Otomobillerde yakıt tasarrufu için uygulanabilecek yöntemler

Günümüzde hemen hemen herkesin kendine ait bir arabası bulunmaktır. Hayatımızı kolaylaştıran araçlarda önemli olan noktalardan biri yakıtı az tüketmesidir. Ülkemizde yakıt fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları daha az yakan araçlara yöneltmiştir. Yakıtın az tüketilmesinin nedenlerinden biri aracın yeni olmasıdır. Yeni otomobiller motorları yeni olduğu için daha az yakıt harcamaktadır. Diğer araçlar için ise yakıt tüketimini azaltabilmenin çeşitli yöntemleri bulunmaktadır.

Yakıt tasarrufu için uygulanabilecek yöntemler

-Seyir halindeyken sık sık şerit değiştirmemek

-Lastikleri özenli kullanmak ve kışın yaz lastiği, yazın ise kış lastiği kullanmamak

-Aracın hızını yükselterek sabit tutmak

-Kırmızı ışıkta beklerken aracın motorunu durdurmak

-Camlar açık şekilde seyahat etmek

-Kaliteli ve güvenilir istasyonlardan yakıt almak

-Motor yağının ve aracın diğer bakımlarını zamanında yaptırmak

Yakıt tasarruf cihazı kullanmak

Otomobillerde LPG sistemi yerine yakıt tasarruf cihazı kullanmak, yakıt tasarrufu etmenize büyük katkı sağlayacaktır. Cihazı kullanan kişilerin yorumlarına göre cihaz ile neredeyse 50 kilometrelik yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.