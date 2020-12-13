Otomobil segmentleri ne anlama geliyor? Segmentlere göre hangi sınıf araç hangi özellikleri taşır?

Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik ardından vatandaşlar araçların segmentlerinin neye belirlendiğiyle ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Her segmente göre değişen araç fiyatlarının neye göre belirlendiği de merak edilenler arasında yer aldı.

Araçların segmentleri, boyut, hacim, performans, fiyat, emisyon ve kullanım amaçlarına göre belirlenmektedir. Bunun dışında araçlar kendi segmentleri içinde de farklı sınıflara ayrılabilmektedirler.

Otomobil segmentleri ne anlama gelmektedir?

Araçların segmentleri, özelliklerinin kullanıcılar tarafından hızlıca kavranabilmesi ve karşılaştırma yapılması gerekli olduğunda daha kolay bir şekilde karşılaştırılabilmesi için ortaya konmaktadır. Segmentler belirlenirken araçların özellikleri, konforları, performansları ve hacimleri etkili olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde araçların sınıflandırılmasında iki tarz benimsenmektedir. Bunlardan ilki, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ve A’dan başlanarak J’ye kadar yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmadan araçların boyutları göz önünde bulundurulmaktadır. Diğer sınıflandırma ise EuroNCAP tarafından yapılan araçların özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre gerçekleştirilmektedir.

Otomobil segmentleri nelerdir?

A segmentinde yer alan araçlar boyut olarak en ufak araçlardır. Araçların ön ve arka kısmı arasındaki mesafe 3.7 metreden daha az olan araçlar için kullanılmaktadır. Yakıt tasarrufu konusunda da ön plana çıkan araçlardır. Bu araçlara önek olarak Fiat Panda, Citroen C1, KİA Picanto ve Hyundai i10 modelleri sıralanabilmektedir.

B segmentindeki araçlar ise 3.7 metre ile 4.1 metre arasında olan araçlardır. Bu araçlar yine ufak boyutları sayesinde tercih edilen araçlar olmaktadırlar. Bu araçlara önek olarak Toyota Yaris, Ford Fiesta ve Opel Corsa gibi modeller sıralanabilmektedir.

C segmentindeki araçlar farklı kasaları bulunan ve ihtiyaca yönelik tercih edilebilen araçlardır. Hatchback, sedan, station wagon gibi kasaları ile insanların beğenisine sunulurlar. Bu araçlara önek olarak Opel Astra, Volkswagen Golf ve Toyota Corolla gibi modeller sıralanabilmektedir.

D segmentindeki araçlar ise diğer segmentlerden konforları ile ayrılan araçlar olarak nitelendirilmektedirler. İç konfor alanları son derece geniş olan ve güvenlik açısından da son teknolojilerle donatılmış olan araçlar bu segmente dahil olmaktadırlar. Bu araçlara önek olarak Opel İnsignia, Audi A4 ve Ford Mondeo gibi modeller sıralanabilmektedir.

Özellikle iş dünyasındaki isimler tarafından tercih edilen ve Executive kavramıyla nitelendirilen E segmenti araçlar, her türlü özellikleri ile lüks araçlar olmaktadırlar. Gerek güç, gerek performans, gerek konfor olarak üst seviyedeki modellerdir. Bu araçlara önek olarak Audi A5, Mercedes E serisi, BMW 5 serisi modelleri sıralanabilmektedir.

F segmentindeki araçlar boyutları 5 metreden daha uzun olan araçlar olmaktadırlar. Sınırlı sayıda üretimi yapılan bu segmentteki araçlar genelde protokollerde kullanılır. Bu araçlara önek olarak Mercedes S serisi, BMW 7 serisi ve Audi 8 modelleri sıralanabilmektedir.

S segmentindeki araçlar ise spor otomobiller olarak ifade edilmektedir. Bu araçlara önek olarak Porsche, Masserati ve Ferrari gibi araçlar sıralanabilmektedir.

M segmentindeki araçlar çok amaçlı araçlar olarak nitelendirilmektedir. Bu araçlara önek olarak Forc C-MAX, Opel Zafire, Renault Scenic gibi modeller sıralanabilmektedir.

Son olarak J segmentindeki araçlar ise arazi araçları olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bu araçlara önek olarak Range Rover, Audi Q8 ve Volvo XC90 gibi modeller sıralanabilmektedir.