliklerine göre uygundur. Özellikleri ise:

* GTX 1050 3 Gigabayt Grafik Kartı, 15.6 inç Full HD Ekran

*Intel Core i5 9300H İşletim Sistemi

*8 Gigabayt RAM

*480 GB SSD ile Depolama Alanı

ASUS ROG XEPYRUS S GX701 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR:

Asus firmasının çıkarttığı sistem gereksinimleri en iyi modellerden birisidir. Özellikleri ise:

* NVİDİA RTX 2080 Grafik Kartı, 17. 3 İnç Yüksek Çözünürlüklü 144 Hertz Ekran

*Intel Core i7 8750H İşletim sistemi

*24 Gigabayt Ram

* 1 Terabayt M. 2 SSD ile Depolama Alanı

MONSTER ABRA A5 V15.3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR:

Laptop performansı ile kalmayıp estetiği ile oyuncuların aklını başından almıştır. Bilgisayarın amacı adeta oyuncuyu oyunun içine çekmektedir. Özellikleri ise:

* GTX 1050 3 GB Grafik Kartı, 15.6 İnç MAT kaplamalı LED Ekran

*Intel Core i5 9300H İşletim Sistemi

*8 Gigabayt RAM

*240 GB SSD ile Depolama Alanı

MONSTER TULPAR T7 V19.4 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR:

Monster’ ın en sevilen dizüstü bilgisayarlarından biridir. İşletim sistemiyle ses getiren dizüstü bilgisayar diğer özellikleri ile de dikkat çeker. Özellikleri ise:

*RTX 2060 6 Gigabayt Grafik Kartı, 17.2 inçlik Full HD 144 Hertz Mat LED Ekran

*Intel Core i7 9750H İşletim Sistemi

*16 Gigabayt RAM

*256 GB M.2 SSD ile Depolama Alanı

MSI GF63 THIN 9 SC- 058XTR DİZİSTÜ BİLGİSAYARI:

MSI’ ın yapmış olduğu ilgi çeken dizistü bilgisayarlardan biridir. Tasarımı sade olsa da performansı etkileyicidir. Özellikleri ise:

*4 Gigabayt Grafik Kartı, 15.6 İnç Ekran, GTX 1650

*Intel i5 9300H İşletim Sistemi

*8 Gigabayt RAM

*256 Gigabayt SSD ile Depolama Alanı

ASUS FX505GD- BQ108T DİZİSTÜ BİLGİSAYAR:

Fiyatı düşük işlevi büyük bir bilgisayardır ve estetiği ile bile oyuncuların beğenisini üzerine çeker. Özellikleri ise:

*GTX 1050 4 Gigabayt Ekran Kartı, 15. 6 İnç FHD Ekran

*Asus FX505GD – BQ108T Laptop Sistem Özellikleri şu şekildedir;

*İşlemci: i5 8300H

*Sistem Belleği: 8 GB

*Depolama: 256 GB SSD

*Ekran Kartı: 15.6 İnç Full HD, GTX 1050 4 GB Grafik Kartı

ACER PREDATOR HELIOS 300 DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI:

Oyuncuların en beğendiği bilgisayar olan Acer Predator Helıos akıcı performansı ile harika işler başarabilir. Özellikleri:

*GTX 1660 Ti 2 Gigabayt Grafik Kartı, 17. 3 İnç Full HD 144 Hertz Ekran

*Intel Core i7 9750H İşletim Sistemi

*16 Gigabayt RAM

*512 Gigabayt SSD ile Depolama Alanı

MSI GL65 9SC- 041XTR DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI:

Hem film ve dizi izlerken ki görüntü kalitesi hem de oyunlardaki yüksek performansı ile ismini duyuran model uzun seneler boyunca da kullanılma ömrü veriyor. Özellikleri ise:

*GTX 1650 4 Gigabayt Grafik Kartı, 15. 6 inç Full HD Ekran

*Intel Core i5 9300H İşletim Sistemi

*8 Gigabayt RAM

*256 Gigabayt SSD ile Depolama alanı

DELL XPS 13 DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI:

4K çözünürlük sunan laptop piyasanın enlerindendir. Pil ömrü ise bayağı uzun bir süre dayanabilir. Özellikleri:

*Intel Hd Graphics Ekran Kartı, 13 İnç 4K Ekran

*Intel Core i7 10510U İşletim Sistemi

*16 Gigabayt RAM

*512 Gigabayt SSD ile Depolama Alanı